Вместе разбираем враньё об Украине

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3832
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение Шварц » 10 июн 2018, 08:00

Не понял твоего выпада, откровенно говоря... Если ты усомнился в правильности данных, то наглядно тебе показываю (как для тупого)

ivanes писал(а):
При пользовании координатами совсем нелишним будет знать следующие данные:


А тебе для чего эти данные, дед??? ты же не умеешь ими пользоваться и давно живешь в другой системе координат :lol:
таблетка / писярик
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6637
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 10 июн 2018, 12:40

Ошибка в минуту и падение в Ростовской области,ошибка на секунду и падение в зоне АТО.
Надо знать точность определения координат по Глонас и GPS. Попробовали определить координаты загородного дома. Можно попасть на полигон Таманской бригады. Между домом и полигоном меньше 2 км.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6637
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » Сегодня, 10:33

В Верховной раде заявили о "назревающей катастрофе" на Украине и о практически неизбежном дефолте.
"У нас, дорогие украинцы, назревает катастрофа. Мы не просто сейчас будем выбирать новое правительство. Я хочу сказать, что происходит в нашей стране: сейчас под шумок Национальный банк тихонечко выплатил 455 миллионов (долларов, – ред.) МВФ, сейчас нам сказали, что миллиард (евро, – ред.) нам дает Европа, но забыли сказать, что они требуют снять мораторий на вывоз леса-кругляка. То есть еще раз, нам дает Европа с барского плеча миллиард, который мы тут же вернем в качестве процентов международным организациям, а за это мы должны лишиться Карпат. Это точно равноценный обмен? Я думаю, что нет", – посетовал Вадим Робинович.

РИА Новости https://ria.ru/radio_brief/20180618/1522895461.html
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3832
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение Шварц » Сегодня, 13:39

ivanes писал(а): Вадим Робинович.



:shock: А это еще кто? :lol: Что за пассажир?
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