Сообщение ivanes » Сегодня, 09:11

Украина за первые четыре месяца 2018 года сократила импорт природного газа до 2,208 млрд кубометров, что в 2,2 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом со ссылкой на данные ПАО «Укртрансгаз» сообщает «Интерфакс-Украина».



По подсчетам агентства, за отчетный период 1, 425 млрд кубометров газа было импортировано из Словакии, еще 510,3 млн кубометров газа было получено из Венгрии и 272,5 млн кубометров — из Польши.