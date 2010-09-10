Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Не понял твоего выпада, откровенно говоря... Если ты усомнился в правильности данных, то наглядно тебе показываю (как для тупого)
А тебе для чего эти данные, дед??? ты же не умеешь ими пользоваться и давно живешь в другой системе координат
таблетка / писярик
ivanes писал(а):
При пользовании координатами совсем нелишним будет знать следующие данные:
А тебе для чего эти данные, дед??? ты же не умеешь ими пользоваться и давно живешь в другой системе координат
таблетка / писярик
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Ошибка в минуту и падение в Ростовской области,ошибка на секунду и падение в зоне АТО.
Надо знать точность определения координат по Глонас и GPS. Попробовали определить координаты загородного дома. Можно попасть на полигон Таманской бригады. Между домом и полигоном меньше 2 км.
Надо знать точность определения координат по Глонас и GPS. Попробовали определить координаты загородного дома. Можно попасть на полигон Таманской бригады. Между домом и полигоном меньше 2 км.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
В Верховной раде заявили о "назревающей катастрофе" на Украине и о практически неизбежном дефолте.
"У нас, дорогие украинцы, назревает катастрофа. Мы не просто сейчас будем выбирать новое правительство. Я хочу сказать, что происходит в нашей стране: сейчас под шумок Национальный банк тихонечко выплатил 455 миллионов (долларов, – ред.) МВФ, сейчас нам сказали, что миллиард (евро, – ред.) нам дает Европа, но забыли сказать, что они требуют снять мораторий на вывоз леса-кругляка. То есть еще раз, нам дает Европа с барского плеча миллиард, который мы тут же вернем в качестве процентов международным организациям, а за это мы должны лишиться Карпат. Это точно равноценный обмен? Я думаю, что нет", – посетовал Вадим Робинович.
РИА Новости https://ria.ru/radio_brief/20180618/1522895461.html
"У нас, дорогие украинцы, назревает катастрофа. Мы не просто сейчас будем выбирать новое правительство. Я хочу сказать, что происходит в нашей стране: сейчас под шумок Национальный банк тихонечко выплатил 455 миллионов (долларов, – ред.) МВФ, сейчас нам сказали, что миллиард (евро, – ред.) нам дает Европа, но забыли сказать, что они требуют снять мораторий на вывоз леса-кругляка. То есть еще раз, нам дает Европа с барского плеча миллиард, который мы тут же вернем в качестве процентов международным организациям, а за это мы должны лишиться Карпат. Это точно равноценный обмен? Я думаю, что нет", – посетовал Вадим Робинович.
РИА Новости https://ria.ru/radio_brief/20180618/1522895461.html
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а): Вадим Робинович.
А это еще кто? Что за пассажир?
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
За первые четыре месяца текущего года общий экспорт украинской продукции возрос почти на 13 процентов – до 15,4 миллиардов долларов, импорт увеличился на 15 процентов, до 16,8 миллиардов долларов, однако негативное сальдо ухудшилось на 60 процентов – до 1,4 миллиардов долларов.
Доля российских товаров в общем экспорте Украины снизилась с 9,3 процентов до 7,7 процентов, в то же время в импорте она выросла с 13,4 процентов до 15,2 процентов.
На фоне роста оборота торговли Украины со страной-агрессором РФ, у общества возникает все больше вопросов к власти.
«Чем это может закончиться? Ответ очевиден — при небольших «технических» усилиях Кремля (главным образом в сфере финансов и электоральных арен) и синхронных усилиях его скрытых украинских адептов, «ввинченных» в патриотически-радикальный фланг украинской политической тусовки, нынешняя украинская власть сносится достаточно быстро и практически безболезненно. Как следствие — поражение в войне», — заявил Машовец,военный эксперт.
Государственная служба статистики Украины обнародовала данные по внешней торговле за январь-апрель 2018 года.
Экспорт украинских товаров в РФ сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6%, до 1,19 миллиарда долларов. Зато импорт российских товаров вырос на 31%, до 2,56 миллиарда долларов.
Война для военных, торговля для бизнеса. Агрессор или благодетель,не важно.
Шварц Вадим Робинович депутат Верховной Рады. В январе 1980 года был обвинен в краже трех рулонов обоев, за что получил первый срок .Рабинович в 1980 году начал производство деревянных дверей, хрустальной посуды, календарей. Скрывать от государства незаконный бизнес удавалось до 1982 года, когда его поймали и приговорили к 14 годам .В 1997 году Рабинович Вадим становится лауреатом престижной украинской премии «Человек года» как лучший бизнесмен. В этом же году его выбирают на президентский пост в организации «Всеукраинский еврейский конгресс». После переворота 2014 года на внеочередных выборах выдвинул свою кандидатуру на пост президента Украины. Набрал 2,5% голосов.
На парламентских выборах, состоявшихся в том же году, был избран депутатом ВРУ от «Оппозиционного блока», партия «Центр» вошла в оппозиционную коалицию. В 2016 году со скандалом объявил о выходе из фракции.
Бизнесмен, гражданин Израиля и народный депутат Украины - его имя и поступки популярны у определенной части людей. - Читайте подробнее на BusinessMan.ru: https://businessman.ru/new-rabinovich-v ... -foto.html
Доля российских товаров в общем экспорте Украины снизилась с 9,3 процентов до 7,7 процентов, в то же время в импорте она выросла с 13,4 процентов до 15,2 процентов.
На фоне роста оборота торговли Украины со страной-агрессором РФ, у общества возникает все больше вопросов к власти.
«Чем это может закончиться? Ответ очевиден — при небольших «технических» усилиях Кремля (главным образом в сфере финансов и электоральных арен) и синхронных усилиях его скрытых украинских адептов, «ввинченных» в патриотически-радикальный фланг украинской политической тусовки, нынешняя украинская власть сносится достаточно быстро и практически безболезненно. Как следствие — поражение в войне», — заявил Машовец,военный эксперт.
Государственная служба статистики Украины обнародовала данные по внешней торговле за январь-апрель 2018 года.
Экспорт украинских товаров в РФ сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6%, до 1,19 миллиарда долларов. Зато импорт российских товаров вырос на 31%, до 2,56 миллиарда долларов.
Война для военных, торговля для бизнеса. Агрессор или благодетель,не важно.
Шварц Вадим Робинович депутат Верховной Рады. В январе 1980 года был обвинен в краже трех рулонов обоев, за что получил первый срок .Рабинович в 1980 году начал производство деревянных дверей, хрустальной посуды, календарей. Скрывать от государства незаконный бизнес удавалось до 1982 года, когда его поймали и приговорили к 14 годам .В 1997 году Рабинович Вадим становится лауреатом престижной украинской премии «Человек года» как лучший бизнесмен. В этом же году его выбирают на президентский пост в организации «Всеукраинский еврейский конгресс». После переворота 2014 года на внеочередных выборах выдвинул свою кандидатуру на пост президента Украины. Набрал 2,5% голосов.
На парламентских выборах, состоявшихся в том же году, был избран депутатом ВРУ от «Оппозиционного блока», партия «Центр» вошла в оппозиционную коалицию. В 2016 году со скандалом объявил о выходе из фракции.
Бизнесмен, гражданин Израиля и народный депутат Украины - его имя и поступки популярны у определенной части людей. - Читайте подробнее на BusinessMan.ru: https://businessman.ru/new-rabinovich-v ... -foto.html
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Украина за первые четыре месяца 2018 года сократила импорт природного газа до 2,208 млрд кубометров, что в 2,2 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом со ссылкой на данные ПАО «Укртрансгаз» сообщает «Интерфакс-Украина».
По подсчетам агентства, за отчетный период 1, 425 млрд кубометров газа было импортировано из Словакии, еще 510,3 млн кубометров газа было получено из Венгрии и 272,5 млн кубометров — из Польши.
По подсчетам агентства, за отчетный период 1, 425 млрд кубометров газа было импортировано из Словакии, еще 510,3 млн кубометров газа было получено из Венгрии и 272,5 млн кубометров — из Польши.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а): Вадим Робинович депутат Верховной Рады.
Нет там такого депутата... с такой фамилией, дед
ivanes писал(а):Бизнесмен, гражданин Израиля и народный депутат Украины - его имя и поступки популярны у определенной части людей.
Это другой человек, дед... Его фамилия РАБИНОВИЧ А ты без всякого уважения коверкаешь такую звучную фамилию, Эбаньес
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Военный вместе с друзьями пришел в кафе и попросил меню на украинском языке, после чего охрана якобы завалила мужчину на пол и сломала ему челюсть.
Как сообщает "Корреспондент.net", пресс-секретарь главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что по этому инциденту продолжается служебное расследование.
"Насколько мне известно, конфликт возник действительно на языковой почве", — пояснил Слободян
РИА Новости https://ria.ru/world/20180618/1522919783.html
Как сообщает "Корреспондент.net", пресс-секретарь главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что по этому инциденту продолжается служебное расследование.
"Насколько мне известно, конфликт возник действительно на языковой почве", — пояснил Слободян
РИА Новости https://ria.ru/world/20180618/1522919783.html
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