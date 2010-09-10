Сообщение ivanes » Сегодня, 19:14

«Мне сейчас нельзя ничего. Я не могу выйти на улицу, я не могу встретиться с кем хочу, я не могу поехать куда хочу, я не могу делать что захочу. Я не могу не то что пойти в кафе посидеть с друзьями, я не могу даже выйти в магазин. Еду мне привозят», — пояснил Бабченко.По его словам, каждый выход в город — «это спецоперация».Бабченко добавил, что его родственников вывезли с территории России, и теперь они все вместе «сидят в бункере» и прячутся «от наёмных убийц».«Я совершенно не представляю, что дальше. Где я буду дальше жить, как я буду дальше жить, как будет жить мой ребёнок... Ничего не закончилось. Понимаете? Ничего ещё не закончилось», — заключает он.