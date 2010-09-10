Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Не понял твоего выпада, откровенно говоря... Если ты усомнился в правильности данных, то наглядно тебе показываю (как для тупого)
А тебе для чего эти данные, дед??? ты же не умеешь ими пользоваться и давно живешь в другой системе координат
таблетка / писярик
ivanes писал(а):
При пользовании координатами совсем нелишним будет знать следующие данные:
А тебе для чего эти данные, дед??? ты же не умеешь ими пользоваться и давно живешь в другой системе координат
таблетка / писярик
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Ошибка в минуту и падение в Ростовской области,ошибка на секунду и падение в зоне АТО.
Надо знать точность определения координат по Глонас и GPS. Попробовали определить координаты загородного дома. Можно попасть на полигон Таманской бригады. Между домом и полигоном меньше 2 км.
Надо знать точность определения координат по Глонас и GPS. Попробовали определить координаты загородного дома. Можно попасть на полигон Таманской бригады. Между домом и полигоном меньше 2 км.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
В Верховной раде заявили о "назревающей катастрофе" на Украине и о практически неизбежном дефолте.
"У нас, дорогие украинцы, назревает катастрофа. Мы не просто сейчас будем выбирать новое правительство. Я хочу сказать, что происходит в нашей стране: сейчас под шумок Национальный банк тихонечко выплатил 455 миллионов (долларов, – ред.) МВФ, сейчас нам сказали, что миллиард (евро, – ред.) нам дает Европа, но забыли сказать, что они требуют снять мораторий на вывоз леса-кругляка. То есть еще раз, нам дает Европа с барского плеча миллиард, который мы тут же вернем в качестве процентов международным организациям, а за это мы должны лишиться Карпат. Это точно равноценный обмен? Я думаю, что нет", – посетовал Вадим Робинович.
РИА Новости https://ria.ru/radio_brief/20180618/1522895461.html
"У нас, дорогие украинцы, назревает катастрофа. Мы не просто сейчас будем выбирать новое правительство. Я хочу сказать, что происходит в нашей стране: сейчас под шумок Национальный банк тихонечко выплатил 455 миллионов (долларов, – ред.) МВФ, сейчас нам сказали, что миллиард (евро, – ред.) нам дает Европа, но забыли сказать, что они требуют снять мораторий на вывоз леса-кругляка. То есть еще раз, нам дает Европа с барского плеча миллиард, который мы тут же вернем в качестве процентов международным организациям, а за это мы должны лишиться Карпат. Это точно равноценный обмен? Я думаю, что нет", – посетовал Вадим Робинович.
РИА Новости https://ria.ru/radio_brief/20180618/1522895461.html
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а): Вадим Робинович.
А это еще кто? Что за пассажир?
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
За первые четыре месяца текущего года общий экспорт украинской продукции возрос почти на 13 процентов – до 15,4 миллиардов долларов, импорт увеличился на 15 процентов, до 16,8 миллиардов долларов, однако негативное сальдо ухудшилось на 60 процентов – до 1,4 миллиардов долларов.
Доля российских товаров в общем экспорте Украины снизилась с 9,3 процентов до 7,7 процентов, в то же время в импорте она выросла с 13,4 процентов до 15,2 процентов.
На фоне роста оборота торговли Украины со страной-агрессором РФ, у общества возникает все больше вопросов к власти.
«Чем это может закончиться? Ответ очевиден — при небольших «технических» усилиях Кремля (главным образом в сфере финансов и электоральных арен) и синхронных усилиях его скрытых украинских адептов, «ввинченных» в патриотически-радикальный фланг украинской политической тусовки, нынешняя украинская власть сносится достаточно быстро и практически безболезненно. Как следствие — поражение в войне», — заявил Машовец,военный эксперт.
Государственная служба статистики Украины обнародовала данные по внешней торговле за январь-апрель 2018 года.
Экспорт украинских товаров в РФ сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6%, до 1,19 миллиарда долларов. Зато импорт российских товаров вырос на 31%, до 2,56 миллиарда долларов.
Война для военных, торговля для бизнеса. Агрессор или благодетель,не важно.
Шварц Вадим Робинович депутат Верховной Рады. В январе 1980 года был обвинен в краже трех рулонов обоев, за что получил первый срок .Рабинович в 1980 году начал производство деревянных дверей, хрустальной посуды, календарей. Скрывать от государства незаконный бизнес удавалось до 1982 года, когда его поймали и приговорили к 14 годам .В 1997 году Рабинович Вадим становится лауреатом престижной украинской премии «Человек года» как лучший бизнесмен. В этом же году его выбирают на президентский пост в организации «Всеукраинский еврейский конгресс». После переворота 2014 года на внеочередных выборах выдвинул свою кандидатуру на пост президента Украины. Набрал 2,5% голосов.
На парламентских выборах, состоявшихся в том же году, был избран депутатом ВРУ от «Оппозиционного блока», партия «Центр» вошла в оппозиционную коалицию. В 2016 году со скандалом объявил о выходе из фракции.
Бизнесмен, гражданин Израиля и народный депутат Украины - его имя и поступки популярны у определенной части людей. - Читайте подробнее на BusinessMan.ru: https://businessman.ru/new-rabinovich-v ... -foto.html
Доля российских товаров в общем экспорте Украины снизилась с 9,3 процентов до 7,7 процентов, в то же время в импорте она выросла с 13,4 процентов до 15,2 процентов.
На фоне роста оборота торговли Украины со страной-агрессором РФ, у общества возникает все больше вопросов к власти.
«Чем это может закончиться? Ответ очевиден — при небольших «технических» усилиях Кремля (главным образом в сфере финансов и электоральных арен) и синхронных усилиях его скрытых украинских адептов, «ввинченных» в патриотически-радикальный фланг украинской политической тусовки, нынешняя украинская власть сносится достаточно быстро и практически безболезненно. Как следствие — поражение в войне», — заявил Машовец,военный эксперт.
Государственная служба статистики Украины обнародовала данные по внешней торговле за январь-апрель 2018 года.
Экспорт украинских товаров в РФ сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6%, до 1,19 миллиарда долларов. Зато импорт российских товаров вырос на 31%, до 2,56 миллиарда долларов.
Война для военных, торговля для бизнеса. Агрессор или благодетель,не важно.
Шварц Вадим Робинович депутат Верховной Рады. В январе 1980 года был обвинен в краже трех рулонов обоев, за что получил первый срок .Рабинович в 1980 году начал производство деревянных дверей, хрустальной посуды, календарей. Скрывать от государства незаконный бизнес удавалось до 1982 года, когда его поймали и приговорили к 14 годам .В 1997 году Рабинович Вадим становится лауреатом престижной украинской премии «Человек года» как лучший бизнесмен. В этом же году его выбирают на президентский пост в организации «Всеукраинский еврейский конгресс». После переворота 2014 года на внеочередных выборах выдвинул свою кандидатуру на пост президента Украины. Набрал 2,5% голосов.
На парламентских выборах, состоявшихся в том же году, был избран депутатом ВРУ от «Оппозиционного блока», партия «Центр» вошла в оппозиционную коалицию. В 2016 году со скандалом объявил о выходе из фракции.
Бизнесмен, гражданин Израиля и народный депутат Украины - его имя и поступки популярны у определенной части людей. - Читайте подробнее на BusinessMan.ru: https://businessman.ru/new-rabinovich-v ... -foto.html
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Украина за первые четыре месяца 2018 года сократила импорт природного газа до 2,208 млрд кубометров, что в 2,2 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом со ссылкой на данные ПАО «Укртрансгаз» сообщает «Интерфакс-Украина».
По подсчетам агентства, за отчетный период 1, 425 млрд кубометров газа было импортировано из Словакии, еще 510,3 млн кубометров газа было получено из Венгрии и 272,5 млн кубометров — из Польши.
По подсчетам агентства, за отчетный период 1, 425 млрд кубометров газа было импортировано из Словакии, еще 510,3 млн кубометров газа было получено из Венгрии и 272,5 млн кубометров — из Польши.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а): Вадим Робинович депутат Верховной Рады.
Нет там такого депутата... с такой фамилией, дед
ivanes писал(а):Бизнесмен, гражданин Израиля и народный депутат Украины - его имя и поступки популярны у определенной части людей.
Это другой человек, дед... Его фамилия РАБИНОВИЧ А ты без всякого уважения коверкаешь такую звучную фамилию, Эбаньес
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Военный вместе с друзьями пришел в кафе и попросил меню на украинском языке, после чего охрана якобы завалила мужчину на пол и сломала ему челюсть.
Как сообщает "Корреспондент.net", пресс-секретарь главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что по этому инциденту продолжается служебное расследование.
"Насколько мне известно, конфликт возник действительно на языковой почве", — пояснил Слободян
РИА Новости https://ria.ru/world/20180618/1522919783.html
Как сообщает "Корреспондент.net", пресс-секретарь главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что по этому инциденту продолжается служебное расследование.
"Насколько мне известно, конфликт возник действительно на языковой почве", — пояснил Слободян
РИА Новости https://ria.ru/world/20180618/1522919783.html
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
«Объем международных резервов Украины достаточен, чтобы пройти через период пиковых платежей по государственному долгу до конца 2020 года и без внешнего финансирования, но дальнейшие перспективы экономического роста страны напрямую зависеть от прогресса в проведении структурных реформ», — сказал Смолий.глава Нацбанка.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5b2b51039a79470a4c802bc4
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5b2b51039a79470a4c802bc4
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Вот какие суммы подлежат выплатам по внешним и внутренним заимствованиям по годам млрд долларов США.
Внешние погашение/обслуживание Внутренние погашение/обслуживание
2018г-2,05/1,52 ------------------------------------ 4,4/2,97
2019-4,729/1,74 ----------------------------------- 2,55/2,53
2020--5,0/1,89 ---------------------------------- 4,02/2,8
2021 - 5,93/2,42 ---------------------------------- 4,48/3,262
2022 -3,08/2,37 ---------------------------------- 5,06/3,42
Внешние погашение/обслуживание Внутренние погашение/обслуживание
2018г-2,05/1,52 ------------------------------------ 4,4/2,97
2019-4,729/1,74 ----------------------------------- 2,55/2,53
2020--5,0/1,89 ---------------------------------- 4,02/2,8
2021 - 5,93/2,42 ---------------------------------- 4,48/3,262
2022 -3,08/2,37 ---------------------------------- 5,06/3,42
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
«Мне сейчас нельзя ничего. Я не могу выйти на улицу, я не могу встретиться с кем хочу, я не могу поехать куда хочу, я не могу делать что захочу. Я не могу не то что пойти в кафе посидеть с друзьями, я не могу даже выйти в магазин. Еду мне привозят», — пояснил Бабченко.
По его словам, каждый выход в город — «это спецоперация».
Бабченко добавил, что его родственников вывезли с территории России, и теперь они все вместе «сидят в бункере» и прячутся «от наёмных убийц».
«Я совершенно не представляю, что дальше. Где я буду дальше жить, как я буду дальше жить, как будет жить мой ребёнок... Ничего не закончилось. Понимаете? Ничего ещё не закончилось», — заключает он.
https://russian.rt.com/ussr/news/528049 ... vo-ukraina
По его словам, каждый выход в город — «это спецоперация».
Бабченко добавил, что его родственников вывезли с территории России, и теперь они все вместе «сидят в бункере» и прячутся «от наёмных убийц».
«Я совершенно не представляю, что дальше. Где я буду дальше жить, как я буду дальше жить, как будет жить мой ребёнок... Ничего не закончилось. Понимаете? Ничего ещё не закончилось», — заключает он.
https://russian.rt.com/ussr/news/528049 ... vo-ukraina
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
В СБУ подчеркнули, что задержанный — гражданин Украины Г., завербованный российскими спецслужбами. СБУ утверждает, что для убийства журналиста он нанял бывшего участника АТО, пообещав вознаграждение в 40 тысяч долларов.
В украинской спецслужбе заявили, что заказ на убийство был передан Герману из России. Ему якобы было обещано $30 тыс. за убийство 30 человек по всей Украине и организацию тайников с оружием. СБУ также опубликовала видео его задержания. https://www.rbc.ru/society/31/05/2018/5 ... 722edc5328
Борис Герман в четверг Шевченковским районным судом Киева арестован на два месяца.
РИА Новости https://ria.ru/world/20180601/1521853220.html
Заказчик говорит о 30 тыс $,обещанных ему,а исполнитель получит 40 тыс $.
Подозреваемый в организации заказного убийства российского журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман после предложения о сотрудничестве от проживавшего в России Вячеслава Пивоварника сразу сообщил об этом своему знакомому «офицеру специальной службы» по имени Дмитрий.
В украинской спецслужбе заявили, что заказ на убийство был передан Герману из России. Ему якобы было обещано $30 тыс. за убийство 30 человек по всей Украине и организацию тайников с оружием. СБУ также опубликовала видео его задержания. https://www.rbc.ru/society/31/05/2018/5 ... 722edc5328
Борис Герман в четверг Шевченковским районным судом Киева арестован на два месяца.
РИА Новости https://ria.ru/world/20180601/1521853220.html
Заказчик говорит о 30 тыс $,обещанных ему,а исполнитель получит 40 тыс $.
Подозреваемый в организации заказного убийства российского журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман после предложения о сотрудничестве от проживавшего в России Вячеслава Пивоварника сразу сообщил об этом своему знакомому «офицеру специальной службы» по имени Дмитрий.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Замначальника главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар заявил, что в ходе спецоперации удалось получить важные для следствия данные, свидетельствующие о том, что кроме Германа, на территории Украины действовали другие, якобы завербованные российскими спецслужбами люди.
Тиводар привел фрагменты разговора Германа и «неизвестного свидетеля», которые, как утверждают в СБУ, «обсуждают необходимость убить Бабченко, поскольку он перешел на украинскую сторону, после того, как побывал на войне».
На записи разговора слышно, как Герман со «свидетелем» договариваются о покупке автоматов Калашникова стоимостью «300 штук», сказали в СБУ. На вопрос: «Кто покупатель? Русские?», звучит: «Да», заявил Тиводар.
Российские спецслужбы осуществляли финансирование пророссийских сил в Украине. Вспоминается партия «Умная сила», – заявил он.
Кроме того, в СБУ сообщили, что установлено некий гражданин Украины «Т», который якобы курировал группу лиц в Ростове-на-Дону и в Украине.
Он заявил, что сейчас СБУ устанавливает местонахождение Пивоварника в России.Ранее СМИ сообщали, что Пивоварник, которого предполагаемый организатор покушения на Бабченко Герман назвал среди причастных к подготовке этого преступления, в 2012-2016 годах был гендиректором ООО «Рускон-Украина». «Рускон» опроверг связь с заказчиком «убийства» Бабченко.
Тиводар привел фрагменты разговора Германа и «неизвестного свидетеля», которые, как утверждают в СБУ, «обсуждают необходимость убить Бабченко, поскольку он перешел на украинскую сторону, после того, как побывал на войне».
На записи разговора слышно, как Герман со «свидетелем» договариваются о покупке автоматов Калашникова стоимостью «300 штук», сказали в СБУ. На вопрос: «Кто покупатель? Русские?», звучит: «Да», заявил Тиводар.
Российские спецслужбы осуществляли финансирование пророссийских сил в Украине. Вспоминается партия «Умная сила», – заявил он.
Кроме того, в СБУ сообщили, что установлено некий гражданин Украины «Т», который якобы курировал группу лиц в Ростове-на-Дону и в Украине.
Он заявил, что сейчас СБУ устанавливает местонахождение Пивоварника в России.Ранее СМИ сообщали, что Пивоварник, которого предполагаемый организатор покушения на Бабченко Герман назвал среди причастных к подготовке этого преступления, в 2012-2016 годах был гендиректором ООО «Рускон-Украина». «Рускон» опроверг связь с заказчиком «убийства» Бабченко.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
1 июня. /ТАСС/. Российский контейнерный оператор "Рускон" не имеет никакого СП на Украине и никак не связан с неким Вячеславом Пивоварником, имя которого упоминается в деле о покушении на журналиста Аркадия Бабченко. Об этом сообщил ТАСС представитель "Рускона".
"В 2012-2013 годах мы вели переговоры о создании СП с "Рускон" на Украине, однако СП не было создано в связи с экономической нецелесообразностью. Начиная с 2014 года мы к этой теме больше не возвращались", - сообщил представитель компании.
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/proisshestviya/5254622
Организатор: политическая партия "УМНАЯ СИЛА".
Участники: Александр Соловьев, председатель политической партии "Умная Сила"; Дмитрий Мороз, член Коллегии Генерального Совета политической партии "Умная Сила"; Марианна Мацола, председатель ПП "Украина Знаменитая"; Владимир Зубанов, председатель президиума политической партии "Украина Знаменитая"; Дмитрий Кузнецов, председатель Харьковской областной организации политической партии "Украина Знаменитая".
Справочно. Политическая партия «УМНАЯ СИЛА» была создана в июле 2016 года и стала объединением единомышленников, среди которых украинские общественные деятели, юристы, экономисты, работники бюджетной сферы, представители науки и бизнеса. Политическая партия "Умная Сила" - это политическое представительство патриотов Украины.
«Основными пунктами плана нашего меморандума о сотрудничестве является сохранение территориальной целостности Украины, прекращение военных действий на Востоке, наведение порядка и мира в стране и содействие экономическому развитию Украины. Другие пункты плана будут согласовываться в режиме общения тет-а-тет», - отметила Мацола.
Председатель политической партии «Розумна Сила» Александр Соловьев уточнил, что они ведут переговоры о заключении подобных меморандумов и с другими политическим партиями.
https://www.ukrinform.ru/rubric-pressha ... avnaa.html
Скоро выборы!!!
"В 2012-2013 годах мы вели переговоры о создании СП с "Рускон" на Украине, однако СП не было создано в связи с экономической нецелесообразностью. Начиная с 2014 года мы к этой теме больше не возвращались", - сообщил представитель компании.
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/proisshestviya/5254622
Организатор: политическая партия "УМНАЯ СИЛА".
Участники: Александр Соловьев, председатель политической партии "Умная Сила"; Дмитрий Мороз, член Коллегии Генерального Совета политической партии "Умная Сила"; Марианна Мацола, председатель ПП "Украина Знаменитая"; Владимир Зубанов, председатель президиума политической партии "Украина Знаменитая"; Дмитрий Кузнецов, председатель Харьковской областной организации политической партии "Украина Знаменитая".
Справочно. Политическая партия «УМНАЯ СИЛА» была создана в июле 2016 года и стала объединением единомышленников, среди которых украинские общественные деятели, юристы, экономисты, работники бюджетной сферы, представители науки и бизнеса. Политическая партия "Умная Сила" - это политическое представительство патриотов Украины.
«Основными пунктами плана нашего меморандума о сотрудничестве является сохранение территориальной целостности Украины, прекращение военных действий на Востоке, наведение порядка и мира в стране и содействие экономическому развитию Украины. Другие пункты плана будут согласовываться в режиме общения тет-а-тет», - отметила Мацола.
Председатель политической партии «Розумна Сила» Александр Соловьев уточнил, что они ведут переговоры о заключении подобных меморандумов и с другими политическим партиями.
https://www.ukrinform.ru/rubric-pressha ... avnaa.html
Скоро выборы!!!
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Цимбалюк -"Мне представили партию «Розумна сила».она финансируется этим личным фондом Путина, в окружении Пашинского есть такие люди, может, и сам Пашинский... Мне оружие предоставила контрразведка, и все прослежено — где оно лежит, кто им пользуется».
Так и представляется российский агент, звонящий знакомому на Украину: «Знаешь, я сейчас работаю в личном фонде Путина, организую убийства и теракты на Украине, ты не мог бы помочь, а заодно и оружия купить? Вот тебе список из 30 человек, начинай убивать с Бабченко. Говоришь, оружие в АТО поставляешь, и тебя регулярно СБУ проверяет? Это ерунда, давай, действуй!»
Так и представляется российский агент, звонящий знакомому на Украину: «Знаешь, я сейчас работаю в личном фонде Путина, организую убийства и теракты на Украине, ты не мог бы помочь, а заодно и оружия купить? Вот тебе список из 30 человек, начинай убивать с Бабченко. Говоришь, оружие в АТО поставляешь, и тебя регулярно СБУ проверяет? Это ерунда, давай, действуй!»
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
. Ситуация на Украине может привести к тому, что к власти придет новый Аугусто Пиночет, заявил в интервью Insider главный военный прокурор Анатолий Матиос.
В прокуратуре Украины назвали количество "гуляющего" оружия
По его словам, в стране "гуляет" около 400 тысяч единиц неучтенного оружия, которое попало на мирную территорию из зоны боевых действий в Донбассе. Среди них — пистолеты, автоматы, гранаты и гранатометы.
РИА Новости https://ria.ru/world/20180626/1523393872.html
В прокуратуре Украины назвали количество "гуляющего" оружия
По его словам, в стране "гуляет" около 400 тысяч единиц неучтенного оружия, которое попало на мирную территорию из зоны боевых действий в Донбассе. Среди них — пистолеты, автоматы, гранаты и гранатометы.
РИА Новости https://ria.ru/world/20180626/1523393872.html
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
На конференции ОБСЕ по свободе слова на Украине неизвестный мужчина в военной форме заявил, что лично перевез в 2014 году на территорию Крыма некие предметы, из-за которых режиссера Олега Сенцова обвинили в терроризме, сообщает издание Strana.ua.
По данным Strana.ua, мужчину зовут Сергей Стериков, на фотографиях в социальных сетях он часто позирует в военной форме, у него есть несколько наград, которые могут говорить о его участии в силовой операции в Донбассе.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5b3310c89a79477218ee4354
В facebook.com он выступает Иван Сирко. Атаман 17 века.
По данным Strana.ua, мужчину зовут Сергей Стериков, на фотографиях в социальных сетях он часто позирует в военной форме, у него есть несколько наград, которые могут говорить о его участии в силовой операции в Донбассе.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5b3310c89a79477218ee4354
В facebook.com он выступает Иван Сирко. Атаман 17 века.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):В facebook.com он выступает Иван Сирко. Атаман 17 века.
Да, дедушка... Обнаружил Дьявола в деталях? Это должно указать на давнюю и преступную связь с Россией?
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Украина преступница по отношению к своим гражданам.
Чеченцы через ЕСПЧ взыскали с России около 500 тыс евро.В списке представлены постановления (решения по существу дела, англ. judgments, фр. arrêts) Европейского суда по правам человека, принятые по жалобам на события в Чечне. Затемнены постановления Палаты, не вступившие в силу (пересмотренные Большой палатой или еще доступные для пересмотра ей).
Содержание
1 Постановления 2005—2006 гг.
2 Постановления 2007 г.
3 Постановления 2008 г.
4 Постановления 2009 г.
5 Постановления 2010 г.
6 Постановления 2011 г.
7 Постановления 2012 г.
8 Постановления 2013 г.
9 Постановления 2014 г.
10 Постановления 2015 г.
11 Постановления 2016 г.
12 Постановления 2017 г.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 0%BD%D0%B5
Эти все решения ЕСПЧ переслал в ДНР.
А жители Донбасса молчат и не подают иски к Украине.
Даже та часть жителей,которая получила российское гражданство. МИД РФ молчит,ДЛНР молчат,ЕС молчит.
От Сирко до наших дней была и есть связь разная( от попрошайки до преступника).
Рязанцы оккупировали Крым,ДЛНР. Десантура от Вас, части авиации от Вас. Пора сматывать удочки.
Чеченцы через ЕСПЧ взыскали с России около 500 тыс евро.В списке представлены постановления (решения по существу дела, англ. judgments, фр. arrêts) Европейского суда по правам человека, принятые по жалобам на события в Чечне. Затемнены постановления Палаты, не вступившие в силу (пересмотренные Большой палатой или еще доступные для пересмотра ей).
Содержание
1 Постановления 2005—2006 гг.
2 Постановления 2007 г.
3 Постановления 2008 г.
4 Постановления 2009 г.
5 Постановления 2010 г.
6 Постановления 2011 г.
7 Постановления 2012 г.
8 Постановления 2013 г.
9 Постановления 2014 г.
10 Постановления 2015 г.
11 Постановления 2016 г.
12 Постановления 2017 г.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 0%BD%D0%B5
Эти все решения ЕСПЧ переслал в ДНР.
А жители Донбасса молчат и не подают иски к Украине.
Даже та часть жителей,которая получила российское гражданство. МИД РФ молчит,ДЛНР молчат,ЕС молчит.
От Сирко до наших дней была и есть связь разная( от попрошайки до преступника).
Рязанцы оккупировали Крым,ДЛНР. Десантура от Вас, части авиации от Вас. Пора сматывать удочки.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Европейский суд по правам человека не стал пересматривать свое решение по делу о теракте в Беслане в 2004-м году. Как сообщается на официальном сайте организации, Россия должна выплатить более 2,9 миллионов евро компенсации и 88 тысяч евро на покрытие судебных издержек инициативной группе "Матери Беслана". Суть дела:
-российские силовики при штурме школы в осетинском Беслане, которая была захвачена террористами 1 сентября 2004 года, без реальной необходимости использовали некоторые виды вооружения. Речь идет о гранатометах, огнеметах и танках. Террористы захватили более 1000 человек. Жертвами трагедии стали 334 человека, из них 186 детей.
-российские силовики при штурме школы в осетинском Беслане, которая была захвачена террористами 1 сентября 2004 года, без реальной необходимости использовали некоторые виды вооружения. Речь идет о гранатометах, огнеметах и танках. Террористы захватили более 1000 человек. Жертвами трагедии стали 334 человека, из них 186 детей.
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