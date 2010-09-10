Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):Украина преступница по отношению к своим гражданам.
А жители Донбасса молчат и не подают иски к Украине.
Даже та часть жителей,которая получила российское гражданство. МИД РФ молчит,ДЛНР молчат,ЕС молчит.
А ты, дедушка, не молчи.... ты кричи, подсказывай, иски заковыристые вчиняй.... ну как ещё твой опыт старого сутяжника использоаать во благо общества?
ivanes писал(а):Рязанцы оккупировали Крым,ДЛНР. Десантура от Вас, части авиации от Вас. Пора сматывать удочки.
Тут уже сложнее... тут тебе и твоим родственникам надо с доктором беседовать тебе с ним о рыбалке, а им об эффективности выписанных тебе лекарств
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