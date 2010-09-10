Вместе разбираем враньё об Украине

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3841
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение Шварц » Сегодня, 18:44

ivanes писал(а):Украина преступница по отношению к своим гражданам.
А жители Донбасса молчат и не подают иски к Украине.
Даже та часть жителей,которая получила российское гражданство. МИД РФ молчит,ДЛНР молчат,ЕС молчит.


А ты, дедушка, не молчи.... ты кричи, подсказывай, иски заковыристые вчиняй.... ну как ещё твой опыт старого сутяжника использоаать во благо общества?

ivanes писал(а):Рязанцы оккупировали Крым,ДЛНР. Десантура от Вас, части авиации от Вас. Пора сматывать удочки.


Тут уже сложнее... тут тебе и твоим родственникам надо с доктором беседовать :mrgreen: тебе с ним о рыбалке, а им об эффективности выписанных тебе лекарств
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