Вместе разбираем враньё об Украине

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3842
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение Шварц » Вчера, 18:44

ivanes писал(а):Украина преступница по отношению к своим гражданам.
А жители Донбасса молчат и не подают иски к Украине.
Даже та часть жителей,которая получила российское гражданство. МИД РФ молчит,ДЛНР молчат,ЕС молчит.


А ты, дедушка, не молчи.... ты кричи, подсказывай, иски заковыристые вчиняй.... ну как ещё твой опыт старого сутяжника использоаать во благо общества?

ivanes писал(а):Рязанцы оккупировали Крым,ДЛНР. Десантура от Вас, части авиации от Вас. Пора сматывать удочки.


Тут уже сложнее... тут тебе и твоим родственникам надо с доктором беседовать :mrgreen: тебе с ним о рыбалке, а им об эффективности выписанных тебе лекарств
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контакт
Гость RZN.info
Сообщения: 345
Зарегистрирован: 12 июл 2015, 10:29

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение контакт » Сегодня, 08:24

ivanes писал(а):Украина преступница по отношению к своим гражданам.
Кто сказал?
ivanes писал(а):А жители Донбасса молчат и не подают иски к Украине.
Даже та часть жителей,которая получила российское гражданство. МИД РФ молчит,ДЛНР молчат,ЕС молчит.

Потому что люди которых растоптали и о которых вытерли ноги,в справедливость не верят.К тому же большинство с удовольствием подало б иски не к Украине.
ivanes писал(а):Рязанцы оккупировали Крым,ДЛНР. Десантура от Вас, части авиации от Вас. Пора сматывать удочки.
Ну вот можете ж выдавливать здравые мысли.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3842
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение Шварц » Сегодня, 10:32

Позавчера, 27 июня, отмечался Всемирный день рыболовства :D
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Рыбалка, как выяснилось, одно из самых массовых увлечений человечества. Рыбалка connecting people (с)
А также диалоги о рыбалке... до, после и во время праздника :shock:

контакт писал(а):
ivanes писал(а):Рязанцы оккупировали Крым,ДЛНР. Десантура от Вас, части авиации от Вас. Пора сматывать удочки.
Ну вот можете ж выдавливать здравые мысли.


Многие, кстати, ответственно и с размахом отмечали :roll:

Рыбак.jpg
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