Сообщение Шварц » Вчера, 18:44

ivanes писал(а): Украина преступница по отношению к своим гражданам.

А жители Донбасса молчат и не подают иски к Украине.

Даже та часть жителей,которая получила российское гражданство. МИД РФ молчит,ДЛНР молчат,ЕС молчит.

ivanes писал(а): Рязанцы оккупировали Крым,ДЛНР. Десантура от Вас, части авиации от Вас. Пора сматывать удочки.

А ты, дедушка, не молчи.... ты кричи, подсказывай, иски заковыристые вчиняй.... ну как ещё твой опыт старого сутяжника использоаать во благо общества?Тут уже сложнее... тут тебе и твоим родственникам надо с доктором беседоватьтебе с ним о рыбалке, а им об эффективности выписанных тебе лекарств