Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):Украина преступница по отношению к своим гражданам.
А жители Донбасса молчат и не подают иски к Украине.
Даже та часть жителей,которая получила российское гражданство. МИД РФ молчит,ДЛНР молчат,ЕС молчит.
А ты, дедушка, не молчи.... ты кричи, подсказывай, иски заковыристые вчиняй.... ну как ещё твой опыт старого сутяжника использоаать во благо общества?
ivanes писал(а):Рязанцы оккупировали Крым,ДЛНР. Десантура от Вас, части авиации от Вас. Пора сматывать удочки.
Тут уже сложнее... тут тебе и твоим родственникам надо с доктором беседовать тебе с ним о рыбалке, а им об эффективности выписанных тебе лекарств
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Кто сказал?ivanes писал(а):Украина преступница по отношению к своим гражданам.
ivanes писал(а):А жители Донбасса молчат и не подают иски к Украине.
Даже та часть жителей,которая получила российское гражданство. МИД РФ молчит,ДЛНР молчат,ЕС молчит.
Потому что люди которых растоптали и о которых вытерли ноги,в справедливость не верят.К тому же большинство с удовольствием подало б иски не к Украине.
Ну вот можете ж выдавливать здравые мысли.ivanes писал(а):Рязанцы оккупировали Крым,ДЛНР. Десантура от Вас, части авиации от Вас. Пора сматывать удочки.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Позавчера, 27 июня, отмечался Всемирный день рыболовства
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Рыбалка, как выяснилось, одно из самых массовых увлечений человечества. Рыбалка connecting people (с)
А также диалоги о рыбалке... до, после и во время праздника
Многие, кстати, ответственно и с размахом отмечали
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Рыбалка, как выяснилось, одно из самых массовых увлечений человечества. Рыбалка connecting people (с)
А также диалоги о рыбалке... до, после и во время праздника
контакт писал(а):Ну вот можете ж выдавливать здравые мысли.ivanes писал(а):Рязанцы оккупировали Крым,ДЛНР. Десантура от Вас, части авиации от Вас. Пора сматывать удочки.
Многие, кстати, ответственно и с размахом отмечали
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что глава Украины Пётр Порошенко планирует сорвать президентские выборы в стране с помощью эскалации военных действий в Донбассе.
«Это крайне опасный план, который Пётр Порошенко сегодня думает реализовать на Украине. Он хочет в принципе выборы президента не проводить... И Порошенко хочет инициировать начало большой войны», — сказала она.
https://russian.rt.com/ussr/news/533231 ... vat-vybory
Вполне возможный вариант ухода от выборов в 2019г.
Война идет.Можно ввести военное положение по всей Украине. При этом отменяются выборы во все органы власти,прекращают вещать частные СМИ,вводится прямое президентское правление на всей территории.
ЮТ права и не только она видит этот вариант- финт Порошенко.
«Это крайне опасный план, который Пётр Порошенко сегодня думает реализовать на Украине. Он хочет в принципе выборы президента не проводить... И Порошенко хочет инициировать начало большой войны», — сказала она.
https://russian.rt.com/ussr/news/533231 ... vat-vybory
Вполне возможный вариант ухода от выборов в 2019г.
Война идет.Можно ввести военное положение по всей Украине. При этом отменяются выборы во все органы власти,прекращают вещать частные СМИ,вводится прямое президентское правление на всей территории.
ЮТ права и не только она видит этот вариант- финт Порошенко.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
В воскресенье, поздравляя личный состав Военно-морских сил Украины с профессиональным праздником, Порошенко заявил, что в Севастополе будет поднят флаг Украины.
РИА Крым: https://crimea.ria.ru/world/20180705/1114776687.html
Пожелал открыть Консульство и визовую службу Украины в Севастополе и поднять на здании флаг Украины.Положено.
Или потерять ВСУ и ВМС.
РИА Крым: https://crimea.ria.ru/world/20180705/1114776687.html
Пожелал открыть Консульство и визовую службу Украины в Севастополе и поднять на здании флаг Украины.Положено.
Или потерять ВСУ и ВМС.
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