Вместе разбираем враньё об Украине

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3845
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение Шварц » 28 июн 2018, 18:44

ivanes писал(а):Украина преступница по отношению к своим гражданам.
А жители Донбасса молчат и не подают иски к Украине.
Даже та часть жителей,которая получила российское гражданство. МИД РФ молчит,ДЛНР молчат,ЕС молчит.


А ты, дедушка, не молчи.... ты кричи, подсказывай, иски заковыристые вчиняй.... ну как ещё твой опыт старого сутяжника использоаать во благо общества?

ivanes писал(а):Рязанцы оккупировали Крым,ДЛНР. Десантура от Вас, части авиации от Вас. Пора сматывать удочки.


Тут уже сложнее... тут тебе и твоим родственникам надо с доктором беседовать :mrgreen: тебе с ним о рыбалке, а им об эффективности выписанных тебе лекарств
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контакт
Гость RZN.info
Сообщения: 345
Зарегистрирован: 12 июл 2015, 10:29

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение контакт » 29 июн 2018, 08:24

ivanes писал(а):Украина преступница по отношению к своим гражданам.
Кто сказал?
ivanes писал(а):А жители Донбасса молчат и не подают иски к Украине.
Даже та часть жителей,которая получила российское гражданство. МИД РФ молчит,ДЛНР молчат,ЕС молчит.

Потому что люди которых растоптали и о которых вытерли ноги,в справедливость не верят.К тому же большинство с удовольствием подало б иски не к Украине.
ivanes писал(а):Рязанцы оккупировали Крым,ДЛНР. Десантура от Вас, части авиации от Вас. Пора сматывать удочки.
Ну вот можете ж выдавливать здравые мысли.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3845
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение Шварц » 29 июн 2018, 10:32

Позавчера, 27 июня, отмечался Всемирный день рыболовства :D
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Рыбалка, как выяснилось, одно из самых массовых увлечений человечества. Рыбалка connecting people (с)
А также диалоги о рыбалке... до, после и во время праздника :shock:

контакт писал(а):
ivanes писал(а):Рязанцы оккупировали Крым,ДЛНР. Десантура от Вас, части авиации от Вас. Пора сматывать удочки.
Ну вот можете ж выдавливать здравые мысли.


Многие, кстати, ответственно и с размахом отмечали :roll:

Рыбак.jpg
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6670
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » Вчера, 17:25

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что глава Украины Пётр Порошенко планирует сорвать президентские выборы в стране с помощью эскалации военных действий в Донбассе.
«Это крайне опасный план, который Пётр Порошенко сегодня думает реализовать на Украине. Он хочет в принципе выборы президента не проводить... И Порошенко хочет инициировать начало большой войны», — сказала она.
https://russian.rt.com/ussr/news/533231 ... vat-vybory
Вполне возможный вариант ухода от выборов в 2019г.
Война идет.Можно ввести военное положение по всей Украине. При этом отменяются выборы во все органы власти,прекращают вещать частные СМИ,вводится прямое президентское правление на всей территории.
ЮТ права и не только она видит этот вариант- финт Порошенко.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6670
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » Вчера, 19:51

В воскресенье, поздравляя личный состав Военно-морских сил Украины с профессиональным праздником, Порошенко заявил, что в Севастополе будет поднят флаг Украины.
РИА Крым: https://crimea.ria.ru/world/20180705/1114776687.html

Пожелал открыть Консульство и визовую службу Украины в Севастополе и поднять на здании флаг Украины.Положено.
Или потерять ВСУ и ВМС.
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