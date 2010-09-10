Сообщение MrM » Сегодня, 04:39

ivanes писал(а): Рязанцы оккупировали Крым,ДЛНР. Десантура от Вас, части авиации от Вас. Пора сматывать удочки.

Офицер подмосковной войсковой части 32010 Олег Леонтьев, обвиняемый в гибели солдата-срочника Ильи Горбунова, попросил судью Наро-Фоминского гарнизонного военного суда вынести «положительное решение», чтобы продолжить службу и отправиться в Сирию.

«Это позволит принести какую-то пользу для государства. Я уже участвовал в одном из таких мероприятий, но, единственное, это было на территории смежной страны, на которой нас как бы не было», — цитирует последнее слово Леонтьева фонд «Право матери», представляющий интересы семьи погибшего.

В фонде отмечают, что это, вероятно, первое официальное (поскольку сделано в суде и под протокол) заявление российского военнослужащего об участии в боевых действиях на территории Украины. «Право матери» располагает аудиозаписью заседания.

Не-а. Подмосквичи оккупировали Донбасс. Один такой вояка честно заявил об этом в российском суде и попросился в Сирию для продолжения оккупационной деятельности.Отвечайте, Иванес, зачем подмосквичи оккупировали часть Украины? Какого рожна им там понадобилось? Судя по Вам, больших пенсий и халявного интернета?