Сообщение ivanes » 10 июл 2018, 19:46

Призывник из Брянска Илья Горбунов погиб 6 февраля 2017 года. По версии следствия, Горбунову, не имевшему допуска к управлению боевой техникой, приказали перегнать танк со сломанными тормозами на танкодром по обледеневшему мосту. Танк упал с моста в овраг, и Горбунов утонул.

Хорват Вукоевич отказался от помощи Украины и сам заплатит штраф ФИФА.Огнен Вукоевич поблагодарил за поддержку, но не согласился, чтобы штраф ФИФА за него платила Федерация футбола Украины.Где же оккупант Донбасса? MrM Вы читать умеете? Где тут москвич и где Донбасс с оккупантами?Пиво солдат пить имеет допуск? Или попросить продавщицу СНТ не продавать рядовым пиво.Материнское молоко не просохло на губах.