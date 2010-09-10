Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):Украина преступница по отношению к своим гражданам.
А жители Донбасса молчат и не подают иски к Украине.
Даже та часть жителей,которая получила российское гражданство. МИД РФ молчит,ДЛНР молчат,ЕС молчит.
А ты, дедушка, не молчи.... ты кричи, подсказывай, иски заковыристые вчиняй.... ну как ещё твой опыт старого сутяжника использоаать во благо общества?
ivanes писал(а):Рязанцы оккупировали Крым,ДЛНР. Десантура от Вас, части авиации от Вас. Пора сматывать удочки.
Тут уже сложнее... тут тебе и твоим родственникам надо с доктором беседовать тебе с ним о рыбалке, а им об эффективности выписанных тебе лекарств
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Кто сказал?ivanes писал(а):Украина преступница по отношению к своим гражданам.
ivanes писал(а):А жители Донбасса молчат и не подают иски к Украине.
Даже та часть жителей,которая получила российское гражданство. МИД РФ молчит,ДЛНР молчат,ЕС молчит.
Потому что люди которых растоптали и о которых вытерли ноги,в справедливость не верят.К тому же большинство с удовольствием подало б иски не к Украине.
Ну вот можете ж выдавливать здравые мысли.ivanes писал(а):Рязанцы оккупировали Крым,ДЛНР. Десантура от Вас, части авиации от Вас. Пора сматывать удочки.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Позавчера, 27 июня, отмечался Всемирный день рыболовства
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Рыбалка, как выяснилось, одно из самых массовых увлечений человечества. Рыбалка connecting people (с)
А также диалоги о рыбалке... до, после и во время праздника
Многие, кстати, ответственно и с размахом отмечали
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Рыбалка, как выяснилось, одно из самых массовых увлечений человечества. Рыбалка connecting people (с)
А также диалоги о рыбалке... до, после и во время праздника
контакт писал(а):Ну вот можете ж выдавливать здравые мысли.ivanes писал(а):Рязанцы оккупировали Крым,ДЛНР. Десантура от Вас, части авиации от Вас. Пора сматывать удочки.
Многие, кстати, ответственно и с размахом отмечали
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что глава Украины Пётр Порошенко планирует сорвать президентские выборы в стране с помощью эскалации военных действий в Донбассе.
«Это крайне опасный план, который Пётр Порошенко сегодня думает реализовать на Украине. Он хочет в принципе выборы президента не проводить... И Порошенко хочет инициировать начало большой войны», — сказала она.
https://russian.rt.com/ussr/news/533231 ... vat-vybory
Вполне возможный вариант ухода от выборов в 2019г.
Война идет.Можно ввести военное положение по всей Украине. При этом отменяются выборы во все органы власти,прекращают вещать частные СМИ,вводится прямое президентское правление на всей территории.
ЮТ права и не только она видит этот вариант- финт Порошенко.
«Это крайне опасный план, который Пётр Порошенко сегодня думает реализовать на Украине. Он хочет в принципе выборы президента не проводить... И Порошенко хочет инициировать начало большой войны», — сказала она.
https://russian.rt.com/ussr/news/533231 ... vat-vybory
Вполне возможный вариант ухода от выборов в 2019г.
Война идет.Можно ввести военное положение по всей Украине. При этом отменяются выборы во все органы власти,прекращают вещать частные СМИ,вводится прямое президентское правление на всей территории.
ЮТ права и не только она видит этот вариант- финт Порошенко.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
В воскресенье, поздравляя личный состав Военно-морских сил Украины с профессиональным праздником, Порошенко заявил, что в Севастополе будет поднят флаг Украины.
РИА Крым: https://crimea.ria.ru/world/20180705/1114776687.html
Пожелал открыть Консульство и визовую службу Украины в Севастополе и поднять на здании флаг Украины.Положено.
Или потерять ВСУ и ВМС.
РИА Крым: https://crimea.ria.ru/world/20180705/1114776687.html
Пожелал открыть Консульство и визовую службу Украины в Севастополе и поднять на здании флаг Украины.Положено.
Или потерять ВСУ и ВМС.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):Рязанцы оккупировали Крым,ДЛНР. Десантура от Вас, части авиации от Вас. Пора сматывать удочки.
Не-а. Подмосквичи оккупировали Донбасс. Один такой вояка честно заявил об этом в российском суде и попросился в Сирию для продолжения оккупационной деятельности.
Офицер подмосковной войсковой части 32010 Олег Леонтьев, обвиняемый в гибели солдата-срочника Ильи Горбунова, попросил судью Наро-Фоминского гарнизонного военного суда вынести «положительное решение», чтобы продолжить службу и отправиться в Сирию.
«Это позволит принести какую-то пользу для государства. Я уже участвовал в одном из таких мероприятий, но, единственное, это было на территории смежной страны, на которой нас как бы не было», — цитирует последнее слово Леонтьева фонд «Право матери», представляющий интересы семьи погибшего.
В фонде отмечают, что это, вероятно, первое официальное (поскольку сделано в суде и под протокол) заявление российского военнослужащего об участии в боевых действиях на территории Украины. «Право матери» располагает аудиозаписью заседания.
Отвечайте, Иванес, зачем подмосквичи оккупировали часть Украины? Какого рожна им там понадобилось? Судя по Вам, больших пенсий и халявного интернета?
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Хорватский футболист Вида отметил победу над Россией словами «Слава Украине» https://politikus.ru/video/109525-horva ... raine.html
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Хорват Вукоевич отказался от помощи Украины и сам заплатит штраф ФИФА.
Огнен Вукоевич поблагодарил за поддержку, но не согласился, чтобы штраф ФИФА за него платила Федерация футбола Украины.
Огнен Вукоевич поблагодарил за поддержку, но не согласился, чтобы штраф ФИФА за него платила Федерация футбола Украины.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Хорват Вукоевич отказался от помощи Украины и сам заплатит штраф ФИФА.
Огнен Вукоевич поблагодарил за поддержку, но не согласился, чтобы штраф ФИФА за него платила Федерация футбола Украины.
Призывник из Брянска Илья Горбунов погиб 6 февраля 2017 года. По версии следствия, Горбунову, не имевшему допуска к управлению боевой техникой, приказали перегнать танк со сломанными тормозами на танкодром по обледеневшему мосту. Танк упал с моста в овраг, и Горбунов утонул.
https://www.novayagazeta.ru/news/2018/0 ... ke-ukrainy
Где же оккупант Донбасса? MrM Вы читать умеете? Где тут москвич и где Донбасс с оккупантами?
Пиво солдат пить имеет допуск? Или попросить продавщицу СНТ не продавать рядовым пиво.Материнское молоко не просохло на губах.
Огнен Вукоевич поблагодарил за поддержку, но не согласился, чтобы штраф ФИФА за него платила Федерация футбола Украины.
Призывник из Брянска Илья Горбунов погиб 6 февраля 2017 года. По версии следствия, Горбунову, не имевшему допуска к управлению боевой техникой, приказали перегнать танк со сломанными тормозами на танкодром по обледеневшему мосту. Танк упал с моста в овраг, и Горбунов утонул.
https://www.novayagazeta.ru/news/2018/0 ... ke-ukrainy
Где же оккупант Донбасса? MrM Вы читать умеете? Где тут москвич и где Донбасс с оккупантами?
Пиво солдат пить имеет допуск? Или попросить продавщицу СНТ не продавать рядовым пиво.Материнское молоко не просохло на губах.
Последний раз редактировалось ivanes 10 июл 2018, 19:57, всего редактировалось 2 раза.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
– Я, я,– охотно подтвердил капитан.– Унд коммунистен, унд беспартийнен всех расстрелирт, паф-паф,– изображая пистолетную стрельбу, капитан размахивал правой рукой. Затем он хотел сообщить допрашивающему, что у него большой опыт борьбы с коммунистами и он, капитан Миляга, мог бы принести известную пользу немецкому Учреждению, но не знал, как выразить столь сложную мысль.( Чонкин).
от Rostislav Rychanov
5 июля 2018, 20:57
Вот тут вся грамматика и русский язык.
от Rostislav Rychanov
5 июля 2018, 20:57
Вот тут вся грамматика и русский язык.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Для борьбы с действиями России на Азовском море его следует заминировать, заявил экс-главком ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук в эфире «Громадське радио».
«Формирование взрывных, с противодесантными минами, и неразрывных ограждений [в Азовском море] является реальным шагом к предотвращению потерь», — заявил он.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5b514e259a7947dff5558191
То не нравиться досмотр и пропуск судов не проходимых через форватер по глубине,то надо взорвать мост,теперь заминировать.Тогда Мариуполь останется без руды и кокса.
Но как говорят политологи и журналисты,это высказываются частные лица и у властей Украины иное мнение.
Теперь депутат ВР.вице-адмирал ВМС Украины-частные лица,точнее без лица.Более радикальные высказывания от украинских политологов и журналистов на российских телеканалах. Про ст.282 УК РФ,про закон об иностранных агентах забывают руководители телеканалов забывают.
«Формирование взрывных, с противодесантными минами, и неразрывных ограждений [в Азовском море] является реальным шагом к предотвращению потерь», — заявил он.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5b514e259a7947dff5558191
То не нравиться досмотр и пропуск судов не проходимых через форватер по глубине,то надо взорвать мост,теперь заминировать.Тогда Мариуполь останется без руды и кокса.
Но как говорят политологи и журналисты,это высказываются частные лица и у властей Украины иное мнение.
Теперь депутат ВР.вице-адмирал ВМС Украины-частные лица,точнее без лица.Более радикальные высказывания от украинских политологов и журналистов на российских телеканалах. Про ст.282 УК РФ,про закон об иностранных агентах забывают руководители телеканалов забывают.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
"6. Действие пункта 6 статьи 2, абзаца третьего пункта 1 статьи 32 настоящего Федерального закона не распространяется на государственные корпорации, государственные компании, а также на созданные ими некоммерческие организации, государственные и муниципальные (в том числе бюджетные) учреждения.";
Этим законом пользуются российские телекомпании. Законопроект о признании физических лиц иностранными агентами Госдума не принимает с декабря 2017г.В США подобный закон работает с 1938г. М.Бутина сидит в СИЗО США частично именно по этой статье- отсутствие регистрации иностранного агента влияния. Ей грозит до 15 лет лишения свободы. У нас иностранные политологи и журналисты без аккредитации выступают с критикой внутренней и внешней политики России.
Нам еще далеко до зарубежных стандартов области пропаганды и влияния,вмешательства в выборные кампании, действия полиции по разгону митингов и хулиганствующих действия одним лицом или группой лиц.
Где водометы,слезоточивые гранаты и ружья для них у полиции?
Этим законом пользуются российские телекомпании. Законопроект о признании физических лиц иностранными агентами Госдума не принимает с декабря 2017г.В США подобный закон работает с 1938г. М.Бутина сидит в СИЗО США частично именно по этой статье- отсутствие регистрации иностранного агента влияния. Ей грозит до 15 лет лишения свободы. У нас иностранные политологи и журналисты без аккредитации выступают с критикой внутренней и внешней политики России.
Нам еще далеко до зарубежных стандартов области пропаганды и влияния,вмешательства в выборные кампании, действия полиции по разгону митингов и хулиганствующих действия одним лицом или группой лиц.
Где водометы,слезоточивые гранаты и ружья для них у полиции?
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
"Отношения между Украиной и Россией настолько стали напряжены, что даже простые люди, даже дети понимают, что это определенные риски. Они не представляют, что можно ожидать", – прокомментировал Вадим.
"Мы тоже были на Майдане. Но там был очень мирный протест: люди мирными способами и методами доказывали свое право на европейское будущее. Они требовали от руководства Украины перестать заниматься коррупцией, бандитизмом, раскрадыванием страны... А потом власть пошла на обострение, и народ начал сопротивляться", – сказал Трюхан. А Вячеслав Ковтун добавил, что "само желание людей на протест, на выражение своего мнение – оно находится в крови украинцев".
В новом выпуске программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" два главных лица нынешней Украины в российском эфире.
http://russia.tv/article/show/article_i ... type_id/3/
Российская ведущая Ольга Скабеева (60 минут) говорила о том, что показания экс-начальника Генерального штаба ВСУ Юрия Ильина привлекли к себе много внимания. В частности, речь шла о том, что Ильин рассказывал, как обращал внимание властей Киева на риск увеличения количества недовольных на полуострове Крым.
Украинский политолог Трюхан опозорился в прямом эфире, не сумев ответить в споре про Крым.
Она повернулась к Трюхану и спросила: "Кто еще должен вам рассказать, чтобы вы поверили?" И добавила, что России были известны планы сторонников Майдана об осуществлении в Крыму силового сценария. Украинский политолог не смог ответить на такой выпад. Ноябрь 2017г.
https://puls-planeta.ru/blog/4337801015 ... e-su?tmd=1
"Мы тоже были на Майдане. Но там был очень мирный протест: люди мирными способами и методами доказывали свое право на европейское будущее. Они требовали от руководства Украины перестать заниматься коррупцией, бандитизмом, раскрадыванием страны... А потом власть пошла на обострение, и народ начал сопротивляться", – сказал Трюхан. А Вячеслав Ковтун добавил, что "само желание людей на протест, на выражение своего мнение – оно находится в крови украинцев".
В новом выпуске программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" два главных лица нынешней Украины в российском эфире.
http://russia.tv/article/show/article_i ... type_id/3/
Российская ведущая Ольга Скабеева (60 минут) говорила о том, что показания экс-начальника Генерального штаба ВСУ Юрия Ильина привлекли к себе много внимания. В частности, речь шла о том, что Ильин рассказывал, как обращал внимание властей Киева на риск увеличения количества недовольных на полуострове Крым.
Украинский политолог Трюхан опозорился в прямом эфире, не сумев ответить в споре про Крым.
Она повернулась к Трюхану и спросила: "Кто еще должен вам рассказать, чтобы вы поверили?" И добавила, что России были известны планы сторонников Майдана об осуществлении в Крыму силового сценария. Украинский политолог не смог ответить на такой выпад. Ноябрь 2017г.
https://puls-planeta.ru/blog/4337801015 ... e-su?tmd=1
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Пресс-секретарь украинской прокуратуры Татьяна Тихончик заявила, что члены экипажа судна «Норд» могут беспрепятственно выехать с территории Украины.
"Граждане Украины — члены экипажа судна "Норд" никем не удерживаются на материковой части Украины, они могут беспрепятственно вернуться домой".
«Ни одна инстанция Украины не идентифицировала семерых членов экипажа как граждан Украины. Следовательно, выезда по паспортам Украины нет. Российские загранпаспорта, выданные консульством РФ есть, но существует устный запрет на пропуск ребят через границу. Это означает, что при первой попытке вновь будут заведены дела о незаконном пересечении. Фактически они являются заложниками системы власти Украины», - заявила журналистам Шевелева,представитель судовладельца.
Ранее уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова предложила президенту Петру Порошенко обменять членов экипажа крымского сейнера «Норд» на рыбаков с николаевской мотофелюги ЯМК-0041, задержанных за браконьерство.
Вывод: моряки с "Норда" не могут рассматриваться в качестве обменного фонда. Если их предлагают обменять, они автоматически становятся заложниками. По такой логике сейчас можно всех россиян, находящихся на территории Украины, перестать выпускать из страны и взять их всех в заложники", — пояснил адвокат Могильницкий.
РИА Крым: https://crimea.ria.ru/society/20180716/1114848458.html
"Граждане Украины — члены экипажа судна "Норд" никем не удерживаются на материковой части Украины, они могут беспрепятственно вернуться домой".
«Ни одна инстанция Украины не идентифицировала семерых членов экипажа как граждан Украины. Следовательно, выезда по паспортам Украины нет. Российские загранпаспорта, выданные консульством РФ есть, но существует устный запрет на пропуск ребят через границу. Это означает, что при первой попытке вновь будут заведены дела о незаконном пересечении. Фактически они являются заложниками системы власти Украины», - заявила журналистам Шевелева,представитель судовладельца.
Ранее уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова предложила президенту Петру Порошенко обменять членов экипажа крымского сейнера «Норд» на рыбаков с николаевской мотофелюги ЯМК-0041, задержанных за браконьерство.
Вывод: моряки с "Норда" не могут рассматриваться в качестве обменного фонда. Если их предлагают обменять, они автоматически становятся заложниками. По такой логике сейчас можно всех россиян, находящихся на территории Украины, перестать выпускать из страны и взять их всех в заложники", — пояснил адвокат Могильницкий.
РИА Крым: https://crimea.ria.ru/society/20180716/1114848458.html
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
22 июля. /ТАСС/. Властями Киева в Донбассе сформирована специальная снайперская группа из военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) и Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом в воскресенье заявил начальник пресс-службы оперативного командования провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов.
Безсонов добавил, что новое подразделение подчиняется непосредственно заместителю командующего ООС и дислоцируется в Краматорске. По его словам, для группы выделены бюджетные средства на закупку американских снайперских винтовок Remington и Barrett, полевой формы образца mabuta mk2, навигационных планшетов Army SOS, снайперских дальномеров типа Vetronix, портативных метеостанций Kestral 4500 NV.
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5393822
Безсонов добавил, что новое подразделение подчиняется непосредственно заместителю командующего ООС и дислоцируется в Краматорске. По его словам, для группы выделены бюджетные средства на закупку американских снайперских винтовок Remington и Barrett, полевой формы образца mabuta mk2, навигационных планшетов Army SOS, снайперских дальномеров типа Vetronix, портативных метеостанций Kestral 4500 NV.
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5393822
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