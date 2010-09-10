Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Стало известно, почему Мариуполь массово покидают украинцы. Об этом рассказал волонтер Энрике Менендес. Как известно, город находится под контролем Киева.
По его словам, главной причиной оттока населения стала оторванность города от остальной страны. Поезд из Киева в Мариуполь идет 18 часов. Столько же времени занимает поездка по железной дороге из Мариуполя в Краматорск.
«В Мариуполе хорошие зарплаты и это, к сожалению, не останавливает отток людей из города, потому что Мариуполь имеет несколько больших проблем – он изолирован от остальной Украины», — пояснил Менендес.
https://smo333.com/obshhestvo/volonter- ... nt=6533022
А может быть подействовали слова Порошенко о захвате российскими войсками Мариуполя и Бердянска.Они могли подействовать на население. Порошенко четко озвучил о войне ВСУ с ВС РФ. Слово как воробей,вылетит и не поймаешь.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия может атаковать Мариуполь и другие порты на Азовском море. Об этом он сообщил во время посещения военных учений «Си Бриз-2018», передает пресс-служба украинского президента. «Впервые там (в Крыму — прим. «Ленты.ру») размещена ударная авиация, новейшие ракетные и зенитные комплексы. Мы видим состав Черноморского флота России, который незаконно находится в аннексированном украинском Севастополе, усиленный подводными лодками и новыми военными кораблями», — уточнил украинский президент.
https://lenta.ru/news/2018/07/16/poroshenko/
По его словам, главной причиной оттока населения стала оторванность города от остальной страны. Поезд из Киева в Мариуполь идет 18 часов. Столько же времени занимает поездка по железной дороге из Мариуполя в Краматорск.
«В Мариуполе хорошие зарплаты и это, к сожалению, не останавливает отток людей из города, потому что Мариуполь имеет несколько больших проблем – он изолирован от остальной Украины», — пояснил Менендес.
https://smo333.com/obshhestvo/volonter- ... nt=6533022
А может быть подействовали слова Порошенко о захвате российскими войсками Мариуполя и Бердянска.Они могли подействовать на население. Порошенко четко озвучил о войне ВСУ с ВС РФ. Слово как воробей,вылетит и не поймаешь.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия может атаковать Мариуполь и другие порты на Азовском море. Об этом он сообщил во время посещения военных учений «Си Бриз-2018», передает пресс-служба украинского президента. «Впервые там (в Крыму — прим. «Ленты.ру») размещена ударная авиация, новейшие ракетные и зенитные комплексы. Мы видим состав Черноморского флота России, который незаконно находится в аннексированном украинском Севастополе, усиленный подводными лодками и новыми военными кораблями», — уточнил украинский президент.
https://lenta.ru/news/2018/07/16/poroshenko/
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что прежние власти в Киеве, когда наступал декабрь, «преклоняли голову и колено и ползли в Москву», чтобы договориться о цене на газ и о его транзите.
Гройсман отметил, что у Украины есть «вторые, третьи по размерам запасы природного газа в своих недрах», но они были заброшены, и страна закупала топливо у России.
По его словам, на аукцион можно выставить 44 участка с суммарными запасами в 150 млрд куб. м. При этом Гройсман добавил, что месторождения нуждаются в финансировании и поставках новых технологий.
Но в мае председатель украинской Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк заявил, что цены на газ для граждан Украины могут подняться на 65–70%.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5b5a9d9e9a794777c91cfc06
В случае,если закупочная цена на газ составит уже 8,530 грн/куб.м Для населения цена вырастет с 6,96 грн до 11,26 грн./куб.м. При курсе 1 грн=2,38 рубля РФ
Гройсман отметил, что у Украины есть «вторые, третьи по размерам запасы природного газа в своих недрах», но они были заброшены, и страна закупала топливо у России.
По его словам, на аукцион можно выставить 44 участка с суммарными запасами в 150 млрд куб. м. При этом Гройсман добавил, что месторождения нуждаются в финансировании и поставках новых технологий.
Но в мае председатель украинской Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк заявил, что цены на газ для граждан Украины могут подняться на 65–70%.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5b5a9d9e9a794777c91cfc06
В случае,если закупочная цена на газ составит уже 8,530 грн/куб.м Для населения цена вырастет с 6,96 грн до 11,26 грн./куб.м. При курсе 1 грн=2,38 рубля РФ
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