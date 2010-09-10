Сообщение ivanes » 26 июл 2018, 15:12

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия может атаковать Мариуполь и другие порты на Азовском море. Об этом он сообщил во время посещения военных учений «Си Бриз-2018», передает пресс-служба украинского президента. «Впервые там (в Крыму — прим. «Ленты.ру») размещена ударная авиация, новейшие ракетные и зенитные комплексы. Мы видим состав Черноморского флота России, который незаконно находится в аннексированном украинском Севастополе, усиленный подводными лодками и новыми военными кораблями», — уточнил украинский президент.

Стало известно, почему Мариуполь массово покидают украинцы. Об этом рассказал волонтер Энрике Менендес. Как известно, город находится под контролем Киева.По его словам, главной причиной оттока населения стала оторванность города от остальной страны. Поезд из Киева в Мариуполь идет 18 часов. Столько же времени занимает поездка по железной дороге из Мариуполя в Краматорск.«В Мариуполе хорошие зарплаты и это, к сожалению, не останавливает отток людей из города, потому что Мариуполь имеет несколько больших проблем – он изолирован от остальной Украины», — пояснил Менендес.А может быть подействовали слова Порошенко о захвате российскими войсками Мариуполя и Бердянска.Они могли подействовать на население. Порошенко четко озвучил о войне ВСУ с ВС РФ. Слово как воробей,вылетит и не поймаешь.