Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Стало известно, почему Мариуполь массово покидают украинцы. Об этом рассказал волонтер Энрике Менендес. Как известно, город находится под контролем Киева.
По его словам, главной причиной оттока населения стала оторванность города от остальной страны. Поезд из Киева в Мариуполь идет 18 часов. Столько же времени занимает поездка по железной дороге из Мариуполя в Краматорск.
«В Мариуполе хорошие зарплаты и это, к сожалению, не останавливает отток людей из города, потому что Мариуполь имеет несколько больших проблем – он изолирован от остальной Украины», — пояснил Менендес.
https://smo333.com/obshhestvo/volonter- ... nt=6533022
А может быть подействовали слова Порошенко о захвате российскими войсками Мариуполя и Бердянска.Они могли подействовать на население. Порошенко четко озвучил о войне ВСУ с ВС РФ. Слово как воробей,вылетит и не поймаешь.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия может атаковать Мариуполь и другие порты на Азовском море. Об этом он сообщил во время посещения военных учений «Си Бриз-2018», передает пресс-служба украинского президента. «Впервые там (в Крыму — прим. «Ленты.ру») размещена ударная авиация, новейшие ракетные и зенитные комплексы. Мы видим состав Черноморского флота России, который незаконно находится в аннексированном украинском Севастополе, усиленный подводными лодками и новыми военными кораблями», — уточнил украинский президент.
https://lenta.ru/news/2018/07/16/poroshenko/
По его словам, главной причиной оттока населения стала оторванность города от остальной страны. Поезд из Киева в Мариуполь идет 18 часов. Столько же времени занимает поездка по железной дороге из Мариуполя в Краматорск.
«В Мариуполе хорошие зарплаты и это, к сожалению, не останавливает отток людей из города, потому что Мариуполь имеет несколько больших проблем – он изолирован от остальной Украины», — пояснил Менендес.
https://smo333.com/obshhestvo/volonter- ... nt=6533022
А может быть подействовали слова Порошенко о захвате российскими войсками Мариуполя и Бердянска.Они могли подействовать на население. Порошенко четко озвучил о войне ВСУ с ВС РФ. Слово как воробей,вылетит и не поймаешь.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия может атаковать Мариуполь и другие порты на Азовском море. Об этом он сообщил во время посещения военных учений «Си Бриз-2018», передает пресс-служба украинского президента. «Впервые там (в Крыму — прим. «Ленты.ру») размещена ударная авиация, новейшие ракетные и зенитные комплексы. Мы видим состав Черноморского флота России, который незаконно находится в аннексированном украинском Севастополе, усиленный подводными лодками и новыми военными кораблями», — уточнил украинский президент.
https://lenta.ru/news/2018/07/16/poroshenko/
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что прежние власти в Киеве, когда наступал декабрь, «преклоняли голову и колено и ползли в Москву», чтобы договориться о цене на газ и о его транзите.
Гройсман отметил, что у Украины есть «вторые, третьи по размерам запасы природного газа в своих недрах», но они были заброшены, и страна закупала топливо у России.
По его словам, на аукцион можно выставить 44 участка с суммарными запасами в 150 млрд куб. м. При этом Гройсман добавил, что месторождения нуждаются в финансировании и поставках новых технологий.
Но в мае председатель украинской Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк заявил, что цены на газ для граждан Украины могут подняться на 65–70%.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5b5a9d9e9a794777c91cfc06
В случае,если закупочная цена на газ составит уже 8,530 грн/куб.м Для населения цена вырастет с 6,96 грн до 11,26 грн./куб.м. При курсе 1 грн=2,38 рубля РФ
Гройсман отметил, что у Украины есть «вторые, третьи по размерам запасы природного газа в своих недрах», но они были заброшены, и страна закупала топливо у России.
По его словам, на аукцион можно выставить 44 участка с суммарными запасами в 150 млрд куб. м. При этом Гройсман добавил, что месторождения нуждаются в финансировании и поставках новых технологий.
Но в мае председатель украинской Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк заявил, что цены на газ для граждан Украины могут подняться на 65–70%.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5b5a9d9e9a794777c91cfc06
В случае,если закупочная цена на газ составит уже 8,530 грн/куб.м Для населения цена вырастет с 6,96 грн до 11,26 грн./куб.м. При курсе 1 грн=2,38 рубля РФ
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
КИЕВ, 30 июля. /ТАСС/. Минобороны Украины заявило, что из-за недостаточного уровня денежного обеспечения из армии за полгода уволились 11 тыс. офицеров.
"С января по июнь уволились 11 тыс. контрактников и офицеров, имевших военный опыт, до конца этого года должны уволиться еще 18 тыс.", - говорится в письме министра обороны страны Степана Полторака, направленном на имя премьер-министра Владимира Гройсмана, сообщает издание ukrmilitary.com
В связи с этим минобороны просит увеличить минимальное довольствие военнослужащих с 1 октября: рядовому составу - до 9 тыс. гривен, а офицерскому - до 15,3 тыс. гривен. Для этого правительство во II полугодии 2018 года должно будет дополнительно выделить 4,5 млрд гривен, отметили в минобороны.
Ведомство также подготовило решение об увеличении денежного довольствия военнослужащих в 2019 году. Там считают, что военнослужащий по контракту первого года службы в звании "солдат" должен получать как минимум 15 тыс. гривен. При этом повышение зарплат другим военнослужащим будет происходить пропорционально, в зависимости от воинского звания, занимаемой должности, выслуги лет и т. п.
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5413136
"С января по июнь уволились 11 тыс. контрактников и офицеров, имевших военный опыт, до конца этого года должны уволиться еще 18 тыс.", - говорится в письме министра обороны страны Степана Полторака, направленном на имя премьер-министра Владимира Гройсмана, сообщает издание ukrmilitary.com
В связи с этим минобороны просит увеличить минимальное довольствие военнослужащих с 1 октября: рядовому составу - до 9 тыс. гривен, а офицерскому - до 15,3 тыс. гривен. Для этого правительство во II полугодии 2018 года должно будет дополнительно выделить 4,5 млрд гривен, отметили в минобороны.
Ведомство также подготовило решение об увеличении денежного довольствия военнослужащих в 2019 году. Там считают, что военнослужащий по контракту первого года службы в звании "солдат" должен получать как минимум 15 тыс. гривен. При этом повышение зарплат другим военнослужащим будет происходить пропорционально, в зависимости от воинского звания, занимаемой должности, выслуги лет и т. п.
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5413136
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):
"С января по июнь уволились 11 тыс. контрактников и офицеров, имевших военный опыт, до конца этого года должны уволиться еще 18 тыс.", - говорится в письме министра обороны страны Степана Полторака, направленном на имя премьер-министра Владимира Гройсмана, сообщает издание ukrmilitary.com
Диду... не хочу портить тебе праздник а ты правда читал письмо пана министра пану премьеру?
Не подскажешь причину их увольнения?
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
В Министерстве обороны Украины подтверждают информацию о письме министра Степана Полторака в адрес премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с обоснованием необходимости увеличить бюджетное финансирование ведомства для повышения окладов военнослужащих.
В военном ведомстве агентству "Интерфакс-Украина" пояснили, что с начала 2018 года с военной службы в рядах Вооруженных сил Украины уволились 11 тысяч офицеров и контрактников, при этом основной причиной увольнения С.Полторак в своем письме премьеру указал низкие зарплаты. В то же время, за тот же период контракт с украинской армией подписали более 17 тысяч украинцев.
https://interfax.com.ua/news/political/521741-amp.html
Заработная плата министра обороны Степана Полторака за июнь составила 71,4 тысячи гривен, его заместителей - от 49,9 тысяч до 52,8 тысяч гривен, государственного секретаря министерства - 75,9 тысяч гривен.
Зарплата первого заместителя министра Ивана Руснака составила 52,8 тысячи гривен, заместителей Игоря Павловского - 49,9 тысячи гривен, Олега Шевчука - 49,9 тысячи гривен, Анатолия Петренко - 49,9 тысяч гривен и госсекретаря Александра Дубляна - 75,9 тысяч гривен.
https://strana.ua/news/150714-v-minobor ... telej.html
В военном ведомстве агентству "Интерфакс-Украина" пояснили, что с начала 2018 года с военной службы в рядах Вооруженных сил Украины уволились 11 тысяч офицеров и контрактников, при этом основной причиной увольнения С.Полторак в своем письме премьеру указал низкие зарплаты. В то же время, за тот же период контракт с украинской армией подписали более 17 тысяч украинцев.
https://interfax.com.ua/news/political/521741-amp.html
Заработная плата министра обороны Степана Полторака за июнь составила 71,4 тысячи гривен, его заместителей - от 49,9 тысяч до 52,8 тысяч гривен, государственного секретаря министерства - 75,9 тысяч гривен.
Зарплата первого заместителя министра Ивана Руснака составила 52,8 тысячи гривен, заместителей Игоря Павловского - 49,9 тысячи гривен, Олега Шевчука - 49,9 тысячи гривен, Анатолия Петренко - 49,9 тысяч гривен и госсекретаря Александра Дубляна - 75,9 тысяч гривен.
https://strana.ua/news/150714-v-minobor ... telej.html
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Причина увольнения - истечение срока контракта Повоевали - уволились
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Реформа также должна включать продажу более 10 миллионов гектаров земли сельскохозяйственного назначения, которые сейчас находятся в государственной собственности, что потенциально может значительно увеличить госбюджет.
Необходимо реформировать более 3000 государственных предприятий Украины.
НАТО и ЕС должны запустить консультационные программы по вопросам работы правоохранительных органов и сектора безопасности, которые были бы органическим продолжением уже начатой деятельности в сфере обороны.
Для окончания войны между Украиной и Россией и укрепления безопасности в Европе Запад должен работать как в рамках, так и вне рамок Нормандского формата и Минских соглашений.
Всеобъемлющее прекращение огня, выведение иностранных войск и оружия с оккупированной территории Донбасса и неограниченный доступ мониторинговых групп ОБСЕ- главное.
Если украинские политики, судьи и государственные служащие не признают необходимости кардинально изменить систему – путем создания надежных институций, предоставления настоящих гарантий против коррупции, а также внедрения реальной политической и юридической ответственности, – то старые привычки искоренить не удастся, а западные партнеры значительно ослабят поддержку.
В итоге Россия сможет снова подорвать территориальную целостность Украины, ее политику и будущую стабильность.
Справка международного экспертного центра, авторитет которого является несомненным для всех мировых столиц.
Объем почти 100 страниц.
https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 8/7072435/
Полный текст на английском https://reader.chathamhouse.org/struggle-for-ukraine
Необходимо реформировать более 3000 государственных предприятий Украины.
НАТО и ЕС должны запустить консультационные программы по вопросам работы правоохранительных органов и сектора безопасности, которые были бы органическим продолжением уже начатой деятельности в сфере обороны.
Для окончания войны между Украиной и Россией и укрепления безопасности в Европе Запад должен работать как в рамках, так и вне рамок Нормандского формата и Минских соглашений.
Всеобъемлющее прекращение огня, выведение иностранных войск и оружия с оккупированной территории Донбасса и неограниченный доступ мониторинговых групп ОБСЕ- главное.
Если украинские политики, судьи и государственные служащие не признают необходимости кардинально изменить систему – путем создания надежных институций, предоставления настоящих гарантий против коррупции, а также внедрения реальной политической и юридической ответственности, – то старые привычки искоренить не удастся, а западные партнеры значительно ослабят поддержку.
В итоге Россия сможет снова подорвать территориальную целостность Украины, ее политику и будущую стабильность.
Справка международного экспертного центра, авторитет которого является несомненным для всех мировых столиц.
Объем почти 100 страниц.
https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 8/7072435/
Полный текст на английском https://reader.chathamhouse.org/struggle-for-ukraine
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
немного из английского варианта в переводе.
В то время как их активность вынудила Президента Виктора Януковича уйти от власти и провозгласила более согласованную с ЕС внешнюю политику при новом правительстве, она также вызвала враждебный ответ со стороны России, которая аннексировала Крым в начале 2014 года, начала территориальный конфликт на востоке Украины и продолжает пытаться расколоть и ослабить своего соседа.
С этого и началась Революция Достоинств путем отстранения Януковича от власти путем государственного переворота.
Революция Евромайдана была по своей сути отказом от этой коррумпированной системы и требованием создания экономики и общества, основанных на западных и европейских нормах.
Были требования создания экономики и общества,но есть факты в сфере экономики (падение почти в два раза в долларовом эквиваленте и националистическая идеология в обществе и героизация УНО и Бандеры.
Это западные нормы?
В то время как их активность вынудила Президента Виктора Януковича уйти от власти и провозгласила более согласованную с ЕС внешнюю политику при новом правительстве, она также вызвала враждебный ответ со стороны России, которая аннексировала Крым в начале 2014 года, начала территориальный конфликт на востоке Украины и продолжает пытаться расколоть и ослабить своего соседа.
С этого и началась Революция Достоинств путем отстранения Януковича от власти путем государственного переворота.
Революция Евромайдана была по своей сути отказом от этой коррумпированной системы и требованием создания экономики и общества, основанных на западных и европейских нормах.
Были требования создания экономики и общества,но есть факты в сфере экономики (падение почти в два раза в долларовом эквиваленте и националистическая идеология в обществе и героизация УНО и Бандеры.
Это западные нормы?
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Бандера и Шухевич были евреями и громили своих же.
Как сказал Тягнибок.
Степан Бандера (в центре) в немецкой форме, в звании штабс-офицера, с немецким орденом "Крест за заслуги 2-го класса с мечами".
"Публикация этого фото запрещена лично Президентом Украины В. А. Ющенко".
Фото и подробности тут https://tollik13.livejournal.com/622091.html
Как сказал Тягнибок.
Степан Бандера (в центре) в немецкой форме, в звании штабс-офицера, с немецким орденом "Крест за заслуги 2-го класса с мечами".
"Публикация этого фото запрещена лично Президентом Украины В. А. Ющенко".
Фото и подробности тут https://tollik13.livejournal.com/622091.html
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
В Ровенской области, тогда же Кузнецов был внесен властями в список лиц, подпадающих под закон о декоммунизации. 21 июня 2018 года вандалы осквернили могилу Кузнецова на Холме Славы во Львове.
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/proisshestviya/5414276
В июне 1992 года власти г. Львова приняли решение демонтировать памятник советскому разведчику. В день демонтажа на площади было многолюдно. Многие из пришедших на «закрытие» памятника не скрывали слез.
Стараниями боевого товарища Кузнецова Николая Струтинского и бывших бойцов отряда Медведева львовский монумент был перевезен в г. Талица, где жил и учился Кузнецов, и установлен в центральном сквере города.
Губернатор Свердловской области РФ Евгений Куйвашов обратился к Львовскому городскому совету с просьбой передать останки легендарного разведчика Николая Кузнецова для перезахоронения.
Вместе с его обращением к Львова поступило прошение от племянницы Кузнецова, а также решения правительственной комиссии по делам увековечения памяти жертв войны с подписью вице-премьера Павла Розенко. Комиссия и Служба безопасности Украины не возражают против перезахоронения Николая Кузнецова в России.
В то же время заместитель городского председателя Львова по вопросам развития Андрей Москаленко рассказал ZAXID.NET, что этот вопрос пока не планируют выносить на рассмотрение исполкома.
https://varjag2007su.livejournal.com/2382301.html
Я был на Холме Славы во Львове.Кроме могилы Н.Кузнецова,есть захоронения от 1953г. Как говорят местные,это погибшие от рук националистов офицеры Прикарпатского ВО после смерти Сталина.
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/proisshestviya/5414276
В июне 1992 года власти г. Львова приняли решение демонтировать памятник советскому разведчику. В день демонтажа на площади было многолюдно. Многие из пришедших на «закрытие» памятника не скрывали слез.
Стараниями боевого товарища Кузнецова Николая Струтинского и бывших бойцов отряда Медведева львовский монумент был перевезен в г. Талица, где жил и учился Кузнецов, и установлен в центральном сквере города.
Губернатор Свердловской области РФ Евгений Куйвашов обратился к Львовскому городскому совету с просьбой передать останки легендарного разведчика Николая Кузнецова для перезахоронения.
Вместе с его обращением к Львова поступило прошение от племянницы Кузнецова, а также решения правительственной комиссии по делам увековечения памяти жертв войны с подписью вице-премьера Павла Розенко. Комиссия и Служба безопасности Украины не возражают против перезахоронения Николая Кузнецова в России.
В то же время заместитель городского председателя Львова по вопросам развития Андрей Москаленко рассказал ZAXID.NET, что этот вопрос пока не планируют выносить на рассмотрение исполкома.
https://varjag2007su.livejournal.com/2382301.html
Я был на Холме Славы во Львове.Кроме могилы Н.Кузнецова,есть захоронения от 1953г. Как говорят местные,это погибшие от рук националистов офицеры Прикарпатского ВО после смерти Сталина.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
27 мая 1992 года Львовский горсовет народных депутатов принял решение «О демонтаже памятников истории тоталитаризма». Решение было принято после массового протеста участников украинского националистического подполья (УПА).
На сегодняшний день о памятниках Николаю Кузнецову известно следующее:
- в Ровно (бронза, гранит, 1961, скульпторы В.П. Винайкин, И.П. Шаповал, архитектор В.Г. Гнездилов) перенесён на военное кладбище по улице Дубенская.
- во Львове, на холме Славы, в ноябре 1992 года, при содействии Н.В. Струтинского, перенесен в г. Талицу Свердловской области.
http://www.safe-rgs.ru/2557-nikolayu-ku ... alicy.html
На сегодняшний день о памятниках Николаю Кузнецову известно следующее:
- в Ровно (бронза, гранит, 1961, скульпторы В.П. Винайкин, И.П. Шаповал, архитектор В.Г. Гнездилов) перенесён на военное кладбище по улице Дубенская.
- во Львове, на холме Славы, в ноябре 1992 года, при содействии Н.В. Струтинского, перенесен в г. Талицу Свердловской области.
http://www.safe-rgs.ru/2557-nikolayu-ku ... alicy.html
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
В Киеве назвали визит Путина на территорию «временно оккупированной» Россией Автономной Республики Крым и Севастополь «несогласованным» с украинской стороной. В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что считают поездки российского президента и российских чиновников на Крымский полуостров «грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины».
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5b681ed59a79475dc89c99a5
Согласно украинским законам Крым оккупированная Россией территория и все обязательства по всем проблемам Украина вешает на страну-агрессора. Все протесты в унитаз. Украина отменила действие европейской Конвенции по правам и свободам граждан (ст.15),проживающих на оккупированных территориях,отменены выплаты пенсий и пособий,финансирование бюджетной сферы, товарная,энергетическая и водная блокада введена.
Все эти законы представлены в ЕС ,ООН.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5b681ed59a79475dc89c99a5
Согласно украинским законам Крым оккупированная Россией территория и все обязательства по всем проблемам Украина вешает на страну-агрессора. Все протесты в унитаз. Украина отменила действие европейской Конвенции по правам и свободам граждан (ст.15),проживающих на оккупированных территориях,отменены выплаты пенсий и пособий,финансирование бюджетной сферы, товарная,энергетическая и водная блокада введена.
Все эти законы представлены в ЕС ,ООН.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
В Украине будет введено новое военное приветствие.
Министерство обороны по поручению президента Петра Порошенко готовит новый законопроект по замене военного приветствия "Здравия желаю" на "Слава Украине".
Об этом рассказал министр обороны Степан Полторак.
Министерство обороны по поручению президента Петра Порошенко готовит новый законопроект по замене военного приветствия "Здравия желаю" на "Слава Украине".
Об этом рассказал министр обороны Степан Полторак.
"Президент Украины поручил подготовить изменения в закон Украины, которым утверждаются воинские уставы, потому что это определяется в воинских уставах, как надо здороваться. Такие предложения готовятся, и надеюсь, что после выхода с каникул народные депутаты примут это в целом...Во время проведения парада мы как раз покажем, что это более украинское, более наше"
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
В своем Facebook она написала, что с начала года эти люди перечислили в бюджет Украины пять миллиардов евро.
"Это простые люди, которые пытаются выжить наперекор "реформам" и реально заботятся о своей семье и стране", — добавила Тимошенко.
РИА Новости https://ria.ru/world/20180807/1526071627.html
"Это простые люди, которые пытаются выжить наперекор "реформам" и реально заботятся о своей семье и стране", — добавила Тимошенко.
РИА Новости https://ria.ru/world/20180807/1526071627.html
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
18 дек — РИА Новости, Вадим Саранов. Украинской армии, которая, по версии ее Верховного главнокомандующего Петра Порошенко, является самой сильной в Европе, нечем стрелять. Как недавно заявил заместитель командующего сухопутными войсками вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-майор Юрий Толочный, войска испытывают острый дефицит артиллерийских снарядов, ракет и даже патронов. Между тем в наследство от СССР Украине достались внушительные арсеналы, которых бы хватило для ведения затяжной крупномасштабной войны. О том, куда они могли "испариться", — в материале РИА Новости.
РИА Новости https://ria.ru/world/20171218/1511067659.html
Александр Турчинова заявил, что в последние годы, в том числе двух лет ведения войны, для защиты Украины "использовались боевые запасы, оставшиеся нам в наследство от советской армии".
"Но эти резервы не безграничны, значительная их часть была бездумно утилизирована или продана во времена, когда никто не думал, что придется воевать", - сказал он. июль 2016г
На Украине планируется наладить серийное производство боеприпасов - артиллерийских снарядов калибра 152 мм, мин для новых минометов калибра 60 мм и гранат для автоматических станковых гранатометов (АГС).
"Я уверен, что в ближайшее время будут проведены государственные испытания, после чего будет начато серийное производство этой стратегически важной группы боеприпасов", - заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов, присутствовавший на испытаниях этих снарядов на полигоне в Киевской области. ноябрь 2017г.
Только Государственное казначейство Украины сообщило, что на его счетах не осталось денег, как тут же Петр Порошенко посредством соцсетей сообщил, что создает централизованный орган по взысканию денег с России. Вряд ли это случайное совпадение.
По словам владельца «Рошена», на Украине создается «межведомственный координационный орган», который займется «формированием консолидированной претензии Украины к России для компенсации причиненного ущерба». Ущерб заключается в том, что «агрессия России каждый день приносит на украинскую землю новые неизмеримые людские страдания, уничтожается инфраструктура, разрушаются предприятия и экономический потенциал Донбасса и Крыма»
РИА Новости https://ria.ru/world/20171218/1511067659.html
Александр Турчинова заявил, что в последние годы, в том числе двух лет ведения войны, для защиты Украины "использовались боевые запасы, оставшиеся нам в наследство от советской армии".
"Но эти резервы не безграничны, значительная их часть была бездумно утилизирована или продана во времена, когда никто не думал, что придется воевать", - сказал он. июль 2016г
На Украине планируется наладить серийное производство боеприпасов - артиллерийских снарядов калибра 152 мм, мин для новых минометов калибра 60 мм и гранат для автоматических станковых гранатометов (АГС).
"Я уверен, что в ближайшее время будут проведены государственные испытания, после чего будет начато серийное производство этой стратегически важной группы боеприпасов", - заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов, присутствовавший на испытаниях этих снарядов на полигоне в Киевской области. ноябрь 2017г.
Только Государственное казначейство Украины сообщило, что на его счетах не осталось денег, как тут же Петр Порошенко посредством соцсетей сообщил, что создает централизованный орган по взысканию денег с России. Вряд ли это случайное совпадение.
По словам владельца «Рошена», на Украине создается «межведомственный координационный орган», который займется «формированием консолидированной претензии Украины к России для компенсации причиненного ущерба». Ущерб заключается в том, что «агрессия России каждый день приносит на украинскую землю новые неизмеримые людские страдания, уничтожается инфраструктура, разрушаются предприятия и экономический потенциал Донбасса и Крыма»
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
18 дек — РИА Новости, Вадим Саранов. Украинской армии, которая, по версии ее Верховного главнокомандующего Петра Порошенко, является самой сильной в Европе, нечем стрелять. Как недавно заявил заместитель командующего сухопутными войсками вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-майор Юрий Толочный, войска испытывают острый дефицит артиллерийских снарядов, ракет и даже патронов. Между тем в наследство от СССР Украине достались внушительные арсеналы, которых бы хватило для ведения затяжной крупномасштабной войны. О том, куда они могли "испариться", — в материале РИА Новости.
РИА Новости https://ria.ru/world/20171218/1511067659.html
Александр Турчинова заявил, что в последние годы, в том числе двух лет ведения войны, для защиты Украины "использовались боевые запасы, оставшиеся нам в наследство от советской армии".
"Но эти резервы не безграничны, значительная их часть была бездумно утилизирована или продана во времена, когда никто не думал, что придется воевать", - сказал он. июль 2016г
На Украине планируется наладить серийное производство боеприпасов - артиллерийских снарядов калибра 152 мм, мин для новых минометов калибра 60 мм и гранат для автоматических станковых гранатометов (АГС).
"Я уверен, что в ближайшее время будут проведены государственные испытания, после чего будет начато серийное производство этой стратегически важной группы боеприпасов", - заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов, присутствовавший на испытаниях этих снарядов на полигоне в Киевской области. ноябрь 2017г.
Только Государственное казначейство Украины сообщило, что на его счетах не осталось денег, как тут же Петр Порошенко посредством соцсетей сообщил, что создает централизованный орган по взысканию денег с России. Вряд ли это случайное совпадение.
По словам владельца «Рошена», на Украине создается «межведомственный координационный орган», который займется «формированием консолидированной претензии Украины к России для компенсации причиненного ущерба». Ущерб заключается в том, что «агрессия России каждый день приносит на украинскую землю новые неизмеримые людские страдания, уничтожается инфраструктура, разрушаются предприятия и экономический потенциал Донбасса и Крыма»
Стреляла ВСУ,разрушала Донбасс ВСУ,стреляя куда попало.Восстанавливать должна Россия.
Но Валовый региональный продукт (ВРП) Республики Крым по итогам 2012 г. составил 44 млрд 536 млн гривен (171 млрд 292 млн рублей).
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/info/1012329
ВРП Крыма в 2014г=189,5 млн руб
ВРП Крыма в 2015г =248,3 млн руб Рост=108,5%
ВРП Крыма в 2017г= в 350 млрд рублей
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/ekonomika/4752725
РИА Новости https://ria.ru/world/20171218/1511067659.html
Александр Турчинова заявил, что в последние годы, в том числе двух лет ведения войны, для защиты Украины "использовались боевые запасы, оставшиеся нам в наследство от советской армии".
"Но эти резервы не безграничны, значительная их часть была бездумно утилизирована или продана во времена, когда никто не думал, что придется воевать", - сказал он. июль 2016г
На Украине планируется наладить серийное производство боеприпасов - артиллерийских снарядов калибра 152 мм, мин для новых минометов калибра 60 мм и гранат для автоматических станковых гранатометов (АГС).
"Я уверен, что в ближайшее время будут проведены государственные испытания, после чего будет начато серийное производство этой стратегически важной группы боеприпасов", - заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов, присутствовавший на испытаниях этих снарядов на полигоне в Киевской области. ноябрь 2017г.
Только Государственное казначейство Украины сообщило, что на его счетах не осталось денег, как тут же Петр Порошенко посредством соцсетей сообщил, что создает централизованный орган по взысканию денег с России. Вряд ли это случайное совпадение.
По словам владельца «Рошена», на Украине создается «межведомственный координационный орган», который займется «формированием консолидированной претензии Украины к России для компенсации причиненного ущерба». Ущерб заключается в том, что «агрессия России каждый день приносит на украинскую землю новые неизмеримые людские страдания, уничтожается инфраструктура, разрушаются предприятия и экономический потенциал Донбасса и Крыма»
Стреляла ВСУ,разрушала Донбасс ВСУ,стреляя куда попало.Восстанавливать должна Россия.
Но Валовый региональный продукт (ВРП) Республики Крым по итогам 2012 г. составил 44 млрд 536 млн гривен (171 млрд 292 млн рублей).
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/info/1012329
ВРП Крыма в 2014г=189,5 млн руб
ВРП Крыма в 2015г =248,3 млн руб Рост=108,5%
ВРП Крыма в 2017г= в 350 млрд рублей
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/ekonomika/4752725
Вернуться в «События в стране и мире»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость