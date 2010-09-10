Вместе разбираем враньё об Украине

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6792
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 21 минуту назад

Чехия не будет принимать африканских беженцев в связи с наплывом в страну мигрантов с Украины. Соответствующее заявление сделал чешский премьер-министр Андрей Бабиш.
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire ... 7-dvmc.htm
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