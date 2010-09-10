Сообщение ivanes » Сегодня, 18:20

Пока украинская власть требует интеграции Донбасса и возвращение Крыма.Никто не подсчитал в какую сумму обойдется эта операция. Только за потребление газа придется выложить не менее 250 млн $, выплаты пенсий и пособий,содержание бюджетной сферы и инфраструктуры обойдутся бюджету еще не менее 250 млн $ в год. При нынешней дотаций извне,такую сумму не найдут.Население материковой части Украины прекрасно осознает,что дорого придется заплатить за воссоединение. Кроме того,с обоих сторон есть убитые и раненные.Таких более 32 тыс чел,убитых более 12 тыс. Простят ли украинцы друг друга. Или геноцид?

Пока Украина не готова амнистировать всех и по всем статьям. Участники АТО амнистированы.