Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Чехия не будет принимать африканских беженцев в связи с наплывом в страну мигрантов с Украины. Соответствующее заявление сделал чешский премьер-министр Андрей Бабиш.
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire ... 7-dvmc.htm
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire ... 7-dvmc.htm
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Среди друзей Василия Марущинца в Facebook фигурируют бывший глава МИД Украины, а ныне депутат Верховной Рады Борис Тарасюк, посол Украины в Португалии Инна Огнивец, бывший посол Украины в Индии и Австралии Валентин Адомайтис, заместитель Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский, бывший секретарь посольств Украины в Беларуси и Казахстане Леонид Ясинский, а также многие другие украинские дипломаты.
«Фашистом быть почетно», — пишет господин Марущинец. В следующей публикации, развивая свою мысль, он заявляет: «Смерть антифашистам!».
На официальном сайте Генерального консульства Украины в Гамбурге Василий Марущинец действительно указан в качестве консула.
Торт сделан в форме ... книги Адольфа Гитлера «Майн кампф».
Его ему подарили коллеги на 60-летие.
«Антисемитам и тем, кто разжигает межнациональную рознь, не может быть места ни в цивилизованном обществе, ни в МИД. Госсекретарь МИД Украины начинает дисциплинарное производство." Глава МИД Климкин
http://www.aif.ru/politics/world/fashis ... yas_evropu
«Фашистом быть почетно», — пишет господин Марущинец. В следующей публикации, развивая свою мысль, он заявляет: «Смерть антифашистам!».
На официальном сайте Генерального консульства Украины в Гамбурге Василий Марущинец действительно указан в качестве консула.
Торт сделан в форме ... книги Адольфа Гитлера «Майн кампф».
Его ему подарили коллеги на 60-летие.
«Антисемитам и тем, кто разжигает межнациональную рознь, не может быть места ни в цивилизованном обществе, ни в МИД. Госсекретарь МИД Украины начинает дисциплинарное производство." Глава МИД Климкин
http://www.aif.ru/politics/world/fashis ... yas_evropu
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Премьер -Министр Республики Чехия высказался,что Чехия не будет принимать беженцев из Ближнего Востока и Африки,т.к она принимает беженцев из Украины.
Перед этим Венгрия высказалась в том же тоне.Она принимает украинских венгров и предоставляем им гражданство.
Специалисты уже высказали,что теоретически население Украины 42 млн чел.Фактически,после ухода Крыма и ОРДЛО,а также уехавших в другие страны,население Украины не более 32 млн чел.
Перед этим Венгрия высказалась в том же тоне.Она принимает украинских венгров и предоставляем им гражданство.
Специалисты уже высказали,что теоретически население Украины 42 млн чел.Фактически,после ухода Крыма и ОРДЛО,а также уехавших в другие страны,население Украины не более 32 млн чел.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Пока украинская власть требует интеграции Донбасса и возвращение Крыма.Никто не подсчитал в какую сумму обойдется эта операция. Только за потребление газа придется выложить не менее 250 млн $, выплаты пенсий и пособий,содержание бюджетной сферы и инфраструктуры обойдутся бюджету еще не менее 250 млн $ в год. При нынешней дотаций извне,такую сумму не найдут.Население материковой части Украины прекрасно осознает,что дорого придется заплатить за воссоединение. Кроме того,с обоих сторон есть убитые и раненные.Таких более 32 тыс чел,убитых более 12 тыс. Простят ли украинцы друг друга. Или геноцид?
Пока Украина не готова амнистировать всех и по всем статьям. Участники АТО амнистированы.
Пока Украина не готова амнистировать всех и по всем статьям. Участники АТО амнистированы.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Депутат украинской Рады Юрий Береза заявил, что российский флот будет уничтожен за 5 минут, если окажется в Азовском море.
"Если взглянуть на карту, где Азовское море, при правильном размещении и креплении ракетных батарей любой флот, который туда придет, уничтожается примерно за 5–10 минут", — считает Береза.
https://ren.tv/novosti/2018-08-31/ukrai ... ossiyskogo
Угрозы от депутатов ВР одна за одной. Примерно выстрел Калибрами из Каспийского моря уничтожит все украинские порты в Азовском море. Тогда российскому флоту нечего делать в Азовском море.
"Если взглянуть на карту, где Азовское море, при правильном размещении и креплении ракетных батарей любой флот, который туда придет, уничтожается примерно за 5–10 минут", — считает Береза.
https://ren.tv/novosti/2018-08-31/ukrai ... ossiyskogo
Угрозы от депутатов ВР одна за одной. Примерно выстрел Калибрами из Каспийского моря уничтожит все украинские порты в Азовском море. Тогда российскому флоту нечего делать в Азовском море.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Берём попкорн,и наблюдаем шоу предвыборная гонка в дэрляндии по новоросски.триколорная майка лидера переходит другому гонщику,кому,пока неясно.Ясно тока одно,майка меняет хозяйка не в последний раз.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Украина привела в боевую готовность ВСУ,ДЛНР привели свои ВС в боевую готовность.
Но долг мести долг максимума. Границы Украина не сможет перекрыть,не сможет усилить охрану городов и складов.
Майку мести оденут абхазцы, местные жители,добровольцы. Это будет кошмар.
Россия уже объявила о прекращении контакта в Нормандской группы,ДЛНР выходят из обсуждения Минских соглашений в трехсторонних группах. Украина должна забыть и миротворцах.ОБСЕ покидает Украину. Боится терактов по всей Украине.
Но долг мести долг максимума. Границы Украина не сможет перекрыть,не сможет усилить охрану городов и складов.
Майку мести оденут абхазцы, местные жители,добровольцы. Это будет кошмар.
Россия уже объявила о прекращении контакта в Нормандской группы,ДЛНР выходят из обсуждения Минских соглашений в трехсторонних группах. Украина должна забыть и миротворцах.ОБСЕ покидает Украину. Боится терактов по всей Украине.
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