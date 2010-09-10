Сообщение контакт » 02 сен 2018, 20:36

Еще есть мнение то захарка много знал и мог сыграть в не минуемом дальнейшем разбирательстве ненужным свидетелем против своих хозяев.А так типо местные разборки.А еще прикольно как мгновенно отреагировал кремль.И еще прикольно то изначально говорилось о взврывчатке в машине,а потом оказывается взрыватке в фонаре кафешки.Типо если в машине это точно свои,а в кафешке уже не так категорично получается.И уже кстати дэрляндские кгбэшники (из укр сми) задержали 16 человек "укр диверсантов".А местные очевидцы говорят что люди захарки бегут кто куда а на них идет охота.В Юзовке ограниченно выпускают и впускаю людей.Везде облавы и патрули.

В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)