Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Чехия не будет принимать африканских беженцев в связи с наплывом в страну мигрантов с Украины. Соответствующее заявление сделал чешский премьер-министр Андрей Бабиш.
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire ... 7-dvmc.htm
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire ... 7-dvmc.htm
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Среди друзей Василия Марущинца в Facebook фигурируют бывший глава МИД Украины, а ныне депутат Верховной Рады Борис Тарасюк, посол Украины в Португалии Инна Огнивец, бывший посол Украины в Индии и Австралии Валентин Адомайтис, заместитель Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский, бывший секретарь посольств Украины в Беларуси и Казахстане Леонид Ясинский, а также многие другие украинские дипломаты.
«Фашистом быть почетно», — пишет господин Марущинец. В следующей публикации, развивая свою мысль, он заявляет: «Смерть антифашистам!».
На официальном сайте Генерального консульства Украины в Гамбурге Василий Марущинец действительно указан в качестве консула.
Торт сделан в форме ... книги Адольфа Гитлера «Майн кампф».
Его ему подарили коллеги на 60-летие.
«Антисемитам и тем, кто разжигает межнациональную рознь, не может быть места ни в цивилизованном обществе, ни в МИД. Госсекретарь МИД Украины начинает дисциплинарное производство." Глава МИД Климкин
http://www.aif.ru/politics/world/fashis ... yas_evropu
«Фашистом быть почетно», — пишет господин Марущинец. В следующей публикации, развивая свою мысль, он заявляет: «Смерть антифашистам!».
На официальном сайте Генерального консульства Украины в Гамбурге Василий Марущинец действительно указан в качестве консула.
Торт сделан в форме ... книги Адольфа Гитлера «Майн кампф».
Его ему подарили коллеги на 60-летие.
«Антисемитам и тем, кто разжигает межнациональную рознь, не может быть места ни в цивилизованном обществе, ни в МИД. Госсекретарь МИД Украины начинает дисциплинарное производство." Глава МИД Климкин
http://www.aif.ru/politics/world/fashis ... yas_evropu
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Премьер -Министр Республики Чехия высказался,что Чехия не будет принимать беженцев из Ближнего Востока и Африки,т.к она принимает беженцев из Украины.
Перед этим Венгрия высказалась в том же тоне.Она принимает украинских венгров и предоставляем им гражданство.
Специалисты уже высказали,что теоретически население Украины 42 млн чел.Фактически,после ухода Крыма и ОРДЛО,а также уехавших в другие страны,население Украины не более 32 млн чел.
Перед этим Венгрия высказалась в том же тоне.Она принимает украинских венгров и предоставляем им гражданство.
Специалисты уже высказали,что теоретически население Украины 42 млн чел.Фактически,после ухода Крыма и ОРДЛО,а также уехавших в другие страны,население Украины не более 32 млн чел.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Пока украинская власть требует интеграции Донбасса и возвращение Крыма.Никто не подсчитал в какую сумму обойдется эта операция. Только за потребление газа придется выложить не менее 250 млн $, выплаты пенсий и пособий,содержание бюджетной сферы и инфраструктуры обойдутся бюджету еще не менее 250 млн $ в год. При нынешней дотаций извне,такую сумму не найдут.Население материковой части Украины прекрасно осознает,что дорого придется заплатить за воссоединение. Кроме того,с обоих сторон есть убитые и раненные.Таких более 32 тыс чел,убитых более 12 тыс. Простят ли украинцы друг друга. Или геноцид?
Пока Украина не готова амнистировать всех и по всем статьям. Участники АТО амнистированы.
Пока Украина не готова амнистировать всех и по всем статьям. Участники АТО амнистированы.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Депутат украинской Рады Юрий Береза заявил, что российский флот будет уничтожен за 5 минут, если окажется в Азовском море.
"Если взглянуть на карту, где Азовское море, при правильном размещении и креплении ракетных батарей любой флот, который туда придет, уничтожается примерно за 5–10 минут", — считает Береза.
https://ren.tv/novosti/2018-08-31/ukrai ... ossiyskogo
Угрозы от депутатов ВР одна за одной. Примерно выстрел Калибрами из Каспийского моря уничтожит все украинские порты в Азовском море. Тогда российскому флоту нечего делать в Азовском море.
"Если взглянуть на карту, где Азовское море, при правильном размещении и креплении ракетных батарей любой флот, который туда придет, уничтожается примерно за 5–10 минут", — считает Береза.
https://ren.tv/novosti/2018-08-31/ukrai ... ossiyskogo
Угрозы от депутатов ВР одна за одной. Примерно выстрел Калибрами из Каспийского моря уничтожит все украинские порты в Азовском море. Тогда российскому флоту нечего делать в Азовском море.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Берём попкорн,и наблюдаем шоу предвыборная гонка в дэрляндии по новоросски.триколорная майка лидера переходит другому гонщику,кому,пока неясно.Ясно тока одно,майка меняет хозяйка не в последний раз.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Украина привела в боевую готовность ВСУ,ДЛНР привели свои ВС в боевую готовность.
Но долг мести долг максимума. Границы Украина не сможет перекрыть,не сможет усилить охрану городов и складов.
Майку мести оденут абхазцы, местные жители,добровольцы. Это будет кошмар.
Россия уже объявила о прекращении контакта в Нормандской группы,ДЛНР выходят из обсуждения Минских соглашений в трехсторонних группах. Украина должна забыть и миротворцах.ОБСЕ покидает Украину. Боится терактов по всей Украине.
Но долг мести долг максимума. Границы Украина не сможет перекрыть,не сможет усилить охрану городов и складов.
Майку мести оденут абхазцы, местные жители,добровольцы. Это будет кошмар.
Россия уже объявила о прекращении контакта в Нормандской группы,ДЛНР выходят из обсуждения Минских соглашений в трехсторонних группах. Украина должна забыть и миротворцах.ОБСЕ покидает Украину. Боится терактов по всей Украине.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
"Держите меня семеро, я страшен в гневе." ☺
Какая месть? Какие Ваши доказательства причастности хохлов? Вообще если так рассуждать, эффективность супер-СБУ зашкаливает. 100% из 100%. Моссаду пора разогнать за неэффективность.
Кафе на шесть столиков, хозяин - бывший охранник покойного, об'ект хорошо охраняется, с места слинял один из охраников. Грохнули свои из-за черной кассы. Либо хотели грохнуть Ташкента (из-за 1 лярда черных угольных денег), а Сашу задели по касательной. В любом случае покойник собирался уходить с должности, с хохлами у него был нормальный контакт, а в военном и политическом плане он ничего не решал (все вопросы решались в Москве).
Какая месть? Какие Ваши доказательства причастности хохлов? Вообще если так рассуждать, эффективность супер-СБУ зашкаливает. 100% из 100%. Моссаду пора разогнать за неэффективность.
Кафе на шесть столиков, хозяин - бывший охранник покойного, об'ект хорошо охраняется, с места слинял один из охраников. Грохнули свои из-за черной кассы. Либо хотели грохнуть Ташкента (из-за 1 лярда черных угольных денег), а Сашу задели по касательной. В любом случае покойник собирался уходить с должности, с хохлами у него был нормальный контакт, а в военном и политическом плане он ничего не решал (все вопросы решались в Москве).
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Еще есть мнение то захарка много знал и мог сыграть в не минуемом дальнейшем разбирательстве ненужным свидетелем против своих хозяев.А так типо местные разборки.А еще прикольно как мгновенно отреагировал кремль.И еще прикольно то изначально говорилось о взврывчатке в машине,а потом оказывается взрыватке в фонаре кафешки.Типо если в машине это точно свои,а в кафешке уже не так категорично получается.И уже кстати дэрляндские кгбэшники (из укр сми) задержали 16 человек "укр диверсантов".А местные очевидцы говорят что люди захарки бегут кто куда а на них идет охота.В Юзовке ограниченно выпускают и впускаю людей.Везде облавы и патрули.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Украинские чиновники,политологи и журналисты много говорят о наличии на Донбассе российских армейских частей. Так и называют временно оккупированной территорией. Может быть пора сделать так.чтобы разговоры соответсвовали действительности?
Сколько знают работники ФСБ о хозяевах Украины.Книгу можно написать.Как стал миллиардером "кролик", откуда наличные у большинства чиновников в млн евро.
Сколько знают работники ФСБ о хозяевах Украины.Книгу можно написать.Как стал миллиардером "кролик", откуда наличные у большинства чиновников в млн евро.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ИЗ ДЕКЛАРАЦИЙ ЗА 2016Г
Гройсман-Только наличными или в банках в них 289 миллионов гривен. Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/video/video-novini/sa ... -goda.html
Президент Украины Петр Порошенко, по данным реестра е-деклараций, задекларировал 12 295 570 гривен доходов за 2016 год, что в пять раз меньше его доходов 2015 года.
Зато приросла у президента заработная плата. Причем сразу в три раза - с 121 до 366 тысяч гривен/год.
На конец 2016 сумма на депозитных счетах главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой в "Укрэксимбанке" составляла $2 655 000. При том, что на конец 2015 года сумма депозита составила $1,8 млн. То есть, валютный вклад явно прирастает у главы Нацбанка.
Председатель фракции "Батьківщина" в Верховной Раде Юлия Тимошенко задекларировала 876 724 гривны доходов, а ее супруг Александр - 3 112 710 за 2016 год.
Бывший премьер Украины и безработный Арсений Яценюк задекларировал за 2016г более $1,5 млн, а также квартиры и дома общей площадью около 1 тыс. кв. м.
Гройсман-Только наличными или в банках в них 289 миллионов гривен. Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/video/video-novini/sa ... -goda.html
Президент Украины Петр Порошенко, по данным реестра е-деклараций, задекларировал 12 295 570 гривен доходов за 2016 год, что в пять раз меньше его доходов 2015 года.
Зато приросла у президента заработная плата. Причем сразу в три раза - с 121 до 366 тысяч гривен/год.
На конец 2016 сумма на депозитных счетах главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой в "Укрэксимбанке" составляла $2 655 000. При том, что на конец 2015 года сумма депозита составила $1,8 млн. То есть, валютный вклад явно прирастает у главы Нацбанка.
Председатель фракции "Батьківщина" в Верховной Раде Юлия Тимошенко задекларировала 876 724 гривны доходов, а ее супруг Александр - 3 112 710 за 2016 год.
Бывший премьер Украины и безработный Арсений Яценюк задекларировал за 2016г более $1,5 млн, а также квартиры и дома общей площадью около 1 тыс. кв. м.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Наше присутствие в Донбассе - секрет Полишинеля.
Доказательства не нужны. Есть и все. Вот Захарченко убили хохлы... Из доказательств только истерика по российскому Киселев-ТВ и мнение Медведева: "Убийство циничное..." (общеизвестно, кто такой "циничный Бандера"). Следовательно, покушение на Скрипалей - не циничное, а значит причастность спецслужб РФ очень даже возможно.
Доказательства не нужны. Есть и все. Вот Захарченко убили хохлы... Из доказательств только истерика по российскому Киселев-ТВ и мнение Медведева: "Убийство циничное..." (общеизвестно, кто такой "циничный Бандера"). Следовательно, покушение на Скрипалей - не циничное, а значит причастность спецслужб РФ очень даже возможно.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а): Может быть пора сделать так.чтобы разговоры соответсвовали действительности?
Для вас жить в мире в котором ваши соседи вас ненавидят,в мире в котором если человек вам не нравится надо бить его по лицу,в мире в котором забрать чужое-это норма,в мире где "быдлота" это ваше имя фамилия и история.Тогда да,пора уже наращивать темпы агрессии.Ато как то вяло течет процесс.И конечно же идти как в 45м до Берлина.
Хотелось бы тока узнать что в итоге получит рядовой рф потребитель,кроме патриотического стояка.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
MrM писал(а):Наше присутствие в Донбассе - секрет Полишинеля.
Доказательства не нужны. Есть и все.
Там типо война гражданская,но погибшим из РФ "ихтамнетам" похороны за госбюджет,памятники мемориалы названия школам как героям россии.Так они наемники и похороны как псам войны в подворотне,тогда война гражданская.Или герои РФ?И конечно же за чей счет ваще они там воюют?
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
В 2000-е годы Черномырдин работал послом России на Украине. Еще задолго до сегодняшних событий он отмечал, что «антироссийская и антирусская пропаганда дала свои всходы». Однако он понимал и причины, которые привели Украину к таких настроений в 1990-е годы: «Это был протест испуганных людей, которых давно и прочно отстранили от власти и собственности, которым под предлогом «независимости Украины» «выдали независимость» от жизни — не только общественной, но порою от жизни вообще, поставив на грань выживания многих и многих».
https://www.gazeta.ru/politics/photo/80 ... aign=11036
https://www.gazeta.ru/politics/photo/80 ... aign=11036
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
контакт
Там "война гражданская"
ничего подобного.На Донбассе идет установление конституционного строя Украины. АТО,ОСС. Кроме того,спикер ВР дало понять,что скоро в Донбассе будут базы НАТО и закроют границу с Россией.
Спикер знает,что пока НАТО будет устраиваться в Украине,Россия закроет свои границы с Украиной на всем протяжении и привлечет ВС для помощи ПВ ФСБ. И тогда в минусе окажется доходы населения Украины. Не только границы,но и переводы денег закроет. Ни грамма коксующегося угля,ни грамма удобрений и ноль автомашин и комбайнов.
Пока ОБСЕ не обнаружил соединений ВС России в Донбассе,а вот паспорта наемников(убитых или плененных) покажут в ООН. Там есть хорваты, шведы,поляки. Кроме того,МИД России с помощью журналистов подготовят видео разрушений.
Там "война гражданская"
ничего подобного.На Донбассе идет установление конституционного строя Украины. АТО,ОСС. Кроме того,спикер ВР дало понять,что скоро в Донбассе будут базы НАТО и закроют границу с Россией.
Спикер знает,что пока НАТО будет устраиваться в Украине,Россия закроет свои границы с Украиной на всем протяжении и привлечет ВС для помощи ПВ ФСБ. И тогда в минусе окажется доходы населения Украины. Не только границы,но и переводы денег закроет. Ни грамма коксующегося угля,ни грамма удобрений и ноль автомашин и комбайнов.
Пока ОБСЕ не обнаружил соединений ВС России в Донбассе,а вот паспорта наемников(убитых или плененных) покажут в ООН. Там есть хорваты, шведы,поляки. Кроме того,МИД России с помощью журналистов подготовят видео разрушений.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
MrM
Великобритания в лице Премьера заявляет,что всем известно,что Россия отравила Скрипалей.Какие еще доказательства нужны. Всем известно,что там воюют российские солдаты.Какие доказательства нужны. Сейчас СК РФ и специалисты мобильной связи вскрывают данные всех ближайших базовых станций для определения самого короткого соединения и № абонента.Киевские операторы поняли и отключили связь. Тут какие нужны доказательства. СК ищет на месте взрыва сим-карту.Она не могла быть разрушенной.
Великобритания в лице Премьера заявляет,что всем известно,что Россия отравила Скрипалей.Какие еще доказательства нужны. Всем известно,что там воюют российские солдаты.Какие доказательства нужны. Сейчас СК РФ и специалисты мобильной связи вскрывают данные всех ближайших базовых станций для определения самого короткого соединения и № абонента.Киевские операторы поняли и отключили связь. Тут какие нужны доказательства. СК ищет на месте взрыва сим-карту.Она не могла быть разрушенной.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Может тогда пусть покажут паспорта "наемников" из РФ?Причем из какой другой страны в ДНР едут наемники чуть ли не за бюджетный фонд при полной амуниции?И в какой стране наемникам ставят памятники?Т.е. военослужащие полным подразделением(включая командный состав),в полном боевом снаряжении(включая технику) пересекают границу РФ-ДНР учавствуют в боевых действиях(получая зарплату из мин обороны РФ),гибнут там(получая героев РФ посмертно).И при этом они не являются "соединений ВС России".ТАК КТО ОНИ?????ivanes писал(а):Пока ОБСЕ не обнаружил соединений ВС России в Донбассе,а вот паспорта наемников(убитых или плененных) покажут в ООН. Там есть хорваты, шведы,поляки. Кроме того,МИД России с помощью журналистов подготовят видео разрушений.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Похоже, что Вы человек, достаточно осведомленный в данном вопросе
Пожалуйста, огласите список задействованных войсковых частей и соединений
Пожалуйста, назовите имена и фамилии Героев РФ, награжденных посмертно. В каком году, где и за что. Это Вам обязательно нужно сделать.
контакт писал(а):... военослужащие полным подразделением(включая командный состав),в полном боевом снаряжении(включая технику) пересекают границу РФ-ДНР учавствуют в боевых действиях(получая зарплату из мин обороны РФ),
Пожалуйста, огласите список задействованных войсковых частей и соединений
контакт писал(а):...гибнут там (получая героев РФ посмертно).
Пожалуйста, назовите имена и фамилии Героев РФ, награжденных посмертно. В каком году, где и за что. Это Вам обязательно нужно сделать.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
контакт писал(а):И в какой стране наемникам ставят памятники?
Да хоть в Италии: статуя кондотьера Коллеони в центре Венеции. Слепок со статуи можно посмотреть в музее изобразительных искусств им. Пушкина в Москве и в фильме "Старики-разбойники"
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