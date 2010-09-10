Сообщение ivanes » Сегодня, 16:00

Депутат Верховной рады Украины Евгений Балицкий во время отдыха в Крыму осознал причину присоединения полуострова к России, со ссылкой на местное телевидение.

Балицкий добавил, сообщает ФАН, что после крымского референдума в 2014 году не только мирные жители решили вернуться в состав России, но и сотрудники украинских правоохранительных органов, и даже военнослужащие ВСУ захотели получить гражданство РФ. Он добавил, что из 600 сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) на родину вернулись лишь 200 человек.

Месяцем ранее украинский политтехнолог Михаил Подоляк в своей колонке для издания «Главред» обвинил Киев во лжи по поводу мнимого сокращения турпотока в Крым. На самом деле, заявил Подоляк, ситуация сложилась прямо противоположная. Власти Украины пытаются нарисовать пейзаж захиревшего от отсутствия туриста Южного берега Крыма, заявляют об «истериках крымчан», будто бы раскаивающихся в своем «глупом выборе-2014». Правда же, по словам политтехнолога, убийственна по всем направлениям.



«Всего же к августу с начала 2018 года побывали в Крыму больше 830 тыс. украинцев. К началу бархатного сезона эта цифра, думаю, составит уже более 900 тыс., а к концу года перевалит за миллион, даже если Украина снова закроет свою границу и заминирует переходы», — отметил глава туристско-санаторного комитета.