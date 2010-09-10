Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Депутат Верховной рады Украины Евгений Балицкий во время отдыха в Крыму осознал причину присоединения полуострова к России, со ссылкой на местное телевидение.
Балицкий добавил, сообщает ФАН, что после крымского референдума в 2014 году не только мирные жители решили вернуться в состав России, но и сотрудники украинских правоохранительных органов, и даже военнослужащие ВСУ захотели получить гражданство РФ. Он добавил, что из 600 сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) на родину вернулись лишь 200 человек.
Месяцем ранее украинский политтехнолог Михаил Подоляк в своей колонке для издания «Главред» обвинил Киев во лжи по поводу мнимого сокращения турпотока в Крым. На самом деле, заявил Подоляк, ситуация сложилась прямо противоположная. Власти Украины пытаются нарисовать пейзаж захиревшего от отсутствия туриста Южного берега Крыма, заявляют об «истериках крымчан», будто бы раскаивающихся в своем «глупом выборе-2014». Правда же, по словам политтехнолога, убийственна по всем направлениям.
«Всего же к августу с начала 2018 года побывали в Крыму больше 830 тыс. украинцев. К началу бархатного сезона эта цифра, думаю, составит уже более 900 тыс., а к концу года перевалит за миллион, даже если Украина снова закроет свою границу и заминирует переходы», — отметил глава туристско-санаторного комитета.
Балицкий добавил, сообщает ФАН, что после крымского референдума в 2014 году не только мирные жители решили вернуться в состав России, но и сотрудники украинских правоохранительных органов, и даже военнослужащие ВСУ захотели получить гражданство РФ. Он добавил, что из 600 сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) на родину вернулись лишь 200 человек.
Месяцем ранее украинский политтехнолог Михаил Подоляк в своей колонке для издания «Главред» обвинил Киев во лжи по поводу мнимого сокращения турпотока в Крым. На самом деле, заявил Подоляк, ситуация сложилась прямо противоположная. Власти Украины пытаются нарисовать пейзаж захиревшего от отсутствия туриста Южного берега Крыма, заявляют об «истериках крымчан», будто бы раскаивающихся в своем «глупом выборе-2014». Правда же, по словам политтехнолога, убийственна по всем направлениям.
«Всего же к августу с начала 2018 года побывали в Крыму больше 830 тыс. украинцев. К началу бархатного сезона эта цифра, думаю, составит уже более 900 тыс., а к концу года перевалит за миллион, даже если Украина снова закроет свою границу и заминирует переходы», — отметил глава туристско-санаторного комитета.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Пора съездить в Парк Патриот.Там есть выставка трофеев из Сирии и Донбасса. Со стороны Украины масса наемников.США и Канада поставили в сумме 300 чел,Швеция около 100,Польша получила груз 200.
США вооружает оппозицию против Асада.Россия имеет аналогичное право вооружить Донбасс,привлечь добровольцев? Или ей такого права не дано?
Целый этаж СБУ занят сотрудниками ЦРУ и АНБ. На этот этаж не имеют допуска сотрудники СБУ.
На похоронах Захарченко были делегации Южной Осетии,Абхазии,казачества донского и терского. Это что то означает.Думаю пришлют мстителей. Помогали же украинские добровольцы Ичкерии. Украина поставила Грузии С-200 с экипажем обслуживания.
США вооружает оппозицию против Асада.Россия имеет аналогичное право вооружить Донбасс,привлечь добровольцев? Или ей такого права не дано?
Целый этаж СБУ занят сотрудниками ЦРУ и АНБ. На этот этаж не имеют допуска сотрудники СБУ.
На похоронах Захарченко были делегации Южной Осетии,Абхазии,казачества донского и терского. Это что то означает.Думаю пришлют мстителей. Помогали же украинские добровольцы Ичкерии. Украина поставила Грузии С-200 с экипажем обслуживания.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Группа украинских «патриотов» потребовала от Марии Максаковой (вдовы экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова) покинуть Украину в течение 72 часов. Об этом говорится в видеообращении «общественного активиста» Игоря Громова.
«Ультиматум украинских патриотов… Марии Максаковой — предложение покинуть территорию Украины в течение ближайших 72 часов», — написал Громов в Facebook. В сопроводительном видеоролике он представился журналистом и общественным активистом.
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2018/09/05/ ... tent=91189
«Ультиматум украинских патриотов… Марии Максаковой — предложение покинуть территорию Украины в течение ближайших 72 часов», — написал Громов в Facebook. В сопроводительном видеоролике он представился журналистом и общественным активистом.
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2018/09/05/ ... tent=91189
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
В Москву или к членам донецкой ОПГ?ivanes писал(а):Думаю пришлют мстителей.
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