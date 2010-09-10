Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Депутат Верховной рады Украины Евгений Балицкий во время отдыха в Крыму осознал причину присоединения полуострова к России, со ссылкой на местное телевидение.
Балицкий добавил, сообщает ФАН, что после крымского референдума в 2014 году не только мирные жители решили вернуться в состав России, но и сотрудники украинских правоохранительных органов, и даже военнослужащие ВСУ захотели получить гражданство РФ. Он добавил, что из 600 сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) на родину вернулись лишь 200 человек.
Месяцем ранее украинский политтехнолог Михаил Подоляк в своей колонке для издания «Главред» обвинил Киев во лжи по поводу мнимого сокращения турпотока в Крым. На самом деле, заявил Подоляк, ситуация сложилась прямо противоположная. Власти Украины пытаются нарисовать пейзаж захиревшего от отсутствия туриста Южного берега Крыма, заявляют об «истериках крымчан», будто бы раскаивающихся в своем «глупом выборе-2014». Правда же, по словам политтехнолога, убийственна по всем направлениям.
«Всего же к августу с начала 2018 года побывали в Крыму больше 830 тыс. украинцев. К началу бархатного сезона эта цифра, думаю, составит уже более 900 тыс., а к концу года перевалит за миллион, даже если Украина снова закроет свою границу и заминирует переходы», — отметил глава туристско-санаторного комитета.
Балицкий добавил, сообщает ФАН, что после крымского референдума в 2014 году не только мирные жители решили вернуться в состав России, но и сотрудники украинских правоохранительных органов, и даже военнослужащие ВСУ захотели получить гражданство РФ. Он добавил, что из 600 сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) на родину вернулись лишь 200 человек.
Месяцем ранее украинский политтехнолог Михаил Подоляк в своей колонке для издания «Главред» обвинил Киев во лжи по поводу мнимого сокращения турпотока в Крым. На самом деле, заявил Подоляк, ситуация сложилась прямо противоположная. Власти Украины пытаются нарисовать пейзаж захиревшего от отсутствия туриста Южного берега Крыма, заявляют об «истериках крымчан», будто бы раскаивающихся в своем «глупом выборе-2014». Правда же, по словам политтехнолога, убийственна по всем направлениям.
«Всего же к августу с начала 2018 года побывали в Крыму больше 830 тыс. украинцев. К началу бархатного сезона эта цифра, думаю, составит уже более 900 тыс., а к концу года перевалит за миллион, даже если Украина снова закроет свою границу и заминирует переходы», — отметил глава туристско-санаторного комитета.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Пора съездить в Парк Патриот.Там есть выставка трофеев из Сирии и Донбасса. Со стороны Украины масса наемников.США и Канада поставили в сумме 300 чел,Швеция около 100,Польша получила груз 200.
США вооружает оппозицию против Асада.Россия имеет аналогичное право вооружить Донбасс,привлечь добровольцев? Или ей такого права не дано?
Целый этаж СБУ занят сотрудниками ЦРУ и АНБ. На этот этаж не имеют допуска сотрудники СБУ.
На похоронах Захарченко были делегации Южной Осетии,Абхазии,казачества донского и терского. Это что то означает.Думаю пришлют мстителей. Помогали же украинские добровольцы Ичкерии. Украина поставила Грузии С-200 с экипажем обслуживания.
США вооружает оппозицию против Асада.Россия имеет аналогичное право вооружить Донбасс,привлечь добровольцев? Или ей такого права не дано?
Целый этаж СБУ занят сотрудниками ЦРУ и АНБ. На этот этаж не имеют допуска сотрудники СБУ.
На похоронах Захарченко были делегации Южной Осетии,Абхазии,казачества донского и терского. Это что то означает.Думаю пришлют мстителей. Помогали же украинские добровольцы Ичкерии. Украина поставила Грузии С-200 с экипажем обслуживания.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Группа украинских «патриотов» потребовала от Марии Максаковой (вдовы экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова) покинуть Украину в течение 72 часов. Об этом говорится в видеообращении «общественного активиста» Игоря Громова.
«Ультиматум украинских патриотов… Марии Максаковой — предложение покинуть территорию Украины в течение ближайших 72 часов», — написал Громов в Facebook. В сопроводительном видеоролике он представился журналистом и общественным активистом.
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2018/09/05/ ... tent=91189
«Ультиматум украинских патриотов… Марии Максаковой — предложение покинуть территорию Украины в течение ближайших 72 часов», — написал Громов в Facebook. В сопроводительном видеоролике он представился журналистом и общественным активистом.
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2018/09/05/ ... tent=91189
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
В Москву или к членам донецкой ОПГ?ivanes писал(а):Думаю пришлют мстителей.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Шварц писал(а):контакт писал(а):... военослужащие полным подразделением(включая командный состав),в полном боевом снаряжении(включая технику) пересекают границу РФ-ДНР учавствуют в боевых действиях(получая зарплату из мин обороны РФ),
Пожалуйста, огласите список задействованных войсковых частей и соединений
https://www.rbc.ru/politics/02/10/2014/ ... 5d06c1d87a
https://www.bbc.com/russian/internation ... stigations
http://news.bigmir.net/ukraine/890171-O ... -u-granicy
https://www.novayagazeta.ru/articles/20 ... naya-svyaz
Очевидцев и информации по данному вопросу море в сети.
Шварц писал(а):контакт писал(а):...гибнут там (получая героев РФ посмертно).
Пожалуйста, назовите имена и фамилии Героев РФ, награжденных посмертно. В каком году, где и за что. Это Вам обязательно нужно сделать.
https://yury-n.livejournal.com/409071.html
https://sled-vzayt.livejournal.com/5120.html
еще по теме
https://www.obozrevatel.com/society/gra ... erangi.htm
"В ноябре 2015 года во время общероссийского антитеррористического форума защитников Отечества, который прошел в Москве, бывший министр обороны ДНР гражданин Российской Федерации Игорь Гиркин (Стрелков) заявил: «У нас остается фронт на Украине, и все, кто пытается провести линию между народными республиками и Россией, — это лицемеры. Естественно, что Россия воюет в той или иной степени в Донбассе. Весь мир об этом знает, только для внутреннего потребления у нас пытаются народу объяснить, что никакой войны нету и что мы не воюем, а воюют какие-то там народные республики, которые якобы ещё и самостоятельные. Пора, наконец, откровенно сказать в лицо, что Россия ведёт там войну и что эту войну нам необходимо выиграть"
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
https://news-front.info/2016/05/30/v-ro ... -aeroport/
https://lenta.ru/articles/2008/01/24/street/
https://www.svoboda.org/a/27274743.html
https://www.unian.net/world/1135819-v-r ... ossii.html
https://kp.ua/life/540717-v-podmoskove- ... -aeroportu
и тд. и тп.
https://lenta.ru/articles/2008/01/24/street/
https://www.svoboda.org/a/27274743.html
https://www.unian.net/world/1135819-v-r ... ossii.html
https://kp.ua/life/540717-v-podmoskove- ... -aeroportu
и тд. и тп.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Есть желающие видео смонтировать ато я далек от этого.Времени было мало,но что есть то могу отдать.Покрайней мере в Зарощенское на точку доехал,с парой местных перекинулся словечками.Шварц писал(а):контакт писал(а):Если дадите конкретные координаты,то в августе могу видос запилить прям с места предпологаемого запуска с Зарощенского,с опросом местных жителей.Еду туда,к родне.
Если поймают на месте ))) скажете, что не шпион, а просто выполняли общественное поручение...
Даем координаты... 47°59'5.85"N, 38°26'52.55"E
Пилите, чо... ждем-с
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Верить чему либо от Украины бесполезное занятие. Все высказывания - высказывания частных лиц,даже Порошенко. Политика Государства Украина совсем иная,чем высказывания.
Голландские следователи замолчали о рейсе MH-17.
Теперь Украина заговорила о денонсации договора от 1997г,а также запрете переводов денег от российских родственников,грозя уголовным преследованием,закрытием Азовского моря для российских судов. Главным инициатором санкций против России есть Украина. Скоро Россия чуть чуть побеспокоит украинские промышленность и с/хозяйства. Не будет коксующегося угла и удобрений,тракторов и комбайнов. В Европу пожалуйте.
Если США начнут поставлять новые партии летального оружия,то России по примеры США в Сирии поставит равноценное
Националистические патриоты Украины дали 72 часа для покидания Украины М.Максаковой. Вадим Карасев высказался по этому поводу. Националистически настроенного населения и такой же власти не следует принимать серьезно.
Но политики всех мастей утверждают,что Украина обороняется от России-агрессора.
Скоро граница России и Украины закроется.Украина начала пересматривать все соглашения
Климкин-МИД назвал трагедией для Украины массовый отъезд украинцев за рубеж.Уже покинуло более 5 млн граждан.
Чехия заявила Брюсселю,что начала прием беженцев с Украины. Ей не нужны беженцы с Африки и Ближнего Востока.
Голландские следователи замолчали о рейсе MH-17.
Теперь Украина заговорила о денонсации договора от 1997г,а также запрете переводов денег от российских родственников,грозя уголовным преследованием,закрытием Азовского моря для российских судов. Главным инициатором санкций против России есть Украина. Скоро Россия чуть чуть побеспокоит украинские промышленность и с/хозяйства. Не будет коксующегося угла и удобрений,тракторов и комбайнов. В Европу пожалуйте.
Если США начнут поставлять новые партии летального оружия,то России по примеры США в Сирии поставит равноценное
Националистические патриоты Украины дали 72 часа для покидания Украины М.Максаковой. Вадим Карасев высказался по этому поводу. Националистически настроенного населения и такой же власти не следует принимать серьезно.
Но политики всех мастей утверждают,что Украина обороняется от России-агрессора.
Скоро граница России и Украины закроется.Украина начала пересматривать все соглашения
Климкин-МИД назвал трагедией для Украины массовый отъезд украинцев за рубеж.Уже покинуло более 5 млн граждан.
Чехия заявила Брюсселю,что начала прием беженцев с Украины. Ей не нужны беженцы с Африки и Ближнего Востока.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Широта: 47.99078
Долгота: 38.67315
Н.П. Торез.Т.е зная место,можно найти его координаты. По координатам не так просто найти место на карте.
Unnamed Road, Донецька область, с.Грабово Украина
DD (десятичные градусы)
Широта: 48.008633
Долгота: 38.487038
Долгота: 38.67315
Н.П. Торез.Т.е зная место,можно найти его координаты. По координатам не так просто найти место на карте.
Unnamed Road, Донецька область, с.Грабово Украина
DD (десятичные градусы)
Широта: 48.008633
Долгота: 38.487038
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
контакт писал(а):Очевидцев и информации по данному вопросу море в сети.
О да... много всякого-разного было интересного по приведенным Вами ссылкам Список боевых частей впечатляет...
По данным Министерства обороны Украины, на территории Донецкой и Луганской областей насчитывается более 13 тысяч военнослужащих ВС РФ, до 300 танков, 800 боевых машин, 200 артсистем, более 60 ЗРК, более 130 систем залпового огня..
По цифрам МО Украины четверть российских военнослужащих, якобы находящихся в зоне АТО, была убита за очень короткое время. Это свидетельствует о высочайшем воинском мастерстве ВСУ.
Число погибших — невероятная цифра...
Вот и фотка какого-то эшелона и
фото, присланное украинским министерством обороны. Автомат Калашникова с установленным на нем охотничьим прицелом, находящимся в широкой продаже...
подтвержают достоверность сведений
Естественно, что Россия воюет в той или иной степени в Донбассе. Весь мир об этом знает...
Гиркин сказал? Это, конечно, аргумент
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Что касается героев ... Якимкин Павел Борисович и Евгений Валентинович Трундаев в официальных списках Героев Российской Федерации не значатся
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Шварц
Еще по данным МО Украины в составе ВМС есть 45 кораблей разного класса и назначения и одна подводная лодка. На ходу один Сагайдачный,сейчас он в ремонте,второй год идет ремонт. Около 30 шт в бухте Севастополя и одна подлодка. Приварена к стенке,чтобы не утонула. По требованию МО Украины она заберет рухлядь после того,как Россия проведет капремонт судов. По данным МО все воинские подразделения ДНР входят в состав армии ВС РФ.
Но ОБСЕ пока не нашла эти самые армейские части ВС России.
Еще по данным МО Украины в составе ВМС есть 45 кораблей разного класса и назначения и одна подводная лодка. На ходу один Сагайдачный,сейчас он в ремонте,второй год идет ремонт. Около 30 шт в бухте Севастополя и одна подлодка. Приварена к стенке,чтобы не утонула. По требованию МО Украины она заберет рухлядь после того,как Россия проведет капремонт судов. По данным МО все воинские подразделения ДНР входят в состав армии ВС РФ.
Но ОБСЕ пока не нашла эти самые армейские части ВС России.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а): одна подлодка. Приварена к стенке,чтобы не утонула.
Сам видел? Что приварена-то...или одна баба сказала?
ivanes писал(а):Шварц
Но ОБСЕ пока не нашла эти самые армейские части ВС России.
Ну скажи там, чтоб продолжали поиски
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
контакт писал(а):Покрайней мере в Зарощенское на точку доехал...
Ждем запиленный видос... не к спеху
контакт писал(а):... с парой местных перекинулся словечками.
На "сухую"?
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Шварц писал(а):О да... много всякого-разного было интересного по приведенным Вами ссылкам Список боевых частей впечатляет...
Шварц писал(а):Число погибших — невероятная цифра...
Шварц писал(а):подтвержают достоверность сведений
Ну а для вас лично какая информация была бы достоверной?
Шварц писал(а):
Естественно, что Россия воюет в той или иной степени в Донбассе. Весь мир об этом знает...
Гиркин сказал? Это, конечно, аргумент [/quote]
Если общественные заявления непосредственных нерядовых участников тех событий "не аргумент" и их мнением можно пренебречь то чего собственно вы хотите?
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Вот кстати вполне обоссновынный список,большой труд людей пытающихся не забыть тех которых там нет.
http://gruz200.zzz.com.ua/
И когда говорят "наемники",то например у меня возникает вопрос,а кто собственно платит?Не могли бы,уважаемые, назвать пару имен этих заинтересованых олигархов.Ато чет у меня ни одного не вертится в голове кому ТАКОЕ может быть выгодно.И по этому,отметая весь хлам с гебельс тв,остается тока одна заинтересованная сторона.
http://gruz200.zzz.com.ua/
И когда говорят "наемники",то например у меня возникает вопрос,а кто собственно платит?Не могли бы,уважаемые, назвать пару имен этих заинтересованых олигархов.Ато чет у меня ни одного не вертится в голове кому ТАКОЕ может быть выгодно.И по этому,отметая весь хлам с гебельс тв,остается тока одна заинтересованная сторона.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
контакт писал(а):Вот кстати вполне обоссновынный список,большой труд людей пытающихся не забыть тех которых там нет.
http://gruz200.zzz.
Не-а... мне он таким не кажется открываешь - предлагают скачать список погибших россиян 4424 имени, посмотреть политическое завещание Немцова, пожертвовать на проект Васильевой ( та, что литературных персонажей Бушкова и целую футбольную команду в наймиты записывала ...
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Шварц писал(а):Не-а... мне он таким не кажется открываешь - предлагают скачать список погибших россиян 4424 имени, посмотреть политическое завещание Немцова, пожертвовать на проект Васильевой ( та, что литературных персонажей Бушкова и целую футбольную команду в наймиты записывала ...
Ок.Можете глянуть на любом сайте который вам по душе.Забейте в браузере.Сайтов много список плюс минус одинаков почти везде.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
http://gruz200.net/armiya_rossii?p=61 вот вроде минимум рекламы на сайте.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
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