Сообщение MrM » Сегодня, 06:11

Стрелков-Гиркин о Че-Пушилине.

Ну, что-ж, раз Денис Пушилин "залетел так высоко", - придется посвятить ему некоторое количество строк "для просвещения читателей - откуда это чудище возникло".

Про его "довоенную" биографию пусть пишут другие, а я напишу то, чему был свидетелем лично.

Ничего хорошего, на самом деле, написать не могу. Кстати - и ничего особенно плохого - тоже. Просто потому, что "НИЧЕГО НЕ БЫЛО".



Покойный пан Захарченко (при всем моем к нему более чем заслуженном презрении) - был человечком весьма колоритным, и представлявшим из себя "нечто среднее" между двумя киногероями "Свадьбы в Малиновке" - "паном-атаманом Грицко-Таврическим" и его адъютантом Попандополо (с солидной примесью еще одного второстепенного персонажа - вечно пьяного бандита с бутылью-"четвертью" самогона).



Но давайте строго по фактам.

26 апреля 2014 года ко мне в Славянск прибыл невзрачный губастый и весь какой-то "рыхлый" персонаж с бегающими глазками и передал наедине некоторую "рекомендацию" ,согласно которой я должен был сняться с ним без маски перед камерами.

На тот момент я был ошарашен - поскольку "снятие балаклавы" (т.е - выход из роли по-сути анонимного "спеца из России") - означал полную смену первоначального замысла операции, при которой я - как и в Крыму - должен был сделать своё (очень непростое и опасное) дело в тени и исчезнуть, уступив место "местному лидеру".

Еще он сообщил, что именно его - Дениса Пушилина - выбрали на роль "будущего лидера" республики.

Тут я был ошарашен еще больше. "Кого?! - Этого?!? Жуть!" - вот, примерно, мои мысли (учтите, что до того я 4 месяца работал рука-об-руку с Сергеем Аксеновым ,которого можно обвинять в чем угодно - но только не в отсутствии яркой харизмы и бешеной энергии).

Примерно тогда-же впервые в словесах московских гномов появилось выражение "федерализация" - как основное требование к Киеву (даже меня, кажется, "склонили" как-то мельком об этом буркнуть публично). И "федерализироваться", по всей видимости, предполагалось во главе с "этим".

Но "уважаемые партнеры" московских наногениев, увы, тогда не были готовы даже к пустопорожнему "минскому формату" - они пошли в наступление по всем фронтам, началась война. Война ,в которой у Пушилина не было своего места "от слова вообще". Он уехал в Донецк ,где его все дружно проигнорировали. В Донецке были и действовали (каждый -в меру своих способностей и устремлений - но действовали) свои собственные лидеры - Ходаковский ,Пургин, Захарченко. Бородай также не стремился "поставить вместо себя" какого-то непонятного Пушилина.

В результате, я о нем и думать забыл - а вспомнил лишь тогда, когда уже перешел в Донецк и тот заявился ко мне на прием - в виде сильно потрепанном и совершенно "безхозном". И я (грешен) лично направил его к Антюфееву (прибывшему в Донецк незадолго до того) - типа "авось сгодится" (зачем-то ведь мне его рекомендовали в апреле?).

На этом, собственно ,моё личное знакомство с Пушилиным и закончилось.

Далее начинается уже не "личный опыт", а сведения от третьих лиц (100% ручаться за них не могу, но - с учетом общей канвы событий - полагаю их достаточно достоверными).

До моего отъезда из ДНР - больше я о Пушилине и не слышал. Чем он занимался? - Не знаю. Точно знаю ,что ни одной минуты он не принимал участия в защите республики с оружием в руках (и с чем-то еще - тоже не принимал).

Но уже очень скоро - осенью 2014 года - он "резко всплыл" в качестве "председателя Народного Собрания ДНР" и представителя на "минских переговорах". Этому, как меня уверили ,предшествовало примерно недельное путешествие в Абхазию - на "рандеву" с Сурковым. Где и чем он там занимался - не знаю. Но после встречи с "великим комбинатором" - карьера Дениса "поперла" так, как акции родного ему МММ в эпоху максимального расцвета (или как дерьмо в выгребной яме, в которое бросили пачку дрожжей). И "доперла" до нынешних высот.

Видать, они "нашли друг-друга". Сурков нашел самое "годное" (то есть - не имеющее никаких принципов и никаких собственных ресурсов) существо, податливое на любой приказ "сверху", а Пушилин - "сюзерена", готового возвысить его взамен на абсолютную лояльность.

Пока это все, что я хотел написать.

Как правильно отметил "Донецкий" - пан Захарченко - это было не "дно" - Пушилин "постучался снизу".