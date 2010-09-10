Вместе разбираем враньё об Украине
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
контакт писал(а):Ок.Можете глянуть на любом сайте который вам по душе.Забейте в браузере.Сайтов много список плюс минус одинаков почти везде.
Погляжу и забью )))
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
МВД Украины задержало в 11 июля 2014г бывшего мэра Славянска Нелли Штепу. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Задержанную чиновницу конвоируют в Управление СБУ Харьковской области для проведения процессуальных действий. Нелли Штепу подозревают в совершении действий, предусмотренных ч. 2 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщается на сайте украинского МВД, правоохранители ищут доказательства ее поддержки деятельности ополченцев на территории Славянска и Славянского района. (отряд Стрелкова- Гиркина).
"Я сижу в СИЗО только потому, что я привезла в СБУ города Харькова документы подтверждающие, что бандформирования под руководством Стрелкова в Славянске оплачивали Яценюк и Турчинов. И меня предупредили, что я или молчу, как остальные мэры или буду сидеть в СИЗО", – заявила Штепа.
В сентябре 2018г прокуратура настаивала на продлении меры пресечения в виде содержания под стражей, но суд решил иначе.
По сведениям прокуратуры, суд изменил меру пресечения для Штепы с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля. Обвиняемая должна постоянно находиться по месту жительства в городе Славянске Донецкой области.
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/2145799- ... arest.html
Не ссылайтесь на Стрелкова-Гиркина.
Задержанную чиновницу конвоируют в Управление СБУ Харьковской области для проведения процессуальных действий. Нелли Штепу подозревают в совершении действий, предусмотренных ч. 2 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщается на сайте украинского МВД, правоохранители ищут доказательства ее поддержки деятельности ополченцев на территории Славянска и Славянского района. (отряд Стрелкова- Гиркина).
"Я сижу в СИЗО только потому, что я привезла в СБУ города Харькова документы подтверждающие, что бандформирования под руководством Стрелкова в Славянске оплачивали Яценюк и Турчинов. И меня предупредили, что я или молчу, как остальные мэры или буду сидеть в СИЗО", – заявила Штепа.
В сентябре 2018г прокуратура настаивала на продлении меры пресечения в виде содержания под стражей, но суд решил иначе.
По сведениям прокуратуры, суд изменил меру пресечения для Штепы с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля. Обвиняемая должна постоянно находиться по месту жительства в городе Славянске Донецкой области.
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/2145799- ... arest.html
Не ссылайтесь на Стрелкова-Гиркина.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Историк по профессии И.Гиркин 16.06.1992 отправился на поезде из Москвы воевать в Приднестровье добровольцем; так он попал утром 18.06.1992 на железнодорожную станцию города Тирасполь.
С 18 июня по 31 июля 1992 года — доброволец (рядовой) 2-го взвода Черноморского казачьего войска ПМР. С вечера 18.06.1992 до утра 29.06.1992 воевал под селом Кошница, вооружённый лишь своей трёхлинейной винтовкой, перезаряжаемой вручную (южнее города Дубоссары на кошницкой развилке у села Дороцкое). С 30 июня и до окончания войны в Приднестровье служил в городе Бендеры, куда был переведён 2-й взвод Черноморского казачьего войска ПМР. 3 июля в боях возле железнодорожного вокзала г. Бендеры в уличном бою (возле здания Госстраха г. Бендеры) погиб его друг Андрей Цыганов, с которым они вместе приехали на защиту ПМР.
Участвовал Игорь и в задержании группы диверсантов во главе с румынским инструктором, которые пытались устроить крупный теракт — взорвать плотину Дубоссарской ГЭС.
В Черноморском казачьем войске ПМР в г. Бендеры он познакомился со своей будущей второй супругой, добровольцем — восемнадцатилетней медсестрой из Донецка Мирославой Регинской.
В августе 1992 года Игорь Стрелков вернулся в Москву, но в период с ноября 1992 года по март 1993 года вновь находился в «горячей точке» — воевал добровольцем на войне в Боснии в составе 2-го Русского добровольческого отряда 2-й Подринской легкопехотной бригады Войска Республики Сербской. Там он получил от сербов прозвище «царский офицер» за монархические взгляды и манеры, характеризовавшие офицеров Российской империи прошлого (чуть позже русский добровольческий отряд вошёл в состав 2-й Маевицкой бригады). Воевал у городов Вишеград и Прибой. В конце 1990-х годов опубликовал автобиографический «Боснийский дневник».
С 1993 по 2005г служил в разных частях ВС России.от сержанта контрактника до полковника и в 2013 году уволился из ФСБ.
7 апреля 2014 года Спикер Верховной Рады Украины, исполняющий обязанности президента страны, Александр Турчинов объявил о намерении начать антитеррористическую операцию против тех, кто взяв в руки оружие, захватил административные здания в Луганской, Донецкой и Харьковской областях[31].
В ночь с 11 на 12 апреля Стрелков с 52 бойцами пересёк государственную границу Украины в районе Донецкой области.
Человек с позывным «Стрелок» является одним из руководителей «сепаратистов» Игорем Стрелковым, а его собеседник — российский предприниматель Александр Бородай, работавший в инвестиционном фонде «Маршал-Капитал» Константина Малофеева.
16 апреля в районе Славянска силами ополчения были заблокированы подразделения 25-й Днепропетровской воздушно-десантной бригады ВДВ Вооружённых сил Украины. По информации, озвученной пресс-центром СБУ, изъятие оружия и шести единиц боевой техники (БТР-Д и БМД) у днепропетровских десантников производилось под руководством Игоря Стрелкова. Также СБУ утверждает, что Стрелков принимал участие в вербовке военнослужащих аэромобильной бригады, в результате чего часть из них перешла на сторону ополчения.
20 июня он был включён в санкционный список США.
15 мая 2014 года Верховный совет ДНР назначил Игоря Стрелкова главой совета безопасности и министром обороны ДНР.
Сам Игорь Стрелков обвиняет в своей отставке Владислава Суркова.
11 сентября Стрелков дал интервью, в котором заявил, что не намерен возвращаться в Донбасс, а также призвал к политической поддержке президента Владимира Путина и к противодействию деятельности «пятой колонны» в России.
6 ноября 2014 года в эфире радиостанции «Говорит Москва» Игорь Стрелков заявил, что «существование ДНР и ЛНР в их нынешнем виде» выгодно в первую очередь США, поскольку «это та язва, которая разъедает Россию и Украину, продолжая стравливать русский и украинский народы, как часть единого некогда народа»
Это в 2014г.Таков был Стрелков -Гиркин. Про нынешнего можно говорить бесконечно и отрицательно от Гиркина 2014г.
С 18 июня по 31 июля 1992 года — доброволец (рядовой) 2-го взвода Черноморского казачьего войска ПМР. С вечера 18.06.1992 до утра 29.06.1992 воевал под селом Кошница, вооружённый лишь своей трёхлинейной винтовкой, перезаряжаемой вручную (южнее города Дубоссары на кошницкой развилке у села Дороцкое). С 30 июня и до окончания войны в Приднестровье служил в городе Бендеры, куда был переведён 2-й взвод Черноморского казачьего войска ПМР. 3 июля в боях возле железнодорожного вокзала г. Бендеры в уличном бою (возле здания Госстраха г. Бендеры) погиб его друг Андрей Цыганов, с которым они вместе приехали на защиту ПМР.
Участвовал Игорь и в задержании группы диверсантов во главе с румынским инструктором, которые пытались устроить крупный теракт — взорвать плотину Дубоссарской ГЭС.
В Черноморском казачьем войске ПМР в г. Бендеры он познакомился со своей будущей второй супругой, добровольцем — восемнадцатилетней медсестрой из Донецка Мирославой Регинской.
В августе 1992 года Игорь Стрелков вернулся в Москву, но в период с ноября 1992 года по март 1993 года вновь находился в «горячей точке» — воевал добровольцем на войне в Боснии в составе 2-го Русского добровольческого отряда 2-й Подринской легкопехотной бригады Войска Республики Сербской. Там он получил от сербов прозвище «царский офицер» за монархические взгляды и манеры, характеризовавшие офицеров Российской империи прошлого (чуть позже русский добровольческий отряд вошёл в состав 2-й Маевицкой бригады). Воевал у городов Вишеград и Прибой. В конце 1990-х годов опубликовал автобиографический «Боснийский дневник».
С 1993 по 2005г служил в разных частях ВС России.от сержанта контрактника до полковника и в 2013 году уволился из ФСБ.
7 апреля 2014 года Спикер Верховной Рады Украины, исполняющий обязанности президента страны, Александр Турчинов объявил о намерении начать антитеррористическую операцию против тех, кто взяв в руки оружие, захватил административные здания в Луганской, Донецкой и Харьковской областях[31].
В ночь с 11 на 12 апреля Стрелков с 52 бойцами пересёк государственную границу Украины в районе Донецкой области.
Человек с позывным «Стрелок» является одним из руководителей «сепаратистов» Игорем Стрелковым, а его собеседник — российский предприниматель Александр Бородай, работавший в инвестиционном фонде «Маршал-Капитал» Константина Малофеева.
16 апреля в районе Славянска силами ополчения были заблокированы подразделения 25-й Днепропетровской воздушно-десантной бригады ВДВ Вооружённых сил Украины. По информации, озвученной пресс-центром СБУ, изъятие оружия и шести единиц боевой техники (БТР-Д и БМД) у днепропетровских десантников производилось под руководством Игоря Стрелкова. Также СБУ утверждает, что Стрелков принимал участие в вербовке военнослужащих аэромобильной бригады, в результате чего часть из них перешла на сторону ополчения.
20 июня он был включён в санкционный список США.
15 мая 2014 года Верховный совет ДНР назначил Игоря Стрелкова главой совета безопасности и министром обороны ДНР.
Сам Игорь Стрелков обвиняет в своей отставке Владислава Суркова.
11 сентября Стрелков дал интервью, в котором заявил, что не намерен возвращаться в Донбасс, а также призвал к политической поддержке президента Владимира Путина и к противодействию деятельности «пятой колонны» в России.
6 ноября 2014 года в эфире радиостанции «Говорит Москва» Игорь Стрелков заявил, что «существование ДНР и ЛНР в их нынешнем виде» выгодно в первую очередь США, поскольку «это та язва, которая разъедает Россию и Украину, продолжая стравливать русский и украинский народы, как часть единого некогда народа»
Это в 2014г.Таков был Стрелков -Гиркин. Про нынешнего можно говорить бесконечно и отрицательно от Гиркина 2014г.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Игорь Иванович Стрелков по настоящему Игорь Всеволодович Гиркин.
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