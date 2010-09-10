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Историк по профессии И.Гиркин 16.06.1992 отправился на поезде из Москвы воевать в Приднестровье добровольцем; так он попал утром 18.06.1992 на железнодорожную станцию города Тирасполь.



С 18 июня по 31 июля 1992 года — доброволец (рядовой) 2-го взвода Черноморского казачьего войска ПМР. С вечера 18.06.1992 до утра 29.06.1992 воевал под селом Кошница, вооружённый лишь своей трёхлинейной винтовкой, перезаряжаемой вручную (южнее города Дубоссары на кошницкой развилке у села Дороцкое). С 30 июня и до окончания войны в Приднестровье служил в городе Бендеры, куда был переведён 2-й взвод Черноморского казачьего войска ПМР. 3 июля в боях возле железнодорожного вокзала г. Бендеры в уличном бою (возле здания Госстраха г. Бендеры) погиб его друг Андрей Цыганов, с которым они вместе приехали на защиту ПМР.

Участвовал Игорь и в задержании группы диверсантов во главе с румынским инструктором, которые пытались устроить крупный теракт — взорвать плотину Дубоссарской ГЭС.

В Черноморском казачьем войске ПМР в г. Бендеры он познакомился со своей будущей второй супругой, добровольцем — восемнадцатилетней медсестрой из Донецка Мирославой Регинской.

В августе 1992 года Игорь Стрелков вернулся в Москву, но в период с ноября 1992 года по март 1993 года вновь находился в «горячей точке» — воевал добровольцем на войне в Боснии в составе 2-го Русского добровольческого отряда 2-й Подринской легкопехотной бригады Войска Республики Сербской. Там он получил от сербов прозвище «царский офицер» за монархические взгляды и манеры, характеризовавшие офицеров Российской империи прошлого (чуть позже русский добровольческий отряд вошёл в состав 2-й Маевицкой бригады). Воевал у городов Вишеград и Прибой. В конце 1990-х годов опубликовал автобиографический «Боснийский дневник».

С 1993 по 2005г служил в разных частях ВС России.от сержанта контрактника до полковника и в 2013 году уволился из ФСБ.

7 апреля 2014 года Спикер Верховной Рады Украины, исполняющий обязанности президента страны, Александр Турчинов объявил о намерении начать антитеррористическую операцию против тех, кто взяв в руки оружие, захватил административные здания в Луганской, Донецкой и Харьковской областях[31].



В ночь с 11 на 12 апреля Стрелков с 52 бойцами пересёк государственную границу Украины в районе Донецкой области.

Человек с позывным «Стрелок» является одним из руководителей «сепаратистов» Игорем Стрелковым, а его собеседник — российский предприниматель Александр Бородай, работавший в инвестиционном фонде «Маршал-Капитал» Константина Малофеева.

16 апреля в районе Славянска силами ополчения были заблокированы подразделения 25-й Днепропетровской воздушно-десантной бригады ВДВ Вооружённых сил Украины. По информации, озвученной пресс-центром СБУ, изъятие оружия и шести единиц боевой техники (БТР-Д и БМД) у днепропетровских десантников производилось под руководством Игоря Стрелкова. Также СБУ утверждает, что Стрелков принимал участие в вербовке военнослужащих аэромобильной бригады, в результате чего часть из них перешла на сторону ополчения.

20 июня он был включён в санкционный список США.

15 мая 2014 года Верховный совет ДНР назначил Игоря Стрелкова главой совета безопасности и министром обороны ДНР.

Сам Игорь Стрелков обвиняет в своей отставке Владислава Суркова.

11 сентября Стрелков дал интервью, в котором заявил, что не намерен возвращаться в Донбасс, а также призвал к политической поддержке президента Владимира Путина и к противодействию деятельности «пятой колонны» в России.

6 ноября 2014 года в эфире радиостанции «Говорит Москва» Игорь Стрелков заявил, что «существование ДНР и ЛНР в их нынешнем виде» выгодно в первую очередь США, поскольку «это та язва, которая разъедает Россию и Украину, продолжая стравливать русский и украинский народы, как часть единого некогда народа»

Это в 2014г.Таков был Стрелков -Гиркин. Про нынешнего можно говорить бесконечно и отрицательно от Гиркина 2014г.