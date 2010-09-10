Вместе разбираем враньё об Украине
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
контакт писал(а):Ок.Можете глянуть на любом сайте который вам по душе.Забейте в браузере.Сайтов много список плюс минус одинаков почти везде.
Погляжу и забью )))
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
МВД Украины задержало в 11 июля 2014г бывшего мэра Славянска Нелли Штепу. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Задержанную чиновницу конвоируют в Управление СБУ Харьковской области для проведения процессуальных действий. Нелли Штепу подозревают в совершении действий, предусмотренных ч. 2 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщается на сайте украинского МВД, правоохранители ищут доказательства ее поддержки деятельности ополченцев на территории Славянска и Славянского района. (отряд Стрелкова- Гиркина).
"Я сижу в СИЗО только потому, что я привезла в СБУ города Харькова документы подтверждающие, что бандформирования под руководством Стрелкова в Славянске оплачивали Яценюк и Турчинов. И меня предупредили, что я или молчу, как остальные мэры или буду сидеть в СИЗО", – заявила Штепа.
В сентябре 2018г прокуратура настаивала на продлении меры пресечения в виде содержания под стражей, но суд решил иначе.
По сведениям прокуратуры, суд изменил меру пресечения для Штепы с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля. Обвиняемая должна постоянно находиться по месту жительства в городе Славянске Донецкой области.
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/2145799- ... arest.html
Не ссылайтесь на Стрелкова-Гиркина.
Задержанную чиновницу конвоируют в Управление СБУ Харьковской области для проведения процессуальных действий. Нелли Штепу подозревают в совершении действий, предусмотренных ч. 2 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщается на сайте украинского МВД, правоохранители ищут доказательства ее поддержки деятельности ополченцев на территории Славянска и Славянского района. (отряд Стрелкова- Гиркина).
"Я сижу в СИЗО только потому, что я привезла в СБУ города Харькова документы подтверждающие, что бандформирования под руководством Стрелкова в Славянске оплачивали Яценюк и Турчинов. И меня предупредили, что я или молчу, как остальные мэры или буду сидеть в СИЗО", – заявила Штепа.
В сентябре 2018г прокуратура настаивала на продлении меры пресечения в виде содержания под стражей, но суд решил иначе.
По сведениям прокуратуры, суд изменил меру пресечения для Штепы с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля. Обвиняемая должна постоянно находиться по месту жительства в городе Славянске Донецкой области.
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/2145799- ... arest.html
Не ссылайтесь на Стрелкова-Гиркина.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Историк по профессии И.Гиркин 16.06.1992 отправился на поезде из Москвы воевать в Приднестровье добровольцем; так он попал утром 18.06.1992 на железнодорожную станцию города Тирасполь.
С 18 июня по 31 июля 1992 года — доброволец (рядовой) 2-го взвода Черноморского казачьего войска ПМР. С вечера 18.06.1992 до утра 29.06.1992 воевал под селом Кошница, вооружённый лишь своей трёхлинейной винтовкой, перезаряжаемой вручную (южнее города Дубоссары на кошницкой развилке у села Дороцкое). С 30 июня и до окончания войны в Приднестровье служил в городе Бендеры, куда был переведён 2-й взвод Черноморского казачьего войска ПМР. 3 июля в боях возле железнодорожного вокзала г. Бендеры в уличном бою (возле здания Госстраха г. Бендеры) погиб его друг Андрей Цыганов, с которым они вместе приехали на защиту ПМР.
Участвовал Игорь и в задержании группы диверсантов во главе с румынским инструктором, которые пытались устроить крупный теракт — взорвать плотину Дубоссарской ГЭС.
В Черноморском казачьем войске ПМР в г. Бендеры он познакомился со своей будущей второй супругой, добровольцем — восемнадцатилетней медсестрой из Донецка Мирославой Регинской.
В августе 1992 года Игорь Стрелков вернулся в Москву, но в период с ноября 1992 года по март 1993 года вновь находился в «горячей точке» — воевал добровольцем на войне в Боснии в составе 2-го Русского добровольческого отряда 2-й Подринской легкопехотной бригады Войска Республики Сербской. Там он получил от сербов прозвище «царский офицер» за монархические взгляды и манеры, характеризовавшие офицеров Российской империи прошлого (чуть позже русский добровольческий отряд вошёл в состав 2-й Маевицкой бригады). Воевал у городов Вишеград и Прибой. В конце 1990-х годов опубликовал автобиографический «Боснийский дневник».
С 1993 по 2005г служил в разных частях ВС России.от сержанта контрактника до полковника и в 2013 году уволился из ФСБ.
7 апреля 2014 года Спикер Верховной Рады Украины, исполняющий обязанности президента страны, Александр Турчинов объявил о намерении начать антитеррористическую операцию против тех, кто взяв в руки оружие, захватил административные здания в Луганской, Донецкой и Харьковской областях[31].
В ночь с 11 на 12 апреля Стрелков с 52 бойцами пересёк государственную границу Украины в районе Донецкой области.
Человек с позывным «Стрелок» является одним из руководителей «сепаратистов» Игорем Стрелковым, а его собеседник — российский предприниматель Александр Бородай, работавший в инвестиционном фонде «Маршал-Капитал» Константина Малофеева.
16 апреля в районе Славянска силами ополчения были заблокированы подразделения 25-й Днепропетровской воздушно-десантной бригады ВДВ Вооружённых сил Украины. По информации, озвученной пресс-центром СБУ, изъятие оружия и шести единиц боевой техники (БТР-Д и БМД) у днепропетровских десантников производилось под руководством Игоря Стрелкова. Также СБУ утверждает, что Стрелков принимал участие в вербовке военнослужащих аэромобильной бригады, в результате чего часть из них перешла на сторону ополчения.
20 июня он был включён в санкционный список США.
15 мая 2014 года Верховный совет ДНР назначил Игоря Стрелкова главой совета безопасности и министром обороны ДНР.
Сам Игорь Стрелков обвиняет в своей отставке Владислава Суркова.
11 сентября Стрелков дал интервью, в котором заявил, что не намерен возвращаться в Донбасс, а также призвал к политической поддержке президента Владимира Путина и к противодействию деятельности «пятой колонны» в России.
6 ноября 2014 года в эфире радиостанции «Говорит Москва» Игорь Стрелков заявил, что «существование ДНР и ЛНР в их нынешнем виде» выгодно в первую очередь США, поскольку «это та язва, которая разъедает Россию и Украину, продолжая стравливать русский и украинский народы, как часть единого некогда народа»
Это в 2014г.Таков был Стрелков -Гиркин. Про нынешнего можно говорить бесконечно и отрицательно от Гиркина 2014г.
С 18 июня по 31 июля 1992 года — доброволец (рядовой) 2-го взвода Черноморского казачьего войска ПМР. С вечера 18.06.1992 до утра 29.06.1992 воевал под селом Кошница, вооружённый лишь своей трёхлинейной винтовкой, перезаряжаемой вручную (южнее города Дубоссары на кошницкой развилке у села Дороцкое). С 30 июня и до окончания войны в Приднестровье служил в городе Бендеры, куда был переведён 2-й взвод Черноморского казачьего войска ПМР. 3 июля в боях возле железнодорожного вокзала г. Бендеры в уличном бою (возле здания Госстраха г. Бендеры) погиб его друг Андрей Цыганов, с которым они вместе приехали на защиту ПМР.
Участвовал Игорь и в задержании группы диверсантов во главе с румынским инструктором, которые пытались устроить крупный теракт — взорвать плотину Дубоссарской ГЭС.
В Черноморском казачьем войске ПМР в г. Бендеры он познакомился со своей будущей второй супругой, добровольцем — восемнадцатилетней медсестрой из Донецка Мирославой Регинской.
В августе 1992 года Игорь Стрелков вернулся в Москву, но в период с ноября 1992 года по март 1993 года вновь находился в «горячей точке» — воевал добровольцем на войне в Боснии в составе 2-го Русского добровольческого отряда 2-й Подринской легкопехотной бригады Войска Республики Сербской. Там он получил от сербов прозвище «царский офицер» за монархические взгляды и манеры, характеризовавшие офицеров Российской империи прошлого (чуть позже русский добровольческий отряд вошёл в состав 2-й Маевицкой бригады). Воевал у городов Вишеград и Прибой. В конце 1990-х годов опубликовал автобиографический «Боснийский дневник».
С 1993 по 2005г служил в разных частях ВС России.от сержанта контрактника до полковника и в 2013 году уволился из ФСБ.
7 апреля 2014 года Спикер Верховной Рады Украины, исполняющий обязанности президента страны, Александр Турчинов объявил о намерении начать антитеррористическую операцию против тех, кто взяв в руки оружие, захватил административные здания в Луганской, Донецкой и Харьковской областях[31].
В ночь с 11 на 12 апреля Стрелков с 52 бойцами пересёк государственную границу Украины в районе Донецкой области.
Человек с позывным «Стрелок» является одним из руководителей «сепаратистов» Игорем Стрелковым, а его собеседник — российский предприниматель Александр Бородай, работавший в инвестиционном фонде «Маршал-Капитал» Константина Малофеева.
16 апреля в районе Славянска силами ополчения были заблокированы подразделения 25-й Днепропетровской воздушно-десантной бригады ВДВ Вооружённых сил Украины. По информации, озвученной пресс-центром СБУ, изъятие оружия и шести единиц боевой техники (БТР-Д и БМД) у днепропетровских десантников производилось под руководством Игоря Стрелкова. Также СБУ утверждает, что Стрелков принимал участие в вербовке военнослужащих аэромобильной бригады, в результате чего часть из них перешла на сторону ополчения.
20 июня он был включён в санкционный список США.
15 мая 2014 года Верховный совет ДНР назначил Игоря Стрелкова главой совета безопасности и министром обороны ДНР.
Сам Игорь Стрелков обвиняет в своей отставке Владислава Суркова.
11 сентября Стрелков дал интервью, в котором заявил, что не намерен возвращаться в Донбасс, а также призвал к политической поддержке президента Владимира Путина и к противодействию деятельности «пятой колонны» в России.
6 ноября 2014 года в эфире радиостанции «Говорит Москва» Игорь Стрелков заявил, что «существование ДНР и ЛНР в их нынешнем виде» выгодно в первую очередь США, поскольку «это та язва, которая разъедает Россию и Украину, продолжая стравливать русский и украинский народы, как часть единого некогда народа»
Это в 2014г.Таков был Стрелков -Гиркин. Про нынешнего можно говорить бесконечно и отрицательно от Гиркина 2014г.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Игорь Иванович Стрелков по настоящему Игорь Всеволодович Гиркин.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):Не ссылайтесь на Стрелкова-Гиркина.
А почему нельзя ссылаться на Гиркина? Слава Богу, он жив-здоров, надеется дожить до Гаагского трибунала. Он, и никто иной, может нас просвятить по вопросу сорта говна, всплывшего на поверхность после ликвидации покорителя Лондона.
http://novorossia.pro/box/5060-strelkov-o-pushiline.html
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
В июле 2015 года в США родственники 18 погибших пассажиров подали к Стрелкову иск на 900 млн долларов. У погибших было двойное гражданство — США и Нидерландов.
Родственники погибших получили право компенсации от Стрелкова,как бывшему министру обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). По их словам, решение имеет символическое значение и привлекает внимание к авиакатастрофе.
Стрелков должен выплатить каждому из заявителей по 20 млн долларов — 10 млн долларов в качестве моральной компенсации и еще 10 млн долларов в качестве компенсации причиненного им ущерба.
https://www.novayagazeta.ru/news/2018/0 ... -strelkova
Родственники погибших получили право компенсации от Стрелкова,как бывшему министру обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). По их словам, решение имеет символическое значение и привлекает внимание к авиакатастрофе.
Стрелков должен выплатить каждому из заявителей по 20 млн долларов — 10 млн долларов в качестве моральной компенсации и еще 10 млн долларов в качестве компенсации причиненного им ущерба.
https://www.novayagazeta.ru/news/2018/0 ... -strelkova
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Украина начала активно распродавать оружие, надолго закрепивших на первых строчках мирового списка милитари-экспортеров. Правда, главными рынками сбыта стали многочисленные африканские страны, охотно покупавшие по весьма демократичным ценам оружие бывшего СССР.
Одной из главных строчек экспорта стали танки Т-72, всего за этот период на экспорт ушло порядка 300 машин. Они достались Алжиру, Азербайджану, Сербии, Сьерра-Леоне, Йемену, Мьянме и другим странам.
Лишь поставка в 1997—1999 годах Пакистану 320 танков Т-80У на 580-650 млн долл. А также продажа БТР-94, «предка» известного БТР-3, в количестве 50 штук за 9 млн долл. Все остальное шло на продажу небольшими партиями по несколько десятков машин или же вообще поштучно.
Количество проданного Украиной оружия с 1991 по 2005 год (Кравчук и Кучма)
-679 танков,558 боевых машин,30 артиллерийских систем,172 самолета,147 вертолетов.
-«с молотка» ушла 91 гаубица Д-30, 112 «Гвоздик», 40 «Акаций» и 51 «Град», основными покупателями которых стали Азербайджан, Конго и Судан.
Количество проданного Украиной оружия с 2005 по 2010 год: (Ющенко)
-587 танков, 685 боевых машин, 304 артиллерийскую систему, 57 самолета,
37 вертолетов.
C 2010 по 2014 год, (Янукович) согласно данным, опубликованным народным депутатом Дмитрием Тымчуком, было продано 477 танков, БМП и БТРов — 330 штук, 94 самолета и БПЛА и 145 вертолетов.
Все остальные контракты, которые были заключены при Януковиче, касались новой техники. Так, Казахстан заказал 100 новых БТР-4, Таиланд — 121 БТР-3 и 49 «Оплотов», еще 4 БТР-3 и 10 БТР-4 заказала Нигерия. При этом украинская армия из этой же техники получила лишь единичные образцы, которые изредка показывали на парадах.
http://zerkalo.mk.ua/novini/kak-rasprod ... zhiya.html
Вот так проживала останки коммунизма Украина за 1991 -2014 г. Теперь начала борьбу с коммунистическим прошлым.От коммунизма осталось 4 АЭС. Скоро и их не будет.Нет топлива для них.
Одной из главных строчек экспорта стали танки Т-72, всего за этот период на экспорт ушло порядка 300 машин. Они достались Алжиру, Азербайджану, Сербии, Сьерра-Леоне, Йемену, Мьянме и другим странам.
Лишь поставка в 1997—1999 годах Пакистану 320 танков Т-80У на 580-650 млн долл. А также продажа БТР-94, «предка» известного БТР-3, в количестве 50 штук за 9 млн долл. Все остальное шло на продажу небольшими партиями по несколько десятков машин или же вообще поштучно.
Количество проданного Украиной оружия с 1991 по 2005 год (Кравчук и Кучма)
-679 танков,558 боевых машин,30 артиллерийских систем,172 самолета,147 вертолетов.
-«с молотка» ушла 91 гаубица Д-30, 112 «Гвоздик», 40 «Акаций» и 51 «Град», основными покупателями которых стали Азербайджан, Конго и Судан.
Количество проданного Украиной оружия с 2005 по 2010 год: (Ющенко)
-587 танков, 685 боевых машин, 304 артиллерийскую систему, 57 самолета,
37 вертолетов.
C 2010 по 2014 год, (Янукович) согласно данным, опубликованным народным депутатом Дмитрием Тымчуком, было продано 477 танков, БМП и БТРов — 330 штук, 94 самолета и БПЛА и 145 вертолетов.
Все остальные контракты, которые были заключены при Януковиче, касались новой техники. Так, Казахстан заказал 100 новых БТР-4, Таиланд — 121 БТР-3 и 49 «Оплотов», еще 4 БТР-3 и 10 БТР-4 заказала Нигерия. При этом украинская армия из этой же техники получила лишь единичные образцы, которые изредка показывали на парадах.
http://zerkalo.mk.ua/novini/kak-rasprod ... zhiya.html
Вот так проживала останки коммунизма Украина за 1991 -2014 г. Теперь начала борьбу с коммунистическим прошлым.От коммунизма осталось 4 АЭС. Скоро и их не будет.Нет топлива для них.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Получила от СССР Украина вооружения:
-6011 танков, 5791 боевая машина, 6500 артиллерийских систем, 1100 самолетов, >400 вертолетов,
-6011 танков, 5791 боевая машина, 6500 артиллерийских систем, 1100 самолетов, >400 вертолетов,
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Как выяснил военный эксперт, директор консалтинговой компании «Defence Express» Серегей Згурец, через несколько лет гарантийный срок использования ракет для большинства зенитных комплексов будет исчерпан.
Остается нерешенным вопрос с авиацией. Единственное мощное авиапредприятие Украины — «Антонов» специализируется на военно-транспортных самолетах и никогда не производило ни истребители, ни штурмовики. Вопрос производства вертолетов также не может закрыть и «МоторСич», которое специализируется на выпуске двигателей. А за время войны на Донбассе Украина лишилась порядка 20 самолетов и вертолетов.
Российская Федерация усилила свои военные группировки на российско-украинской границе. Об этом предупреждает министр обороны Украины Степан Полторак.
http://zerkalo.mk.ua/novini/kak-rasprod ... zhiya.html
Остается нерешенным вопрос с авиацией. Единственное мощное авиапредприятие Украины — «Антонов» специализируется на военно-транспортных самолетах и никогда не производило ни истребители, ни штурмовики. Вопрос производства вертолетов также не может закрыть и «МоторСич», которое специализируется на выпуске двигателей. А за время войны на Донбассе Украина лишилась порядка 20 самолетов и вертолетов.
Российская Федерация усилила свои военные группировки на российско-украинской границе. Об этом предупреждает министр обороны Украины Степан Полторак.
http://zerkalo.mk.ua/novini/kak-rasprod ... zhiya.html
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Ташкентское соглашение
Соглашение о принципах и порядке выполнения ДОВСЕ, подписанное Россией, Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Казахстаном, Молдавией и Украиной в Ташкенте 15 мая 1992 года, имело целью распределение прав и обязательств бывшего СССР по ДОВСЕ между Россией и семью другими государствами-участниками Договора. Квота России составила 6 400 танков, 11 480 бронемашин, 6 415 артиллерийских систем, 3 450 самолётов и 890 вертолётов. Квоты закавказских государств (Азербайджана, Армении, Грузии) составили по 220 танков, 220 ББМ, 285 артиллерийских систем, 100 боевых самолётов, 50 ударных вертолётов у каждой. Остальные государства получили следующие квоты:
Белоруссия — 1 800 танков, 2 600 ББМ, 1 615 артиллерийских систем, 294 боевых самолётов, 80 ударных вертолётов.
Казахстан — 50 танков, 200 ББМ, 100 артиллерийских систем, 15 боевых самолётов, 20 ударных вертолётов.
Молдавия — 210 танков, 210 БМП, 130 БТР, 250 артиллерийских систем, 50 боевых самолётов, 50 ударных вертолётов[4].
Украина — 4 080 танков, 5 050 ББМ, 4 040 артиллерийских систем, 1 090 боевых самолётов, 330 ударных вертолётов.
Соглашение было ратифицировано Россией в 1992 году, но не вступило в силу. Хотя Азербайджан и Грузия так и не ратифицировали это Соглашение, его участники на протяжении многих лет в целом придерживались его положений. Латвия, Литва и Эстония отказались присоединяться к ДОВСЕ.
Приложение к Итоговому документу первой конференции по рассмотрению действия ДОВСЕ (Вена, 15-31 мая 1996 года), подписанное по инициативе России и вступившее в силу 15 мая 1997 года, представляло собой промежуточное компромиссное решение проблемы фланговых ограничений ДОВСЕ, возникшей после распада СССР. По Договору России разрешалось иметь в Ленинградском и Северо-Кавказском военных округах в общей сложности до 700 танков, 580 бронемашин и 1 280 артсистем, а с началом войны в Чечне эти ограничения оказались нарушены. В соответствии с Приложением, границы фланговых зон после неоднократных требований России были пересмотрены, и из них были исключены Псковская, Волгоградская, Астраханская области, восточная часть Ростовской области и коридор на юге Краснодарского края.
13 июля 2007 года Владимир Путин подписал Указ «О приостановлении Российской Федерацией действия Договора об обычных вооружённых силах в Европе и связанных с ним международных договоров.
Всего НАТО по состоянию на 01 января 2011г (22 государства-участника ДОВСЕ) имеет — 18 424 танка, 22 788 ББМ, 13 264 артиллерийские системы калибра 100 мм и более, 3 621 боевой самолёт, 1 085 ударных вертолётов.
Всего по ОДКБ (Армения, Белоруссия, Россия) на то же время имеет— 5 239 танков, 10 100 ББМ, 6 138 артиллерийских систем калибра 100 мм и более, 1 686 боевых самолётов, 402 ударных вертолёта.
Соглашение о принципах и порядке выполнения ДОВСЕ, подписанное Россией, Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Казахстаном, Молдавией и Украиной в Ташкенте 15 мая 1992 года, имело целью распределение прав и обязательств бывшего СССР по ДОВСЕ между Россией и семью другими государствами-участниками Договора. Квота России составила 6 400 танков, 11 480 бронемашин, 6 415 артиллерийских систем, 3 450 самолётов и 890 вертолётов. Квоты закавказских государств (Азербайджана, Армении, Грузии) составили по 220 танков, 220 ББМ, 285 артиллерийских систем, 100 боевых самолётов, 50 ударных вертолётов у каждой. Остальные государства получили следующие квоты:
Белоруссия — 1 800 танков, 2 600 ББМ, 1 615 артиллерийских систем, 294 боевых самолётов, 80 ударных вертолётов.
Казахстан — 50 танков, 200 ББМ, 100 артиллерийских систем, 15 боевых самолётов, 20 ударных вертолётов.
Молдавия — 210 танков, 210 БМП, 130 БТР, 250 артиллерийских систем, 50 боевых самолётов, 50 ударных вертолётов[4].
Украина — 4 080 танков, 5 050 ББМ, 4 040 артиллерийских систем, 1 090 боевых самолётов, 330 ударных вертолётов.
Соглашение было ратифицировано Россией в 1992 году, но не вступило в силу. Хотя Азербайджан и Грузия так и не ратифицировали это Соглашение, его участники на протяжении многих лет в целом придерживались его положений. Латвия, Литва и Эстония отказались присоединяться к ДОВСЕ.
Приложение к Итоговому документу первой конференции по рассмотрению действия ДОВСЕ (Вена, 15-31 мая 1996 года), подписанное по инициативе России и вступившее в силу 15 мая 1997 года, представляло собой промежуточное компромиссное решение проблемы фланговых ограничений ДОВСЕ, возникшей после распада СССР. По Договору России разрешалось иметь в Ленинградском и Северо-Кавказском военных округах в общей сложности до 700 танков, 580 бронемашин и 1 280 артсистем, а с началом войны в Чечне эти ограничения оказались нарушены. В соответствии с Приложением, границы фланговых зон после неоднократных требований России были пересмотрены, и из них были исключены Псковская, Волгоградская, Астраханская области, восточная часть Ростовской области и коридор на юге Краснодарского края.
13 июля 2007 года Владимир Путин подписал Указ «О приостановлении Российской Федерацией действия Договора об обычных вооружённых силах в Европе и связанных с ним международных договоров.
Всего НАТО по состоянию на 01 января 2011г (22 государства-участника ДОВСЕ) имеет — 18 424 танка, 22 788 ББМ, 13 264 артиллерийские системы калибра 100 мм и более, 3 621 боевой самолёт, 1 085 ударных вертолётов.
Всего по ОДКБ (Армения, Белоруссия, Россия) на то же время имеет— 5 239 танков, 10 100 ББМ, 6 138 артиллерийских систем калибра 100 мм и более, 1 686 боевых самолётов, 402 ударных вертолёта.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Крым посетила делегация из Болгарии. Иностранные гости не смогли удержаться от соблазна проехаться по Крымскому мосту. О своих впечатлениях по завершению визита они рассказали следующее.
«Символизм этого транспортного сооружения заключается в том, что нет нерешаемых проблем для России», – заявил Валентин Вацев.
Делегаты охотно общались с журналистами и высказали мнение о ситуации на полуострове. Болгары назвали скандал вокруг так называемой «оккупации» Крыма, который раздувают на Западе, «пропагандой».
Между тем украинцы не сдаются и продолжают стягивать в Азовское море боевую технику.
https://smo333.com/politika/bolgary-v-s ... nt=6677302
«Символизм этого транспортного сооружения заключается в том, что нет нерешаемых проблем для России», – заявил Валентин Вацев.
Делегаты охотно общались с журналистами и высказали мнение о ситуации на полуострове. Болгары назвали скандал вокруг так называемой «оккупации» Крыма, который раздувают на Западе, «пропагандой».
Между тем украинцы не сдаются и продолжают стягивать в Азовское море боевую технику.
https://smo333.com/politika/bolgary-v-s ... nt=6677302
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