Вместе разбираем враньё об Украине

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3900
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение Шварц » 08 сен 2018, 22:21

контакт писал(а):Ок.Можете глянуть на любом сайте который вам по душе.Забейте в браузере.Сайтов много список плюс минус одинаков почти везде.


Погляжу и забью )))
Вернуться к началу
ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6854
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 11 сен 2018, 15:25

МВД Украины задержало в 11 июля 2014г бывшего мэра Славянска Нелли Штепу. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Задержанную чиновницу конвоируют в Управление СБУ Харьковской области для проведения процессуальных действий. Нелли Штепу подозревают в совершении действий, предусмотренных ч. 2 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.


Как сообщается на сайте украинского МВД, правоохранители ищут доказательства ее поддержки деятельности ополченцев на территории Славянска и Славянского района. (отряд Стрелкова- Гиркина).

"Я сижу в СИЗО только потому, что я привезла в СБУ города Харькова документы подтверждающие, что бандформирования под руководством Стрелкова в Славянске оплачивали Яценюк и Турчинов. И меня предупредили, что я или молчу, как остальные мэры или буду сидеть в СИЗО", – заявила Штепа.
В сентябре 2018г прокуратура настаивала на продлении меры пресечения в виде содержания под стражей, но суд решил иначе.
По сведениям прокуратуры, суд изменил меру пресечения для Штепы с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля. Обвиняемая должна постоянно находиться по месту жительства в городе Славянске Донецкой области.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/2145799- ... arest.html
Не ссылайтесь на Стрелкова-Гиркина.
Вернуться к началу
ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6854
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 11 сен 2018, 15:58

Историк по профессии И.Гиркин 16.06.1992 отправился на поезде из Москвы воевать в Приднестровье добровольцем; так он попал утром 18.06.1992 на железнодорожную станцию города Тирасполь.

С 18 июня по 31 июля 1992 года — доброволец (рядовой) 2-го взвода Черноморского казачьего войска ПМР. С вечера 18.06.1992 до утра 29.06.1992 воевал под селом Кошница, вооружённый лишь своей трёхлинейной винтовкой, перезаряжаемой вручную (южнее города Дубоссары на кошницкой развилке у села Дороцкое). С 30 июня и до окончания войны в Приднестровье служил в городе Бендеры, куда был переведён 2-й взвод Черноморского казачьего войска ПМР. 3 июля в боях возле железнодорожного вокзала г. Бендеры в уличном бою (возле здания Госстраха г. Бендеры) погиб его друг Андрей Цыганов, с которым они вместе приехали на защиту ПМР.
Участвовал Игорь и в задержании группы диверсантов во главе с румынским инструктором, которые пытались устроить крупный теракт — взорвать плотину Дубоссарской ГЭС.
В Черноморском казачьем войске ПМР в г. Бендеры он познакомился со своей будущей второй супругой, добровольцем — восемнадцатилетней медсестрой из Донецка Мирославой Регинской.
В августе 1992 года Игорь Стрелков вернулся в Москву, но в период с ноября 1992 года по март 1993 года вновь находился в «горячей точке» — воевал добровольцем на войне в Боснии в составе 2-го Русского добровольческого отряда 2-й Подринской легкопехотной бригады Войска Республики Сербской. Там он получил от сербов прозвище «царский офицер» за монархические взгляды и манеры, характеризовавшие офицеров Российской империи прошлого (чуть позже русский добровольческий отряд вошёл в состав 2-й Маевицкой бригады). Воевал у городов Вишеград и Прибой. В конце 1990-х годов опубликовал автобиографический «Боснийский дневник».
С 1993 по 2005г служил в разных частях ВС России.от сержанта контрактника до полковника и в 2013 году уволился из ФСБ.
7 апреля 2014 года Спикер Верховной Рады Украины, исполняющий обязанности президента страны, Александр Турчинов объявил о намерении начать антитеррористическую операцию против тех, кто взяв в руки оружие, захватил административные здания в Луганской, Донецкой и Харьковской областях[31].

В ночь с 11 на 12 апреля Стрелков с 52 бойцами пересёк государственную границу Украины в районе Донецкой области.
Человек с позывным «Стрелок» является одним из руководителей «сепаратистов» Игорем Стрелковым, а его собеседник — российский предприниматель Александр Бородай, работавший в инвестиционном фонде «Маршал-Капитал» Константина Малофеева.
16 апреля в районе Славянска силами ополчения были заблокированы подразделения 25-й Днепропетровской воздушно-десантной бригады ВДВ Вооружённых сил Украины. По информации, озвученной пресс-центром СБУ, изъятие оружия и шести единиц боевой техники (БТР-Д и БМД) у днепропетровских десантников производилось под руководством Игоря Стрелкова. Также СБУ утверждает, что Стрелков принимал участие в вербовке военнослужащих аэромобильной бригады, в результате чего часть из них перешла на сторону ополчения.
20 июня он был включён в санкционный список США.
15 мая 2014 года Верховный совет ДНР назначил Игоря Стрелкова главой совета безопасности и министром обороны ДНР.
Сам Игорь Стрелков обвиняет в своей отставке Владислава Суркова.
11 сентября Стрелков дал интервью, в котором заявил, что не намерен возвращаться в Донбасс, а также призвал к политической поддержке президента Владимира Путина и к противодействию деятельности «пятой колонны» в России.
6 ноября 2014 года в эфире радиостанции «Говорит Москва» Игорь Стрелков заявил, что «существование ДНР и ЛНР в их нынешнем виде» выгодно в первую очередь США, поскольку «это та язва, которая разъедает Россию и Украину, продолжая стравливать русский и украинский народы, как часть единого некогда народа»
Это в 2014г.Таков был Стрелков -Гиркин. Про нынешнего можно говорить бесконечно и отрицательно от Гиркина 2014г.
Вернуться к началу
ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6854
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 11 сен 2018, 16:38

Игорь Иванович Стрелков по настоящему Игорь Всеволодович Гиркин.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
MrM
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2802
Зарегистрирован: 25 май 2009, 13:04

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение MrM » 11 сен 2018, 19:35

ivanes писал(а):Не ссылайтесь на Стрелкова-Гиркина.

А почему нельзя ссылаться на Гиркина? Слава Богу, он жив-здоров, надеется дожить до Гаагского трибунала. Он, и никто иной, может нас просвятить по вопросу сорта говна, всплывшего на поверхность после ликвидации покорителя Лондона.
http://novorossia.pro/box/5060-strelkov-o-pushiline.html
Вернуться к началу
ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6854
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 13 сен 2018, 15:59

В июле 2015 года в США родственники 18 погибших пассажиров подали к Стрелкову иск на 900 млн долларов. У погибших было двойное гражданство — США и Нидерландов.
Родственники погибших получили право компенсации от Стрелкова,как бывшему министру обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). По их словам, решение имеет символическое значение и привлекает внимание к авиакатастрофе.

Стрелков должен выплатить каждому из заявителей по 20 млн долларов — 10 млн долларов в качестве моральной компенсации и еще 10 млн долларов в качестве компенсации причиненного им ущерба.
https://www.novayagazeta.ru/news/2018/0 ... -strelkova

Изображение
Вернуться к началу
ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6854
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 17 сен 2018, 14:41

Украина начала активно распродавать оружие, надолго закрепивших на первых строчках мирового списка милитари-экспортеров. Правда, главными рынками сбыта стали многочисленные африканские страны, охотно покупавшие по весьма демократичным ценам оружие бывшего СССР.
Одной из главных строчек экспорта стали танки Т-72, всего за этот период на экспорт ушло порядка 300 машин. Они достались Алжиру, Азербайджану, Сербии, Сьерра-Леоне, Йемену, Мьянме и другим странам.
Лишь поставка в 1997—1999 годах Пакистану 320 танков Т-80У на 580-650 млн долл. А также продажа БТР-94, «предка» известного БТР-3, в количестве 50 штук за 9 млн долл. Все остальное шло на продажу небольшими партиями по несколько десятков машин или же вообще поштучно.


Количество проданного Украиной оружия с 1991 по 2005 год (Кравчук и Кучма)
-679 танков,558 боевых машин,30 артиллерийских систем,172 самолета,147 вертолетов.
-«с молотка» ушла 91 гаубица Д-30, 112 «Гвоздик», 40 «Акаций» и 51 «Град», основными покупателями которых стали Азербайджан, Конго и Судан.



Количество проданного Украиной оружия с 2005 по 2010 год: (Ющенко)
-587 танков, 685 боевых машин, 304 артиллерийскую систему, 57 самолета,
37 вертолетов.

C 2010 по 2014 год, (Янукович) согласно данным, опубликованным народным депутатом Дмитрием Тымчуком, было продано 477 танков, БМП и БТРов — 330 штук, 94 самолета и БПЛА и 145 вертолетов.
Все остальные контракты, которые были заключены при Януковиче, касались новой техники. Так, Казахстан заказал 100 новых БТР-4, Таиланд — 121 БТР-3 и 49 «Оплотов», еще 4 БТР-3 и 10 БТР-4 заказала Нигерия. При этом украинская армия из этой же техники получила лишь единичные образцы, которые изредка показывали на парадах.
http://zerkalo.mk.ua/novini/kak-rasprod ... zhiya.html

Вот так проживала останки коммунизма Украина за 1991 -2014 г. Теперь начала борьбу с коммунистическим прошлым.От коммунизма осталось 4 АЭС. Скоро и их не будет.Нет топлива для них.
Вернуться к началу
ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6854
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 17 сен 2018, 14:48

Получила от СССР Украина вооружения:
-6011 танков, 5791 боевая машина, 6500 артиллерийских систем, 1100 самолетов, >400 вертолетов,
Вернуться к началу
ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6854
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 17 сен 2018, 14:56

Как выяснил военный эксперт, директор консалтинговой компании «Defence Express» Серегей Згурец, через несколько лет гарантийный срок использования ракет для большинства зенитных комплексов будет исчерпан.
Остается нерешенным вопрос с авиацией. Единственное мощное авиапредприятие Украины — «Антонов» специализируется на военно-транспортных самолетах и никогда не производило ни истребители, ни штурмовики. Вопрос производства вертолетов также не может закрыть и «МоторСич», которое специализируется на выпуске двигателей. А за время войны на Донбассе Украина лишилась порядка 20 самолетов и вертолетов.
Российская Федерация усилила свои военные группировки на российско-украинской границе. Об этом предупреждает министр обороны Украины Степан Полторак.
http://zerkalo.mk.ua/novini/kak-rasprod ... zhiya.html
Вернуться к началу
ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6854
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 17 сен 2018, 15:04

Ташкентское соглашение

Соглашение о принципах и порядке выполнения ДОВСЕ, подписанное Россией, Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Казахстаном, Молдавией и Украиной в Ташкенте 15 мая 1992 года, имело целью распределение прав и обязательств бывшего СССР по ДОВСЕ между Россией и семью другими государствами-участниками Договора. Квота России составила 6 400 танков, 11 480 бронемашин, 6 415 артиллерийских систем, 3 450 самолётов и 890 вертолётов. Квоты закавказских государств (Азербайджана, Армении, Грузии) составили по 220 танков, 220 ББМ, 285 артиллерийских систем, 100 боевых самолётов, 50 ударных вертолётов у каждой. Остальные государства получили следующие квоты:

Белоруссия — 1 800 танков, 2 600 ББМ, 1 615 артиллерийских систем, 294 боевых самолётов, 80 ударных вертолётов.
Казахстан — 50 танков, 200 ББМ, 100 артиллерийских систем, 15 боевых самолётов, 20 ударных вертолётов.
Молдавия — 210 танков, 210 БМП, 130 БТР, 250 артиллерийских систем, 50 боевых самолётов, 50 ударных вертолётов[4].
Украина — 4 080 танков, 5 050 ББМ, 4 040 артиллерийских систем, 1 090 боевых самолётов, 330 ударных вертолётов.

Соглашение было ратифицировано Россией в 1992 году, но не вступило в силу. Хотя Азербайджан и Грузия так и не ратифицировали это Соглашение, его участники на протяжении многих лет в целом придерживались его положений. Латвия, Литва и Эстония отказались присоединяться к ДОВСЕ.

Приложение к Итоговому документу первой конференции по рассмотрению действия ДОВСЕ (Вена, 15-31 мая 1996 года), подписанное по инициативе России и вступившее в силу 15 мая 1997 года, представляло собой промежуточное компромиссное решение проблемы фланговых ограничений ДОВСЕ, возникшей после распада СССР. По Договору России разрешалось иметь в Ленинградском и Северо-Кавказском военных округах в общей сложности до 700 танков, 580 бронемашин и 1 280 артсистем, а с началом войны в Чечне эти ограничения оказались нарушены. В соответствии с Приложением, границы фланговых зон после неоднократных требований России были пересмотрены, и из них были исключены Псковская, Волгоградская, Астраханская области, восточная часть Ростовской области и коридор на юге Краснодарского края.
13 июля 2007 года Владимир Путин подписал Указ «О приостановлении Российской Федерацией действия Договора об обычных вооружённых силах в Европе и связанных с ним международных договоров.

Всего НАТО по состоянию на 01 января 2011г (22 государства-участника ДОВСЕ) имеет — 18 424 танка, 22 788 ББМ, 13 264 артиллерийские системы калибра 100 мм и более, 3 621 боевой самолёт, 1 085 ударных вертолётов.
Всего по ОДКБ (Армения, Белоруссия, Россия) на то же время имеет— 5 239 танков, 10 100 ББМ, 6 138 артиллерийских систем калибра 100 мм и более, 1 686 боевых самолётов, 402 ударных вертолёта.
Вернуться к началу
ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6854
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » 17 сен 2018, 16:07

Крым посетила делегация из Болгарии. Иностранные гости не смогли удержаться от соблазна проехаться по Крымскому мосту. О своих впечатлениях по завершению визита они рассказали следующее.
«Символизм этого транспортного сооружения заключается в том, что нет нерешаемых проблем для России», – заявил Валентин Вацев.
Делегаты охотно общались с журналистами и высказали мнение о ситуации на полуострове. Болгары назвали скандал вокруг так называемой «оккупации» Крыма, который раздувают на Западе, «пропагандой».
Между тем украинцы не сдаются и продолжают стягивать в Азовское море боевую технику.
https://smo333.com/politika/bolgary-v-s ... nt=6677302
Вернуться к началу
ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6854
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » Сегодня, 15:58

«Это еще один элемент гибридной войны, которую Россия ведет не только против Украины, а и всего
демократичного мира. Блокада иностранных торговых судов, которые заходят в наши порты,
— это, по моему мнению, бандитизм. Сказал В.Гройсман,премьер Украины. Сам даже не читал договор об Азовском море.
Вот так гласит статья 2 договора об Азовском море.
1. Торговые суда и военные корабли, а также другие государственные суда под флагом Российской Федерации или Украины, эксплуатируемые в некоммерческих целях, пользуются в Азовском море и Керченском проливе свободой судоходства.

2. Торговые суда под флагами третьих государств могут заходить в Азовское море и проходить через Керченский пролив, если они направляются в российский или украинский порт или возвращаются из него.

3. Военные корабли и другие государственные суда третьих государств, эксплуатируемые в некоммерческих целях, могут заходить в Азовское море и проходить через Керченский пролив, если они направляются с визитом или деловым заходом в порт одной из Сторон по ее приглашению или разрешению, согласованному с другой Стороной
Вернуться к началу
ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6854
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » Сегодня, 16:11

Президент России Владимир Путин и Президент Украины Леонид Кучма обменялись грамотами о ратификации Договора о российско-украинской государственной границе и Договора о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.
В статье 5 договора зафиксирован статус Азовского моря и Керченского пролива как внутренних вод двух стран.

РИА Новости https://ria.ru/spravka/20120712/698012545.html
Вернуться к началу
ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6854
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » Сегодня, 16:22

На территории Украины останется остров Тузла и судоходный Керчь-Еникальский канал. А в Азовском море стороны нашли компромисс - итоговая линия границы будет проведена между запросными позициями Украины и России.
Российские суда, проходящие по Керчь-Еникальскому каналу, оплачивают навигационные и лоцманские услуги, а также ряд других сборов.

Подробнее: https://www.newsru.com/world/11jul2012/kerch.html

И Россия с течение 6 лет платила Украине за проход через Керченский пролив валюту при проходе в порты Азов,Ростов Дон,Темрюк порядка 15 млн долларов в год. Это плата за навигационные, лоцманские услуги и ряд других сборов.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «События в стране и мире»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя