Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Если, не дай Бог, вы выполните тупые команды на провокацию или же произойдет хоть один выстрел в сторону России, ее военных или граждан, то от вас останутся только лохмотья, которые будут висеть на столбах и на кустах, а вот остатков от вас, которые кто-то мог бы захоронить, не найдут. Только вот жалко простых граждан, которые могут оказаться под ударами и пострадать от тупых команд министра обороны Украины, Порошенко и «Кровавого Пастора» - Турчинова», - написал в своем блоге экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко.
https://nahnews.org/1006754-tolko-popro ... nt=6706158
https://nahnews.org/1006754-tolko-popro ... nt=6706158
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Олег Тягнибок отличился очередным неожиданным высказыванием. Лидер ВО «Свобода» потребовал выставить России счет за «советскую оккупацию». Речь идет о периоде с 1921 по 1991 годы.
Тягнибок хочет, чтобы Россия «компенсировала ущерб за оккупацию Украины Советским Союзом».
Например, претендует на часть не только Черноморского, но и Балтийского, Северного, Тихоокеанского флотов. Что возможно лишь при условии, если УССР играла ключевую роль в составе Союза. Но в этом случае она могла «оккупировать» только сама себя.
https://24molnia.com/politika/ukraina-z ... nt=6649407
Украине придется выплатить оккупанту стоимость всех АЭС, всей металлугии, приборостроения,авиастроения, ракетостроения.Все это построено на деньги бюджета СССР - оккупанта. Украина не смогла содержать доставшееся от раздела СССР вооружение. Вам привести бюджетные затраты ПО "Газотрон" г.Ровно, Львовский завод электронных приборов,Винницкий аффинажный завод,харьковский тракторный и танковый.
Украина не внесла в Уставные документы ООН согласование границ с соседними государствами,не внесла новую сумму платежей в фонд ООН. Ведь Россия имеет право денонсировать все договора и межправительственные соглашения.
Это граница, Азовское море,безвизовый режим,юридическая и судебная помощь,торговые и финансовые операции.
Тягнибок хочет, чтобы Россия «компенсировала ущерб за оккупацию Украины Советским Союзом».
Например, претендует на часть не только Черноморского, но и Балтийского, Северного, Тихоокеанского флотов. Что возможно лишь при условии, если УССР играла ключевую роль в составе Союза. Но в этом случае она могла «оккупировать» только сама себя.
https://24molnia.com/politika/ukraina-z ... nt=6649407
Украине придется выплатить оккупанту стоимость всех АЭС, всей металлугии, приборостроения,авиастроения, ракетостроения.Все это построено на деньги бюджета СССР - оккупанта. Украина не смогла содержать доставшееся от раздела СССР вооружение. Вам привести бюджетные затраты ПО "Газотрон" г.Ровно, Львовский завод электронных приборов,Винницкий аффинажный завод,харьковский тракторный и танковый.
Украина не внесла в Уставные документы ООН согласование границ с соседними государствами,не внесла новую сумму платежей в фонд ООН. Ведь Россия имеет право денонсировать все договора и межправительственные соглашения.
Это граница, Азовское море,безвизовый режим,юридическая и судебная помощь,торговые и финансовые операции.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Вселенский патриархат подтвердил намерение дать автокефалию УПЦ КП(украинской православной церкви Киевского патриархата).В соответствии с этим будет аннулирована анафема наложенная патриархатом РПЦ (русской православной церкви) на патриарха УПЦ Филарета.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
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