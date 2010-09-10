Сообщение ivanes » Вчера, 10:51

Олег Тягнибок отличился очередным неожиданным высказыванием. Лидер ВО «Свобода» потребовал выставить России счет за «советскую оккупацию». Речь идет о периоде с 1921 по 1991 годы.Тягнибок хочет, чтобы Россия «компенсировала ущерб за оккупацию Украины Советским Союзом».Например, претендует на часть не только Черноморского, но и Балтийского, Северного, Тихоокеанского флотов. Что возможно лишь при условии, если УССР играла ключевую роль в составе Союза. Но в этом случае она могла «оккупировать» только сама себя.Украине придется выплатить оккупанту стоимость всех АЭС, всей металлугии, приборостроения,авиастроения, ракетостроения.Все это построено на деньги бюджета СССР - оккупанта. Украина не смогла содержать доставшееся от раздела СССР вооружение. Вам привести бюджетные затраты ПО "Газотрон" г.Ровно, Львовский завод электронных приборов,Винницкий аффинажный завод,харьковский тракторный и танковый.Украина не внесла в Уставные документы ООН согласование границ с соседними государствами,не внесла новую сумму платежей в фонд ООН. Ведь Россия имеет право денонсировать все договора и межправительственные соглашения.Это граница, Азовское море,безвизовый режим,юридическая и судебная помощь,торговые и финансовые операции.