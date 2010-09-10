Сообщение ivanes » 10 минут назад

Читаем цитату папы римского: "Католическая церковь никогда не позволит, чтобы с ее стороны проявился подход, провоцирующий разделения. Мы никогда этого не позволим. Я этого не хочу. В России только один Патриархат – ваш" - заявил папа римский Франциск.

.Патриарх Иерусалимский Феофил:

«Мы самым категорическим образом осуждаем действия, направленные против приходов канонической Православной Церкви на Украине.

2.Архиепископ Севастийский (Иерусалимский патриархат) Феодосий:

«Раскол на Украине — это большое несчастье, я надеюсь что патриарх Константинопольский совместно с главами других Православных Церквей будет координировать усилия с Русской Церковью, дабы прекратить эту нездоровую, неприемлемую и ничем не оправданную ситуацию»

3.Патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II:

Если раскольник Денисенко хочет вернуться в лоно Церкви, он должен вернуться туда, откуда ушёл. Господь милостив ко всем кто покаялся, Церковь прощает и принимает в свои материнские объятия всех покаянных».

4.Патриарх Антиохийский и всея Востока Иоанн X:



«Антиохийская Патриархия выступает совместно с Русской Церковью и высказывается против церковного раскола на Украине» .



5.Патриарх грузинский Илия:



«Его Святейшество Патриарх Кирилл расходится во мнении с Вселенским Патриархатом касательно Украины, так как он поддерживает только законную церковь во главе с митрополитом Онуфрием».

Перечислю остальных:

6.Патриарх сербский Ириней, 7.Священный синод Сербской Православной Церкви,8. Священный Синод Польской Православной Церкви,9. Митрополит земель чешских и Словакии Ростислав,10. Патриарх болгарский Неофит,

11. Митрополит Ловечский, Гавриил (Болгарская Церковь),12. Митрополит Китросский, Катеринский и Пталамонский Георгий, Греческая Церковь,13. Митрополит Лимассольский, Афанасий, Церковь Кипра,14. Заявление Синода Епископов Русской Православной Церкви Зарубежом в поддержку канонической Православной Церкви на Украине.

Этим заявлением мы выражаем полную поддержку Митрополиту Онуфрию,