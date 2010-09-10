Вместе разбираем враньё об Украине

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6880
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » Вчера, 10:32

Если, не дай Бог, вы выполните тупые команды на провокацию или же произойдет хоть один выстрел в сторону России, ее военных или граждан, то от вас останутся только лохмотья, которые будут висеть на столбах и на кустах, а вот остатков от вас, которые кто-то мог бы захоронить, не найдут. Только вот жалко простых граждан, которые могут оказаться под ударами и пострадать от тупых команд министра обороны Украины, Порошенко и «Кровавого Пастора» - Турчинова», - написал в своем блоге экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко.
https://nahnews.org/1006754-tolko-popro ... nt=6706158
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6880
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » Вчера, 10:51

Олег Тягнибок отличился очередным неожиданным высказыванием. Лидер ВО «Свобода» потребовал выставить России счет за «советскую оккупацию». Речь идет о периоде с 1921 по 1991 годы.
Тягнибок хочет, чтобы Россия «компенсировала ущерб за оккупацию Украины Советским Союзом».
Например, претендует на часть не только Черноморского, но и Балтийского, Северного, Тихоокеанского флотов. Что возможно лишь при условии, если УССР играла ключевую роль в составе Союза. Но в этом случае она могла «оккупировать» только сама себя.
https://24molnia.com/politika/ukraina-z ... nt=6649407
Украине придется выплатить оккупанту стоимость всех АЭС, всей металлугии, приборостроения,авиастроения, ракетостроения.Все это построено на деньги бюджета СССР - оккупанта. Украина не смогла содержать доставшееся от раздела СССР вооружение. Вам привести бюджетные затраты ПО "Газотрон" г.Ровно, Львовский завод электронных приборов,Винницкий аффинажный завод,харьковский тракторный и танковый.
Украина не внесла в Уставные документы ООН согласование границ с соседними государствами,не внесла новую сумму платежей в фонд ООН. Ведь Россия имеет право денонсировать все договора и межправительственные соглашения.
Это граница, Азовское море,безвизовый режим,юридическая и судебная помощь,торговые и финансовые операции.
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контакт
Гость RZN.info
Сообщения: 362
Зарегистрирован: 12 июл 2015, 10:29

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение контакт » Сегодня, 05:41

Вселенский патриархат подтвердил намерение дать автокефалию УПЦ КП(украинской православной церкви Киевского патриархата).В соответствии с этим будет аннулирована анафема наложенная патриархатом РПЦ (русской православной церкви) на патриарха УПЦ Филарета.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
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MrM
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2805
Зарегистрирован: 25 май 2009, 13:04

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение MrM » Сегодня, 07:44

Необходимость автокефалии для церквей независимых государств необходима, чтобы исключить влияние на местную паству властей иностранных государств. До этого еще Вселенский собор при Царе Горохе додумался. У РПЦ было 25 лет, чтобы попытаться дать максимальную автономию украинцам. РПЦ этим вопросом не занималось. А теперь поздно.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6880
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » Сегодня, 12:36

Сейчас на Украине две церкви.
1. Актокефальная православная
2.Украинская православная
Суть в том,что объединение под эгидой константинопольского партиархата дает право за прекращение украинской православной МП. Здесь паства уже отделена от принятия решения. Начнут действовать суды,МВД и радикалы Украины.
Сербская православная,зарубежные - существуют в независимых государствах,но входят в состав РПЦ.
Константинополь станет автокефальным патриархатов на уровне нового украинского. Раскол на две части. 75% прихожан у РПЦи 25% у Константинополя
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Гость RZN.info
Сообщения: 362
Зарегистрирован: 12 июл 2015, 10:29

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение контакт » Сегодня, 15:08

ivanes писал(а):Сейчас на Украине две церкви.
1. Актокефальная православная
2.Украинская православная
Суть в том,что объединение под эгидой константинопольского партиархата дает право за прекращение украинской православной МП. Здесь паства уже отделена от принятия решения. Начнут действовать суды,МВД и радикалы Украины.
Сербская православная,зарубежные - существуют в независимых государствах,но входят в состав РПЦ.
Константинополь станет автокефальным патриархатов на уровне нового украинского. Раскол на две части. 75% прихожан у РПЦи 25% у Константинополя

Бред.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
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контакт
Гость RZN.info
Сообщения: 362
Зарегистрирован: 12 июл 2015, 10:29

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение контакт » Сегодня, 15:50

То что константинопольская церква имеет большую юрисдикцию в православном мире чем любая другая в том числе и русская церква,это неоспоримый факт.Суть в другом,что вместо того чтоб проявить дальновидность и дать независимость УПЦ,РПЦ встало в конфронтацию со всем православным миром в лице Констотинополя.Как то такая ситуация прям в духе общей тенденции кремля в наше время и навевает на мысль о одном и том же дерижере.
А так было бы деликатнее дать автокефалию УПЦ и стать "матерью" киевского патриархата чем вносить раскол в православие.
Последний раз редактировалось контакт 02 окт 2018, 15:52, всего редактировалось 1 раз.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6880
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » Сегодня, 15:52

02 октября 2018, 15:03

Украинские военные доставили на территорию Донбасса зенитные ракетные комплексы «Бук». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
ОБСЕ: Украина доставила комплексы «Бук» в Донбасс.
В сообщении пресс-службы миссии говорится, что обнаружить комплексы удалось при помощи беспилотника. 28 сентября он зафиксировал три зенитных комплекса на железнодорожной станции города Рубежное, который находится на подконтрольной Киеву территории.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6880
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » Сегодня, 16:00

контакт
УПЦ в составе РПЦ МП. Они не обращались в РПЦ с подобной просьбе об отделении. Константинопольских патриархат будет в меньшинстве. Не хотят раскола многие церкви МП в других государствах. Если произойдет,то многие выйдут из под духовной опеке Константинополя.
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MrM
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2805
Зарегистрирован: 25 май 2009, 13:04

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение MrM » Сегодня, 16:15

ivanes писал(а):контакт
УПЦ в составе РПЦ МП. Они не обращались в РПЦ с подобной просьбе об отделении. Константинопольских патриархат будет в меньшинстве. Не хотят раскола многие церкви МП в других государствах. Если произойдет,то многие выйдут из под духовной опеке Константинополя.

В огороде - бузина, а в Киеве - дядька. И казалось бы, при чем тут Лужков? :)
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6880
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » Сегодня, 16:21

Читаем цитату папы римского: "Католическая церковь никогда не позволит, чтобы с ее стороны проявился подход, провоцирующий разделения. Мы никогда этого не позволим. Я этого не хочу. В России только один Патриархат – ваш" - заявил папа римский Франциск.
.Патриарх Иерусалимский Феофил:
«Мы самым категорическим образом осуждаем действия, направленные против приходов канонической Православной Церкви на Украине.
2.Архиепископ Севастийский (Иерусалимский патриархат) Феодосий:
«Раскол на Украине — это большое несчастье, я надеюсь что патриарх Константинопольский совместно с главами других Православных Церквей будет координировать усилия с Русской Церковью, дабы прекратить эту нездоровую, неприемлемую и ничем не оправданную ситуацию»
3.Патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II:
Если раскольник Денисенко хочет вернуться в лоно Церкви, он должен вернуться туда, откуда ушёл. Господь милостив ко всем кто покаялся, Церковь прощает и принимает в свои материнские объятия всех покаянных».
4.Патриарх Антиохийский и всея Востока Иоанн X:

«Антиохийская Патриархия выступает совместно с Русской Церковью и высказывается против церковного раскола на Украине».

5.Патриарх грузинский Илия:

«Его Святейшество Патриарх Кирилл расходится во мнении с Вселенским Патриархатом касательно Украины, так как он поддерживает только законную церковь во главе с митрополитом Онуфрием».
Перечислю остальных:
6.Патриарх сербский Ириней, 7.Священный синод Сербской Православной Церкви,8. Священный Синод Польской Православной Церкви,9. Митрополит земель чешских и Словакии Ростислав,10. Патриарх болгарский Неофит,
11. Митрополит Ловечский, Гавриил (Болгарская Церковь),12. Митрополит Китросский, Катеринский и Пталамонский Георгий, Греческая Церковь,13. Митрополит Лимассольский, Афанасий, Церковь Кипра,14. Заявление Синода Епископов Русской Православной Церкви Зарубежом в поддержку канонической Православной Церкви на Украине.
Этим заявлением мы выражаем полную поддержку Митрополиту Онуфрию,
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6880
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » Сегодня, 16:38

контакт
Лужкова никто не вспоминал. Надо бы вспомнить о подарке Ю.Лужкова здания Культурного центра Украины на Ст.Арбате ценой в 800 млн долларов.
Мэр российской столицы Юрий Лужков, занимавший этот пост на протяжении 18 лет (1992-2010 годы) и уволенный в связи с утратой доверия Президентом России Дмитрием Медведевым, недолго думая, предоставил это помещение правительству незалежной, и 27 ноября 1998 года состоялось официальное открытие КЦУ. А 8 февраля 2010 года президент Виктор Ющенко принял Указ «О предоставлении Культурному центру Украины в Москве статуса национального». Управляет этим зданием Главное управление делами президента Украины. Лозунгом УКЦ являются слова украинского историка Михаила Грушевского: «Мы должны помнить, что представляем великий народ и должны представлять его с достоинством».
Может быть возвратить здание НКЦУ в собственность Москвы? А то контакт забыл историю НКЦУ.
А здание Культурного центра России в Киеве в аренду у правительства Украины и регулярно оплачивает аренду.
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контакт
Гость RZN.info
Сообщения: 362
Зарегистрирован: 12 июл 2015, 10:29

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение контакт » 15 минут назад

ivanes писал(а):Читаем цитату папы римского: "Католическая церковь никогда не позволит, чтобы с ее стороны проявился подход, провоцирующий разделения. Мы никогда этого не позволим. Я этого не хочу. В России только один Патриархат – ваш" - заявил папа римский Франциск.
.Патриарх Иерусалимский Феофил:
«Мы самым категорическим образом осуждаем действия, направленные против приходов канонической Православной Церкви на Украине.
2.Архиепископ Севастийский (Иерусалимский патриархат) Феодосий:
«Раскол на Украине — это большое несчастье, я надеюсь что патриарх Константинопольский совместно с главами других Православных Церквей будет координировать усилия с Русской Церковью, дабы прекратить эту нездоровую, неприемлемую и ничем не оправданную ситуацию»
3.Патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II:
Если раскольник Денисенко хочет вернуться в лоно Церкви, он должен вернуться туда, откуда ушёл. Господь милостив ко всем кто покаялся, Церковь прощает и принимает в свои материнские объятия всех покаянных».
4.Патриарх Антиохийский и всея Востока Иоанн X:

«Антиохийская Патриархия выступает совместно с Русской Церковью и высказывается против церковного раскола на Украине».

5.Патриарх грузинский Илия:

«Его Святейшество Патриарх Кирилл расходится во мнении с Вселенским Патриархатом касательно Украины, так как он поддерживает только законную церковь во главе с митрополитом Онуфрием».
Перечислю остальных:
6.Патриарх сербский Ириней, 7.Священный синод Сербской Православной Церкви,8. Священный Синод Польской Православной Церкви,9. Митрополит земель чешских и Словакии Ростислав,10. Патриарх болгарский Неофит,
11. Митрополит Ловечский, Гавриил (Болгарская Церковь),12. Митрополит Китросский, Катеринский и Пталамонский Георгий, Греческая Церковь,13. Митрополит Лимассольский, Афанасий, Церковь Кипра,14. Заявление Синода Епископов Русской Православной Церкви Зарубежом в поддержку канонической Православной Церкви на Украине.
Этим заявлением мы выражаем полную поддержку Митрополиту Онуфрию,

Все заявления о якобы расколе в православии на Украине это фейк,нет гонений УПЦ МП.В православной среде оспаривать окончательное решение Константинопольского патриархата-уже само по себе преступление.Как бы РПЦ ни мутило воду,поезд уехал!РПЦ в меньшинстве,несмотря на самый большой приход.УПЦ МП в Украине нет будущего по одной банальной причине,приход украинский!А прихожане в конечном итоге пойдут в автокефальную самостоятельную церковь а не придаток РПЦ на Украине.И как говорится "нет прихода-нет и церкви".
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
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