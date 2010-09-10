Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Если, не дай Бог, вы выполните тупые команды на провокацию или же произойдет хоть один выстрел в сторону России, ее военных или граждан, то от вас останутся только лохмотья, которые будут висеть на столбах и на кустах, а вот остатков от вас, которые кто-то мог бы захоронить, не найдут. Только вот жалко простых граждан, которые могут оказаться под ударами и пострадать от тупых команд министра обороны Украины, Порошенко и «Кровавого Пастора» - Турчинова», - написал в своем блоге экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко.
https://nahnews.org/1006754-tolko-popro ... nt=6706158
https://nahnews.org/1006754-tolko-popro ... nt=6706158
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Олег Тягнибок отличился очередным неожиданным высказыванием. Лидер ВО «Свобода» потребовал выставить России счет за «советскую оккупацию». Речь идет о периоде с 1921 по 1991 годы.
Тягнибок хочет, чтобы Россия «компенсировала ущерб за оккупацию Украины Советским Союзом».
Например, претендует на часть не только Черноморского, но и Балтийского, Северного, Тихоокеанского флотов. Что возможно лишь при условии, если УССР играла ключевую роль в составе Союза. Но в этом случае она могла «оккупировать» только сама себя.
https://24molnia.com/politika/ukraina-z ... nt=6649407
Украине придется выплатить оккупанту стоимость всех АЭС, всей металлугии, приборостроения,авиастроения, ракетостроения.Все это построено на деньги бюджета СССР - оккупанта. Украина не смогла содержать доставшееся от раздела СССР вооружение. Вам привести бюджетные затраты ПО "Газотрон" г.Ровно, Львовский завод электронных приборов,Винницкий аффинажный завод,харьковский тракторный и танковый.
Украина не внесла в Уставные документы ООН согласование границ с соседними государствами,не внесла новую сумму платежей в фонд ООН. Ведь Россия имеет право денонсировать все договора и межправительственные соглашения.
Это граница, Азовское море,безвизовый режим,юридическая и судебная помощь,торговые и финансовые операции.
Тягнибок хочет, чтобы Россия «компенсировала ущерб за оккупацию Украины Советским Союзом».
Например, претендует на часть не только Черноморского, но и Балтийского, Северного, Тихоокеанского флотов. Что возможно лишь при условии, если УССР играла ключевую роль в составе Союза. Но в этом случае она могла «оккупировать» только сама себя.
https://24molnia.com/politika/ukraina-z ... nt=6649407
Украине придется выплатить оккупанту стоимость всех АЭС, всей металлугии, приборостроения,авиастроения, ракетостроения.Все это построено на деньги бюджета СССР - оккупанта. Украина не смогла содержать доставшееся от раздела СССР вооружение. Вам привести бюджетные затраты ПО "Газотрон" г.Ровно, Львовский завод электронных приборов,Винницкий аффинажный завод,харьковский тракторный и танковый.
Украина не внесла в Уставные документы ООН согласование границ с соседними государствами,не внесла новую сумму платежей в фонд ООН. Ведь Россия имеет право денонсировать все договора и межправительственные соглашения.
Это граница, Азовское море,безвизовый режим,юридическая и судебная помощь,торговые и финансовые операции.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Вселенский патриархат подтвердил намерение дать автокефалию УПЦ КП(украинской православной церкви Киевского патриархата).В соответствии с этим будет аннулирована анафема наложенная патриархатом РПЦ (русской православной церкви) на патриарха УПЦ Филарета.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Необходимость автокефалии для церквей независимых государств необходима, чтобы исключить влияние на местную паству властей иностранных государств. До этого еще Вселенский собор при Царе Горохе додумался. У РПЦ было 25 лет, чтобы попытаться дать максимальную автономию украинцам. РПЦ этим вопросом не занималось. А теперь поздно.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Сейчас на Украине две церкви.
1. Актокефальная православная
2.Украинская православная
Суть в том,что объединение под эгидой константинопольского партиархата дает право за прекращение украинской православной МП. Здесь паства уже отделена от принятия решения. Начнут действовать суды,МВД и радикалы Украины.
Сербская православная,зарубежные - существуют в независимых государствах,но входят в состав РПЦ.
Константинополь станет автокефальным патриархатов на уровне нового украинского. Раскол на две части. 75% прихожан у РПЦи 25% у Константинополя
1. Актокефальная православная
2.Украинская православная
Суть в том,что объединение под эгидой константинопольского партиархата дает право за прекращение украинской православной МП. Здесь паства уже отделена от принятия решения. Начнут действовать суды,МВД и радикалы Украины.
Сербская православная,зарубежные - существуют в независимых государствах,но входят в состав РПЦ.
Константинополь станет автокефальным патриархатов на уровне нового украинского. Раскол на две части. 75% прихожан у РПЦи 25% у Константинополя
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):Сейчас на Украине две церкви.
1. Актокефальная православная
2.Украинская православная
Суть в том,что объединение под эгидой константинопольского партиархата дает право за прекращение украинской православной МП. Здесь паства уже отделена от принятия решения. Начнут действовать суды,МВД и радикалы Украины.
Сербская православная,зарубежные - существуют в независимых государствах,но входят в состав РПЦ.
Константинополь станет автокефальным патриархатов на уровне нового украинского. Раскол на две части. 75% прихожан у РПЦи 25% у Константинополя
Бред.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
То что константинопольская церква имеет большую юрисдикцию в православном мире чем любая другая в том числе и русская церква,это неоспоримый факт.Суть в другом,что вместо того чтоб проявить дальновидность и дать независимость УПЦ,РПЦ встало в конфронтацию со всем православным миром в лице Констотинополя.Как то такая ситуация прям в духе общей тенденции кремля в наше время и навевает на мысль о одном и том же дерижере.
А так было бы деликатнее дать автокефалию УПЦ и стать "матерью" киевского патриархата чем вносить раскол в православие.
А так было бы деликатнее дать автокефалию УПЦ и стать "матерью" киевского патриархата чем вносить раскол в православие.
Последний раз редактировалось контакт 02 окт 2018, 15:52, всего редактировалось 1 раз.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
02 октября 2018, 15:03
Украинские военные доставили на территорию Донбасса зенитные ракетные комплексы «Бук». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
ОБСЕ: Украина доставила комплексы «Бук» в Донбасс.
В сообщении пресс-службы миссии говорится, что обнаружить комплексы удалось при помощи беспилотника. 28 сентября он зафиксировал три зенитных комплекса на железнодорожной станции города Рубежное, который находится на подконтрольной Киеву территории.
Украинские военные доставили на территорию Донбасса зенитные ракетные комплексы «Бук». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
ОБСЕ: Украина доставила комплексы «Бук» в Донбасс.
В сообщении пресс-службы миссии говорится, что обнаружить комплексы удалось при помощи беспилотника. 28 сентября он зафиксировал три зенитных комплекса на железнодорожной станции города Рубежное, который находится на подконтрольной Киеву территории.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
контакт
УПЦ в составе РПЦ МП. Они не обращались в РПЦ с подобной просьбе об отделении. Константинопольских патриархат будет в меньшинстве. Не хотят раскола многие церкви МП в других государствах. Если произойдет,то многие выйдут из под духовной опеке Константинополя.
УПЦ в составе РПЦ МП. Они не обращались в РПЦ с подобной просьбе об отделении. Константинопольских патриархат будет в меньшинстве. Не хотят раскола многие церкви МП в других государствах. Если произойдет,то многие выйдут из под духовной опеке Константинополя.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):контакт
УПЦ в составе РПЦ МП. Они не обращались в РПЦ с подобной просьбе об отделении. Константинопольских патриархат будет в меньшинстве. Не хотят раскола многие церкви МП в других государствах. Если произойдет,то многие выйдут из под духовной опеке Константинополя.
В огороде - бузина, а в Киеве - дядька. И казалось бы, при чем тут Лужков?
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Читаем цитату папы римского: "Католическая церковь никогда не позволит, чтобы с ее стороны проявился подход, провоцирующий разделения. Мы никогда этого не позволим. Я этого не хочу. В России только один Патриархат – ваш" - заявил папа римский Франциск.
.Патриарх Иерусалимский Феофил:
«Мы самым категорическим образом осуждаем действия, направленные против приходов канонической Православной Церкви на Украине.
2.Архиепископ Севастийский (Иерусалимский патриархат) Феодосий:
«Раскол на Украине — это большое несчастье, я надеюсь что патриарх Константинопольский совместно с главами других Православных Церквей будет координировать усилия с Русской Церковью, дабы прекратить эту нездоровую, неприемлемую и ничем не оправданную ситуацию»
3.Патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II:
Если раскольник Денисенко хочет вернуться в лоно Церкви, он должен вернуться туда, откуда ушёл. Господь милостив ко всем кто покаялся, Церковь прощает и принимает в свои материнские объятия всех покаянных».
4.Патриарх Антиохийский и всея Востока Иоанн X:
«Антиохийская Патриархия выступает совместно с Русской Церковью и высказывается против церковного раскола на Украине».
5.Патриарх грузинский Илия:
«Его Святейшество Патриарх Кирилл расходится во мнении с Вселенским Патриархатом касательно Украины, так как он поддерживает только законную церковь во главе с митрополитом Онуфрием».
Перечислю остальных:
6.Патриарх сербский Ириней, 7.Священный синод Сербской Православной Церкви,8. Священный Синод Польской Православной Церкви,9. Митрополит земель чешских и Словакии Ростислав,10. Патриарх болгарский Неофит,
11. Митрополит Ловечский, Гавриил (Болгарская Церковь),12. Митрополит Китросский, Катеринский и Пталамонский Георгий, Греческая Церковь,13. Митрополит Лимассольский, Афанасий, Церковь Кипра,14. Заявление Синода Епископов Русской Православной Церкви Зарубежом в поддержку канонической Православной Церкви на Украине.
Этим заявлением мы выражаем полную поддержку Митрополиту Онуфрию,
.Патриарх Иерусалимский Феофил:
«Мы самым категорическим образом осуждаем действия, направленные против приходов канонической Православной Церкви на Украине.
2.Архиепископ Севастийский (Иерусалимский патриархат) Феодосий:
«Раскол на Украине — это большое несчастье, я надеюсь что патриарх Константинопольский совместно с главами других Православных Церквей будет координировать усилия с Русской Церковью, дабы прекратить эту нездоровую, неприемлемую и ничем не оправданную ситуацию»
3.Патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II:
Если раскольник Денисенко хочет вернуться в лоно Церкви, он должен вернуться туда, откуда ушёл. Господь милостив ко всем кто покаялся, Церковь прощает и принимает в свои материнские объятия всех покаянных».
4.Патриарх Антиохийский и всея Востока Иоанн X:
«Антиохийская Патриархия выступает совместно с Русской Церковью и высказывается против церковного раскола на Украине».
5.Патриарх грузинский Илия:
«Его Святейшество Патриарх Кирилл расходится во мнении с Вселенским Патриархатом касательно Украины, так как он поддерживает только законную церковь во главе с митрополитом Онуфрием».
Перечислю остальных:
6.Патриарх сербский Ириней, 7.Священный синод Сербской Православной Церкви,8. Священный Синод Польской Православной Церкви,9. Митрополит земель чешских и Словакии Ростислав,10. Патриарх болгарский Неофит,
11. Митрополит Ловечский, Гавриил (Болгарская Церковь),12. Митрополит Китросский, Катеринский и Пталамонский Георгий, Греческая Церковь,13. Митрополит Лимассольский, Афанасий, Церковь Кипра,14. Заявление Синода Епископов Русской Православной Церкви Зарубежом в поддержку канонической Православной Церкви на Украине.
Этим заявлением мы выражаем полную поддержку Митрополиту Онуфрию,
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
контакт
Лужкова никто не вспоминал. Надо бы вспомнить о подарке Ю.Лужкова здания Культурного центра Украины на Ст.Арбате ценой в 800 млн долларов.
Мэр российской столицы Юрий Лужков, занимавший этот пост на протяжении 18 лет (1992-2010 годы) и уволенный в связи с утратой доверия Президентом России Дмитрием Медведевым, недолго думая, предоставил это помещение правительству незалежной, и 27 ноября 1998 года состоялось официальное открытие КЦУ. А 8 февраля 2010 года президент Виктор Ющенко принял Указ «О предоставлении Культурному центру Украины в Москве статуса национального». Управляет этим зданием Главное управление делами президента Украины. Лозунгом УКЦ являются слова украинского историка Михаила Грушевского: «Мы должны помнить, что представляем великий народ и должны представлять его с достоинством».
Может быть возвратить здание НКЦУ в собственность Москвы? А то контакт забыл историю НКЦУ.
А здание Культурного центра России в Киеве в аренду у правительства Украины и регулярно оплачивает аренду.
Лужкова никто не вспоминал. Надо бы вспомнить о подарке Ю.Лужкова здания Культурного центра Украины на Ст.Арбате ценой в 800 млн долларов.
Мэр российской столицы Юрий Лужков, занимавший этот пост на протяжении 18 лет (1992-2010 годы) и уволенный в связи с утратой доверия Президентом России Дмитрием Медведевым, недолго думая, предоставил это помещение правительству незалежной, и 27 ноября 1998 года состоялось официальное открытие КЦУ. А 8 февраля 2010 года президент Виктор Ющенко принял Указ «О предоставлении Культурному центру Украины в Москве статуса национального». Управляет этим зданием Главное управление делами президента Украины. Лозунгом УКЦ являются слова украинского историка Михаила Грушевского: «Мы должны помнить, что представляем великий народ и должны представлять его с достоинством».
Может быть возвратить здание НКЦУ в собственность Москвы? А то контакт забыл историю НКЦУ.
А здание Культурного центра России в Киеве в аренду у правительства Украины и регулярно оплачивает аренду.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):Читаем цитату папы римского: "Католическая церковь никогда не позволит, чтобы с ее стороны проявился подход, провоцирующий разделения. Мы никогда этого не позволим. Я этого не хочу. В России только один Патриархат – ваш" - заявил папа римский Франциск.
.Патриарх Иерусалимский Феофил:
«Мы самым категорическим образом осуждаем действия, направленные против приходов канонической Православной Церкви на Украине.
2.Архиепископ Севастийский (Иерусалимский патриархат) Феодосий:
«Раскол на Украине — это большое несчастье, я надеюсь что патриарх Константинопольский совместно с главами других Православных Церквей будет координировать усилия с Русской Церковью, дабы прекратить эту нездоровую, неприемлемую и ничем не оправданную ситуацию»
3.Патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II:
Если раскольник Денисенко хочет вернуться в лоно Церкви, он должен вернуться туда, откуда ушёл. Господь милостив ко всем кто покаялся, Церковь прощает и принимает в свои материнские объятия всех покаянных».
4.Патриарх Антиохийский и всея Востока Иоанн X:
«Антиохийская Патриархия выступает совместно с Русской Церковью и высказывается против церковного раскола на Украине».
5.Патриарх грузинский Илия:
«Его Святейшество Патриарх Кирилл расходится во мнении с Вселенским Патриархатом касательно Украины, так как он поддерживает только законную церковь во главе с митрополитом Онуфрием».
Перечислю остальных:
6.Патриарх сербский Ириней, 7.Священный синод Сербской Православной Церкви,8. Священный Синод Польской Православной Церкви,9. Митрополит земель чешских и Словакии Ростислав,10. Патриарх болгарский Неофит,
11. Митрополит Ловечский, Гавриил (Болгарская Церковь),12. Митрополит Китросский, Катеринский и Пталамонский Георгий, Греческая Церковь,13. Митрополит Лимассольский, Афанасий, Церковь Кипра,14. Заявление Синода Епископов Русской Православной Церкви Зарубежом в поддержку канонической Православной Церкви на Украине.
Этим заявлением мы выражаем полную поддержку Митрополиту Онуфрию,
Все заявления о якобы расколе в православии на Украине это фейк,нет гонений УПЦ МП.В православной среде оспаривать окончательное решение Константинопольского патриархата-уже само по себе преступление.Как бы РПЦ ни мутило воду,поезд уехал!РПЦ в меньшинстве,несмотря на самый большой приход.УПЦ МП в Украине нет будущего по одной банальной причине,приход украинский!А прихожане в конечном итоге пойдут в автокефальную самостоятельную церковь а не придаток РПЦ на Украине.И как говорится "нет прихода-нет и церкви".
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Ниже приведены устаревшие розничные цены на природный газ для населения, действовавшие с 1.08.2010 по 30.04.2014г за 1 куб.м газа
При потреблении до 2500 куб.м/год.- 0,7254 грн
При потреблении до 12000 куб.м -2,9541 грн
С 01.04.2018г Украина дает формулу для расчета цены на газ.
4,942 грн закупочная цена 1 куб.м.газа +0,5208 грн доставка +0,2119 грн наценка регионального поставщика (Киевгаз)+1.1597 НДС (ПДВ)=6,9579 грн
Вместо действующих 6,9 грн за кубометр украинцы уже в октябре будут платить 11,47 грн/куб (или 8,8 грн без НДС). Такой подсчет сделан по формуле "хаб плюс". То есть к стоимости газа на немецком хабе NCG добавили расходы на транспортировку из Германии, налоги и наценку. Правда, чиновники разработали еще один вариант формулы – т.н. "хаб минус".
При потреблении до 2500 куб.м/год.- 0,7254 грн
При потреблении до 12000 куб.м -2,9541 грн
С 01.04.2018г Украина дает формулу для расчета цены на газ.
4,942 грн закупочная цена 1 куб.м.газа +0,5208 грн доставка +0,2119 грн наценка регионального поставщика (Киевгаз)+1.1597 НДС (ПДВ)=6,9579 грн
Вместо действующих 6,9 грн за кубометр украинцы уже в октябре будут платить 11,47 грн/куб (или 8,8 грн без НДС). Такой подсчет сделан по формуле "хаб плюс". То есть к стоимости газа на немецком хабе NCG добавили расходы на транспортировку из Германии, налоги и наценку. Правда, чиновники разработали еще один вариант формулы – т.н. "хаб минус".
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Ансамбль Свято-Успенской Почаевской лавры не раз атаковали радикалы.
Готовится захват Почаевской Лавры.Наместник Почаевской лавры в Украине митрополит Почаевский Владимир сообщил об угрозах, которые поступают в адрес монастыря и он в соцсетях обратился к прихожанам с письмом.
https://www.youtube.com/watch?v=4gQqL5jfrJc
Готовится захват Почаевской Лавры.Наместник Почаевской лавры в Украине митрополит Почаевский Владимир сообщил об угрозах, которые поступают в адрес монастыря и он в соцсетях обратился к прихожанам с письмом.
https://www.youtube.com/watch?v=4gQqL5jfrJc
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):Ансамбль Свято-Успенской Почаевской лавры не раз атаковали радикалы.
Готовится захват Почаевской Лавры.Наместник Почаевской лавры в Украине митрополит Почаевский Владимир сообщил об угрозах, которые поступают в адрес монастыря и он в соцсетях обратился к прихожанам с письмом.
https://www.youtube.com/watch?v=4gQqL5jfrJc
Очередной фейк от вас.
https://lb.ua/society/2014/02/26/257310 ... ahvat.html
https://spzh.news/ru/news/56287-v-rpc-p ... i-na-lavru
https://ru.tsn.ua/politika/prigotovtes- ... 10704.html
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Диалог ветерана АТО с кассиром специальной кассы нв вокзале Киева.
Мой диалог с кассиршей:
— Добрый вечер. Ну, знаете, уважаемая, если бы мы так воевали, как вы работаете, Путин давно бы в Киеве был.
— Правильно бы сделал.
— Вы сепаратистка?
— Да! И этим горжусь!
— И не боитесь так нагло об этом заявлять?
— Это мое конституционное право — иметь свое мнение. И я это мнение выражаю. И не «нагло», а открыто и гордо!
— А-а. Понятно. Теперь дайте мне билет на сейчас.
Слов у меня больше не было. Как и времени. Я ее просто сфотографировала и купила билет на поезд.
Мой диалог с кассиршей:
— Добрый вечер. Ну, знаете, уважаемая, если бы мы так воевали, как вы работаете, Путин давно бы в Киеве был.
— Правильно бы сделал.
— Вы сепаратистка?
— Да! И этим горжусь!
— И не боитесь так нагло об этом заявлять?
— Это мое конституционное право — иметь свое мнение. И я это мнение выражаю. И не «нагло», а открыто и гордо!
— А-а. Понятно. Теперь дайте мне билет на сейчас.
Слов у меня больше не было. Как и времени. Я ее просто сфотографировала и купила билет на поезд.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Интересный персонаж
https://www.youtube.com/watch?v=nk9unLtjRPs
https://www.youtube.com/watch?v=nk9unLtjRPs
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
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