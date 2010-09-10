Сообщение ivanes » 02 окт 2018, 16:21

"Католическая церковь никогда не позволит, чтобы с ее стороны проявился подход, провоцирующий разделения. Мы никогда этого не позволим. Я этого не хочу. В России только один Патриархат

«Мы самым категорическим образом осуждаем действия, направленные против приходов канонической Православной Церкви на Украине.

«Раскол на Украине — это большое несчастье, я надеюсь что патриарх Константинопольский совместно с главами других Православных Церквей будет координировать усилия с Русской Церковью, дабы прекратить эту нездоровую, неприемлемую и ничем не оправданную ситуацию»

Если раскольник Денисенко хочет вернуться в лоно Церкви, он должен вернуться туда, откуда ушёл. Господь милостив ко всем кто покаялся, Церковь прощает и принимает в свои материнские объятия всех покаянных».

«Антиохийская Патриархия выступает совместно с Русской Церковью и высказывается против церковного раскола на Украине»

«Его Святейшество Патриарх Кирилл расходится во мнении с Вселенским Патриархатом касательно Украины, так как он поддерживает только законную церковь во главе с митрополитом Онуфрием».

Этим заявлением мы выражаем полную поддержку Митрополиту Онуфрию,