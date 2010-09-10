Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
А Вам контакт нравится когда бьют Вас? Есть все симптомы к украинскому дефолту и падении курса гривны до 35 грн за 1 $. Лечить уже поздно.Лечение возможно через очередной кредит от МВФ.Он возможен,если тариф на газ и электроэнергию будет европейского уровня.Гройсман высказался,что повышение тарифов благо для населения,отдельных категорий,скажем для ветеранов АТО будут субсидии и льготы.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
контакт Вам приятно когда Вас бьют,ущемляют в правах и свободах?
Пока Россия придерживается межправительственным соглашениям о безвизе,защите украинцев,без ограничения привоза денег в Украину. Но после резолюции ПАСЕ,украинцы лишатся всего перечисленного. Будут бить,ущемлять в правах и свободах, в провозе денег из России.введут визовый режим.Пусть без визы все в Европу.Ждут там украинцев. Польша врачей и медсестер,Россия авиамехаников и сборщиков реактивных двигателей и радиоаппаратуры.
Пока Россия придерживается межправительственным соглашениям о безвизе,защите украинцев,без ограничения привоза денег в Украину. Но после резолюции ПАСЕ,украинцы лишатся всего перечисленного. Будут бить,ущемлять в правах и свободах, в провозе денег из России.введут визовый режим.Пусть без визы все в Европу.Ждут там украинцев. Польша врачей и медсестер,Россия авиамехаников и сборщиков реактивных двигателей и радиоаппаратуры.
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