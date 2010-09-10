Сообщение контакт » Сегодня, 20:19

ivanes писал(а): контакт Вам приятно когда Вас бьют,ущемляют в правах и свободах?

Пока Россия придерживается межправительственным соглашениям о безвизе,защите украинцев,без ограничения привоза денег в Украину. Но после резолюции ПАСЕ,украинцы лишатся всего перечисленного. Будут бить,ущемлять в правах и свободах, в провозе денег из России.введут визовый режим.Пусть без визы все в Европу.Ждут там украинцев. Польша врачей и медсестер,Россия авиамехаников и сборщиков реактивных двигателей и радиоаппаратуры.

Вот тока ненадо становится в позу что РФ правительство терпит тут хохлов тока потому что оно такое хорошее.Или те же самые поляки.И давайте смотреть правде в глаза, просто РФ вынужденно принимать потоки заробитчан и не дай бог этому потоку иссякнуть.