Сообщение ivanes » Сегодня, 14:43

Вот тока ненадо становится в позу что РФ правительство терпит тут хохлов тока потому что оно такое хорошее.Или те же самые поляки.И давайте смотреть правде в глаза, просто РФ вынужденно принимать потоки заробитчан и не дай бог этому потоку иссякнуть от контакта.

Заменить гастербайтеров из Украины можно мигрантами из Казахстана,Белоруссии. Вот уже увидел на такси уже казаха, водителем автобуса -белоруса. Русинов мне жалко. Очень трудолюбивый народ. Они строили загородный дом. Правда у них есть странности. Выходной суббота и Воскресенье.В воскресенье обязательно баня. Вот их бы пригласил. У них лазерный нивелир и определитель горизонта и вертикали стен. Даже каждый третий ряд кирпичной кладки проверяют этим лазерным ватерпасом.

Потом от украинцев в момент определенный можно ожидать подлости. Не все граждане России украинской национальности лояльны к российской власти. Только в Москве украинцев по национальности почти 1,5 млн.

Майдан способствовал притоку в Москву народа с украинскими паспортами. Сейчас опять побольше стало азии.