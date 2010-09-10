Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
А Вам контакт нравится когда бьют Вас? Есть все симптомы к украинскому дефолту и падении курса гривны до 35 грн за 1 $. Лечить уже поздно.Лечение возможно через очередной кредит от МВФ.Он возможен,если тариф на газ и электроэнергию будет европейского уровня.Гройсман высказался,что повышение тарифов благо для населения,отдельных категорий,скажем для ветеранов АТО будут субсидии и льготы.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
контакт Вам приятно когда Вас бьют,ущемляют в правах и свободах?
Пока Россия придерживается межправительственным соглашениям о безвизе,защите украинцев,без ограничения привоза денег в Украину. Но после резолюции ПАСЕ,украинцы лишатся всего перечисленного. Будут бить,ущемлять в правах и свободах, в провозе денег из России.введут визовый режим.Пусть без визы все в Европу.Ждут там украинцев. Польша врачей и медсестер,Россия авиамехаников и сборщиков реактивных двигателей и радиоаппаратуры.
Пока Россия придерживается межправительственным соглашениям о безвизе,защите украинцев,без ограничения привоза денег в Украину. Но после резолюции ПАСЕ,украинцы лишатся всего перечисленного. Будут бить,ущемлять в правах и свободах, в провозе денег из России.введут визовый режим.Пусть без визы все в Европу.Ждут там украинцев. Польша врачей и медсестер,Россия авиамехаников и сборщиков реактивных двигателей и радиоаппаратуры.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):контакт Вам приятно когда Вас бьют,ущемляют в правах и свободах?
Мне нет.Как и большинству.А вам,иванес,нравится когда кого-то бьют а ему нравится и он кричит "еще"? Вы случайно не "гурман" определенного незатейливого сюжета грязного немецкого синематографа? Или вам больше нравится "сепаратисты" которым говорят остановитесь,ато разобьетесь а они в ответ "умру но газ не сброшу"? Хотя у обоих пьес финиш один и тот же-плохо кончают.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Вот тока ненадо становится в позу что РФ правительство терпит тут хохлов тока потому что оно такое хорошее.Или те же самые поляки.И давайте смотреть правде в глаза, просто РФ вынужденно принимать потоки заробитчан и не дай бог этому потоку иссякнуть.ivanes писал(а):контакт Вам приятно когда Вас бьют,ущемляют в правах и свободах?
Пока Россия придерживается межправительственным соглашениям о безвизе,защите украинцев,без ограничения привоза денег в Украину. Но после резолюции ПАСЕ,украинцы лишатся всего перечисленного. Будут бить,ущемлять в правах и свободах, в провозе денег из России.введут визовый режим.Пусть без визы все в Европу.Ждут там украинцев. Польша врачей и медсестер,Россия авиамехаников и сборщиков реактивных двигателей и радиоаппаратуры.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
История с раздачей в Закарпатье паспортов Венгрии украинским гражданам еще не закончилась. Известно, что Порошенко пообещал жестко действовать против Венгрии, посла венгерского уже выслали. Венгры ответили зеркально, добавив, что благодаря таким действиям официального Киева, который отрицает наличие у людей двойного гражданства, Евросоюз Украина не увидит.
Венгерский политический консультант заявил, что если Украина продолжит действовать в том же духе, то венгерское правительство не исключает ввода миротворцев и перекрытия газа.
https://zen.yandex.ru/media/russian_bea ... &from=feed
Венгерский политический консультант заявил, что если Украина продолжит действовать в том же духе, то венгерское правительство не исключает ввода миротворцев и перекрытия газа.
https://zen.yandex.ru/media/russian_bea ... &from=feed
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Вот тока ненадо становится в позу что РФ правительство терпит тут хохлов тока потому что оно такое хорошее.Или те же самые поляки.И давайте смотреть правде в глаза, просто РФ вынужденно принимать потоки заробитчан и не дай бог этому потоку иссякнуть от контакта.
Заменить гастербайтеров из Украины можно мигрантами из Казахстана,Белоруссии. Вот уже увидел на такси уже казаха, водителем автобуса -белоруса. Русинов мне жалко. Очень трудолюбивый народ. Они строили загородный дом. Правда у них есть странности. Выходной суббота и Воскресенье.В воскресенье обязательно баня. Вот их бы пригласил. У них лазерный нивелир и определитель горизонта и вертикали стен. Даже каждый третий ряд кирпичной кладки проверяют этим лазерным ватерпасом.
Потом от украинцев в момент определенный можно ожидать подлости. Не все граждане России украинской национальности лояльны к российской власти. Только в Москве украинцев по национальности почти 1,5 млн.
Майдан способствовал притоку в Москву народа с украинскими паспортами. Сейчас опять побольше стало азии.
Заменить гастербайтеров из Украины можно мигрантами из Казахстана,Белоруссии. Вот уже увидел на такси уже казаха, водителем автобуса -белоруса. Русинов мне жалко. Очень трудолюбивый народ. Они строили загородный дом. Правда у них есть странности. Выходной суббота и Воскресенье.В воскресенье обязательно баня. Вот их бы пригласил. У них лазерный нивелир и определитель горизонта и вертикали стен. Даже каждый третий ряд кирпичной кладки проверяют этим лазерным ватерпасом.
Потом от украинцев в момент определенный можно ожидать подлости. Не все граждане России украинской национальности лояльны к российской власти. Только в Москве украинцев по национальности почти 1,5 млн.
Майдан способствовал притоку в Москву народа с украинскими паспортами. Сейчас опять побольше стало азии.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Количество фактов постановки на миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства (январь - август 2018г 11 960 763 чел.
Оформлено патентов иностранным гражданам и лицам без гражданства 1 163 659 чел
Как показывает статистика, на данный момент в РФ находится около 10 миллионов мигрантов, из которых только чуть больше половины проживают на законных основаниях. Самыми востребованными у иностранцев продолжают оставаться Москва и Санкт-Петербург, в которых можно быстро трудоустроиться.
Также благоприятными для жизни городами называют Новосибирск, Екатеринбург, Красноярск.
Для нарушителей:
-Те, кто прибыл из безвизовых стран, могут находиться в России не дольше трех месяцев в течение каждого полугодия.
-Человек, который остался без получения разрешения на полгода, должен оплатить штраф и отказаться от поездок в Россию на три года.
-Если срок нарушения составил от шести до девяти месяцев, запрет на въезд для нелегальных мигрантов в России в 2018 году увеличивается до пяти лет.
-Превышение допустимого срока больше чем за 9 месяцев наказывается запретом до десяти лет
Оформлено патентов иностранным гражданам и лицам без гражданства 1 163 659 чел
Как показывает статистика, на данный момент в РФ находится около 10 миллионов мигрантов, из которых только чуть больше половины проживают на законных основаниях. Самыми востребованными у иностранцев продолжают оставаться Москва и Санкт-Петербург, в которых можно быстро трудоустроиться.
Также благоприятными для жизни городами называют Новосибирск, Екатеринбург, Красноярск.
Для нарушителей:
-Те, кто прибыл из безвизовых стран, могут находиться в России не дольше трех месяцев в течение каждого полугодия.
-Человек, который остался без получения разрешения на полгода, должен оплатить штраф и отказаться от поездок в Россию на три года.
-Если срок нарушения составил от шести до девяти месяцев, запрет на въезд для нелегальных мигрантов в России в 2018 году увеличивается до пяти лет.
-Превышение допустимого срока больше чем за 9 месяцев наказывается запретом до десяти лет
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
В России никто не вспомнил о 40 днях немного взорванного Курмашала всея ДыРы, кроме следователей...
Захарченко и Ташкент - лучшая антиреклама Русского мира. У украинцев не было даже минимального повода его устранять. Главный бенефициар - Пушилин. От него же идет информация о раскрытии преступления в стиле "одна бабушка сказала". Вот кого нужно брать за жабры и допрашивать на тему убийства Захарченко.
Источник рассказал о ходе расследования деятельности Захарченко и Тимофеева в ДНР.
Расследование проводит группа "московских ревизоров" из Контрольного управления, Минэкономики и Минфина.
1. Похищено и присвоено более 24 миллиардов рублей. Денежные активы в валюте и рублях переводились по офшорным схемам на счета различных зарубежных банков, а так же отправлялись в наличном виде в Россию и в Испанию.
2. Существую данные о неоднократной пропаже составов с углем (вместе с вагонами).
3. Выделенные деньги на закупку и дальнейшее разведение 11 000(!) голов породистого стада коров/быков на территории животноводческого комплекса в Старобешевском районе пропали, стадо не обнаружено.
4. Обнаружены документы с заявлением о приёме на работу с подписью А. Казакова: "прошу принять меня на должность советника Главы ДНР с окладом 800 000 рублей", зачеркнуто А.Захарченко и написано сверху «МНОГО», дополнено им же - «оклад 500 000 рублей».
Список фирм, предприятий принадлежащих (а до этого «отжатых») А.Захарченко и А.Тимофееву уместился на двух листах формата А4 напечатанных 12 шрифтом с обоих сторон.
Бывшим руководством ДНР куплены и находились в стадии окончания строительства 4 виллы с гектарами земли (по одной на каждого в каждой из стран) - 2 в Италии и 2 в Испании.
Захарченко и Ташкент - лучшая антиреклама Русского мира. У украинцев не было даже минимального повода его устранять. Главный бенефициар - Пушилин. От него же идет информация о раскрытии преступления в стиле "одна бабушка сказала". Вот кого нужно брать за жабры и допрашивать на тему убийства Захарченко.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Все дело в том, что ряды украинской армии в зоне военной операции Киева в Донбассе стремительно редеют. Счет пошел на тысячи военных, не желающих больше воевать и принявших решение покинуть ВСУ.
Согласно полученной информации, в течение ближайших четырех месяцев ряды украинской армии покинут еще 20 тысяч военных, что соответствует численности пяти полных бригад по номенклатуре ВСУ.
Из них 13 тысяч военных – это отставники в сухопутных войсках. Не желают служить военные и в воздушных войсках, включая десантников. В докладе отмечается, что контракты с украинской армией с начала года разорвали 32 тысячи военных, что соответствует 22% от ее штатной численности.
http://rus-news.net/army/tysyachi-solda ... onec/full/
Но какие предприятия у Порошенко!
Но 30 тыс вагонов,оставленных в Донбассе Украина требует возврата от России.Не нужен Донбасс?
Согласно полученной информации, в течение ближайших четырех месяцев ряды украинской армии покинут еще 20 тысяч военных, что соответствует численности пяти полных бригад по номенклатуре ВСУ.
Из них 13 тысяч военных – это отставники в сухопутных войсках. Не желают служить военные и в воздушных войсках, включая десантников. В докладе отмечается, что контракты с украинской армией с начала года разорвали 32 тысячи военных, что соответствует 22% от ее штатной численности.
http://rus-news.net/army/tysyachi-solda ... onec/full/
Но какие предприятия у Порошенко!
Но 30 тыс вагонов,оставленных в Донбассе Украина требует возврата от России.Не нужен Донбасс?
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Акционерами общества было принято решение об изменении наименования общества с Публичное акционерное общество «Завод «Ленинская кузня» на Частное акционерное общество «Завод «Кузня на Рыбальском».
Не является секретом, что переименованный завод принадлежит действующему президенту Украины Петру Порошенко.
Бывшая «Ленинская кузня» («Ленинская кузница») занимается выпуском танкеров-химовозов, сухогрузов, контейнеровозов, морозильных рыболовных траулеров, судов специального назначения, котельных агрегатов и судоремонтом.
Сообщается, что производство 40-мм боеприпасов для автоматического гранатомёта начато в сотрудничестве с заводом «Кузня на Рыбальском».
Читать далее: https://ukraina.ru/exclusive/20180719/1020653096.html
Напомним, Верховная Рада Украины 12 июля разрешила «Укроборонпрому» не платить долги России, приняв закон, который освобождает предприятия госконцерна от обязательств по расторгнутым договорам в сфере военно-технического сотрудничества с Россией (названной в законе «агрессором»).
Общий объем предъявленной к выплате предприятиям ОПК Украины задолженности оценивается в 3,8 млрд гривен (свыше 7 млрд рублей).
Читать далее: https://ukraina.ru/exclusive/20180719/1020653096.html
Украина принимает законы,а наш МИД шлет ноты протеста,а парламент и не чешется.
Не является секретом, что переименованный завод принадлежит действующему президенту Украины Петру Порошенко.
Бывшая «Ленинская кузня» («Ленинская кузница») занимается выпуском танкеров-химовозов, сухогрузов, контейнеровозов, морозильных рыболовных траулеров, судов специального назначения, котельных агрегатов и судоремонтом.
Сообщается, что производство 40-мм боеприпасов для автоматического гранатомёта начато в сотрудничестве с заводом «Кузня на Рыбальском».
Читать далее: https://ukraina.ru/exclusive/20180719/1020653096.html
Напомним, Верховная Рада Украины 12 июля разрешила «Укроборонпрому» не платить долги России, приняв закон, который освобождает предприятия госконцерна от обязательств по расторгнутым договорам в сфере военно-технического сотрудничества с Россией (названной в законе «агрессором»).
Общий объем предъявленной к выплате предприятиям ОПК Украины задолженности оценивается в 3,8 млрд гривен (свыше 7 млрд рублей).
Читать далее: https://ukraina.ru/exclusive/20180719/1020653096.html
Украина принимает законы,а наш МИД шлет ноты протеста,а парламент и не чешется.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Маккарти́зм (англ. McCarthyism — по фамилии сенатора Джозефа Рэймонда Маккарти) — движение в общественной жизни США, имевшее место в период с 1950 по 1957 год и сопровождавшееся обострением антикоммунистических настроений и политическими репрессиями против «антиамерикански настроенных» граждан. Термин был впервые использован карикатуристом газеты The Washington Post Херблоком[en] в начале 1950-х годов.
В годы маккартизма многие прогрессивные американцы подверглись преследованиям и были уволены с работы. Среди них ученые, режиссеры, актеры и другие представители культурной элиты.Во времена маккартизма в США Чаплин обвинялся в антиамериканской деятельности, власти подозревали в нём "тайного коммуниста". Эммигрировал.Артур Миллер.амерниканский драматург, был фигурантом "Чёрного списка" Голливуда" (Hollywood blacklist).Американский композитор, пианист и дирижёр Леонард Бернстайн попал в списки неугодных.
ФБР следило за Оппенгеймером ещё до войны, когда он, будучи профессором в Беркли, выказывал симпатии к коммунистам, а также был близко знаком с членами Коммунистической партии,По версии обвинения, Розенберг работал на советскую разведку с начала 1940‑х годов. Он завербовал свою жену Этель, ее брата Дэвида Грингласса и его жену Рут. Казнены по решению суда.
Гонение на компартию США происходило вплоть до ее запрета. Ку-клукс-клан был сформирован 24 декабря 1865 года. Популярность его среди населения возростала. Многие представители как аристократов, так и бедняков объединялись в группы, одевали белые балахоны и шли «наводить порядок» В начале 1920-х годов численность организации достигла четырех миллионов человек.Но официально орден был распущен в 1944 год.Тем не менее, попытки возродить клан делались и в 1960-е годы, когда наиболее радикальные члены организации проводили борьбу против секс-меньшинств, а заодно и уничтожали других борцов за гражданские права.
Украина 2014-2018г
Попытка запрета русского языка была в 2014г,ее произвели на свет в 2018г. Запрет на Компартии Украины,запрет Партии регионов в 2014г и возрождение националистических партий и движений типа "Свобода","Правый сектор". Запрет на госслужбу и проверка обернулась"мусорной люстрацией", гонение не угодных власти,возрождение Национальных дружин. УКчастие в блокаде части не послушной Украины,убийства неугодных (Бузина и Калашников и 48 одесситов). Измена Родины - главная статья обвинения для судов и прокуроров. Штепа и Вышинский. Закрытие массовое СМИ своих и иностранных.
Можете сравнить США 60 годов ХХ венка и Украину ХХ1 века.
В годы маккартизма многие прогрессивные американцы подверглись преследованиям и были уволены с работы. Среди них ученые, режиссеры, актеры и другие представители культурной элиты.Во времена маккартизма в США Чаплин обвинялся в антиамериканской деятельности, власти подозревали в нём "тайного коммуниста". Эммигрировал.Артур Миллер.амерниканский драматург, был фигурантом "Чёрного списка" Голливуда" (Hollywood blacklist).Американский композитор, пианист и дирижёр Леонард Бернстайн попал в списки неугодных.
ФБР следило за Оппенгеймером ещё до войны, когда он, будучи профессором в Беркли, выказывал симпатии к коммунистам, а также был близко знаком с членами Коммунистической партии,По версии обвинения, Розенберг работал на советскую разведку с начала 1940‑х годов. Он завербовал свою жену Этель, ее брата Дэвида Грингласса и его жену Рут. Казнены по решению суда.
Гонение на компартию США происходило вплоть до ее запрета. Ку-клукс-клан был сформирован 24 декабря 1865 года. Популярность его среди населения возростала. Многие представители как аристократов, так и бедняков объединялись в группы, одевали белые балахоны и шли «наводить порядок» В начале 1920-х годов численность организации достигла четырех миллионов человек.Но официально орден был распущен в 1944 год.Тем не менее, попытки возродить клан делались и в 1960-е годы, когда наиболее радикальные члены организации проводили борьбу против секс-меньшинств, а заодно и уничтожали других борцов за гражданские права.
Украина 2014-2018г
Попытка запрета русского языка была в 2014г,ее произвели на свет в 2018г. Запрет на Компартии Украины,запрет Партии регионов в 2014г и возрождение националистических партий и движений типа "Свобода","Правый сектор". Запрет на госслужбу и проверка обернулась"мусорной люстрацией", гонение не угодных власти,возрождение Национальных дружин. УКчастие в блокаде части не послушной Украины,убийства неугодных (Бузина и Калашников и 48 одесситов). Измена Родины - главная статья обвинения для судов и прокуроров. Штепа и Вышинский. Закрытие массовое СМИ своих и иностранных.
Можете сравнить США 60 годов ХХ венка и Украину ХХ1 века.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Это какой же такой "подлости" вы ожидаете от хохлов,так для примера?Наверное свой взгляд на некоторые вещи вы считаете "подлостью"?И кто при нынешнем курсе доллара жаждет сюда ехать на зароботки кроме азиатов у которых к сожалению уровень образования ниже даже РФ мерок,не говоря уже о разности менталитета и опять же они тоже со своим взглядом на вещи.ivanes писал(а):Потом от украинцев в момент определенный можно ожидать подлости. Не все граждане России украинской национальности лояльны к российской власти. Только в Москве украинцев по национальности почти 1,5 млн.
Майдан способствовал притоку в Москву народа с украинскими паспортами. Сейчас опять побольше стало азии.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Здались вам зароботки Порошенко?Он к власти уже пришел олигархом,в отличии от местных власть держащих,которые олигархами становятся когда заступают на должность.Почему то в РФ это норма когда место во власти рассматривают как бизнес проект.В Украине тож самое,но там об этом хоть говорят и делают вид что борются.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):Попытка запрета русского языка была в 2014г,ее произвели на свет в 2018г. Запрет на Компартии Украины,запрет Партии регионов в 2014г и возрождение националистических партий и движений типа "Свобода","Правый сектор". Запрет на госслужбу и проверка обернулась"мусорной люстрацией", гонение не угодных власти,возрождение Национальных дружин. УКчастие в блокаде части не послушной Украины,убийства неугодных (Бузина и Калашников и 48 одесситов).
Проблема посткрымской внешней политики России в отношении Украины – полное отсутствие понимания действий украинского руководства.
Руководство РФ привыкло жить в границах «красных линий». У украинцев в отношении к РФ понятие «красное линия» отсутствует полностью.
1. Нужно было долбануть по оплаченцам в ДАП – долбанули, да так чтобы в «щепки». А наши куркули думали, что не посмеют, пожалеют затраченных финансовых средств.
2. Нужно было отказаться от сепаратистского региона, отказаться от ракетной промышленности, КБ Антонов, донецкого угля и российского газа, отказаться от части населения, плюнуть на собственную устаревшую часть промышленности – плюнули и отказались. А «отсталые» ведущие с киселев-тв даже и подумать не могли…
3. Нужно было отказаться от ж/д транспорта, прямых денежных переводов, безвиза с РФ – отказались и глазом не моргнули.
4. Также и с общей церковью. Автокефалия и всё.
Никаких «красных линий» в отношениях с РФ - главный принцип украинского руководства. Позиция достойная уважения. Золотые слова, которые нужно вытатуировать у Лаврова на лбу.
Так же, как это было во времена Отечественной войны 1812 года. Никаких «красных линий» в отношениях с Наполеоном. Тактика «выжженой земли», сдача столицы и открытая поддержка партизанской войны – полностью сняты все ограничения, принятые в «цивилизованном мире» в начале 19 века.
А теперь подумай Иванес, как к нам относятся на Украине. Как к французам в 1812 году.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Проблема постмайдановского понимания Украины состоит в том,что украинское руководство действует под всеобщим одобрением всего населения,т.е. нет решений не одобренных большинством избирателей.Трудно рядовому человеку в рф обьяснить,что нет отдельных лиц в Украине принимающих важное решение единолично.Т.е. от Порошенко или других политических деятелей зависит очень мало в принятии таких решений.Ошибкой является думать что смена руководства страны может повлиять на какие-то процессы в стране.Такая же ошибка в поддержке Трампа на выборах в США.MrM писал(а):Проблема посткрымской внешней политики России в отношении Украины – полное отсутствие понимания действий украинского руководства.
Также явной ошибкой внешней политики РФ к до майдановской Украине является позиция недооценки демократических процессов.Надежда на кулуарное решение вопросов и силовой метод отодвигали прогресс взаимопонимания и разворачивали направление развитие страны на запад.Для бесконфликтного решения вопроса подавляющего влияния на выгодные процессы в стране,надо было откинуть позицию "старшего брата",превосходства военной силы.Надо было самим вырастить национальную культуру провосточного братства(как это делалось в СССР).Однозначно к этим вопросам вернутся обе внешние политики,но пока считаем потери от такого провала внешней политики.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
контакт писал(а):Проблема постмайдановского понимания Украины состоит в том,что украинское руководство действует под всеобщим одобрением всего населения,т.е. нет решений не одобренных большинством избирателей.
Так и расскажите, как понимать
Вы же не делитесь впечатлениями о поездке
контакт писал(а):Трудно рядовому человеку в рф обьяснить,что нет отдельных лиц в Украине принимающих важное решение единолично.Т.е. от Порошенко или других политических деятелей зависит очень мало в принятии таких решений.
А вот это понятно народ един и оргазмирует коллективно ...
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Шварц писал(а):Так и расскажите, как понимать
Вы же не делитесь впечатлениями о поездке
А делиться собственно и нечем.Кому интересно могу скинуть два коротких файла о посещении зарощенского(одно с регистратора без звука,второй короткий разговор с аборигенами на месте предполагаемого запуска с бука).
Тот кто помнит какая Юзовка была до войны,тот поймет что сейчас расказывать о регионе нечего.Людей стало раза в три меньше.Кого встречал,все уже стали приезжими.Местные остались старики и налето привезенные внуки.Люди стали суровее на улице,в летних кафе,праздно гуляющих нет никого.Работы нет,возможности развивать бизнес нет.Налоги выше крыши.Купить имущество можно но переоформлять надо ехать на материк.С местными юридическими печатями есть риск покупки продажи.(если вернется Украина то все сделки с такими документами будут недествительны).
Если хочешь хорошего медицинского обслуживания,работать,строить будущее,то держись подальше от тех мест!.У людей аппатия и равнодушие к происходящему вокруг,жизнь ушла переместилась в другие земли.Одни разговоры кто где и как пристроился.От Украины оторвали к РФ не прилепили.Растоптали,вытерли ноги.Зона отчуждения(.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Раньше была гордость "Донбасс,который всех кормит!",край тяжелого нужного труда почетных шахтеров и металлургов.Регион в котором закаляется сталь и вырываются из недр коксующиеся угли.Регион настоящих неподдельных человеческих характеров и отношений.
Где то в мире до войны
-Паренек,а че такой борзый,где такой воспитывался?
-Из Донецка,а борзый потому как ща покажу как работать надо.
После войны все ушло,не осталось гордости.Регион убит.
Где то в мире до войны
-Паренек,а че такой борзый,где такой воспитывался?
-Из Донецка,а борзый потому как ща покажу как работать надо.
После войны все ушло,не осталось гордости.Регион убит.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
контакт писал(а):Шварц писал(а):Так и расскажите, как понимать
Вы же не делитесь впечатлениями о поездке
А делиться собственно и нечем... От Украины оторвали к РФ не прилепили.Растоптали,вытерли ноги.Зона отчуждения(.
С этим более-менее понятно, да...
Хотелось бы услышать о Самой Свободной Стране , или хотя бы о той ее части, где легко и свободно дышится
где от президента ничего не зависит, где все решается обычным волеизъявлением трудолюбивого народа
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