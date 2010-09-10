Сообщение ivanes » 14 окт 2018, 14:39

Маккарти́зм (англ. McCarthyism — по фамилии сенатора Джозефа Рэймонда Маккарти) — движение в общественной жизни США, имевшее место в период с 1950 по 1957 год и сопровождавшееся обострением антикоммунистических настроений и политическими репрессиями против «антиамерикански настроенных» граждан. Термин был впервые использован карикатуристом газеты The Washington Post Херблоком[en] в начале 1950-х годов.

В годы маккартизма многие прогрессивные американцы подверглись преследованиям и были уволены с работы. Среди них ученые, режиссеры, актеры и другие представители культурной элиты.Во времена маккартизма в США Чаплин обвинялся в антиамериканской деятельности, власти подозревали в нём "тайного коммуниста". Эммигрировал.Артур Миллер.амерниканский драматург, был фигурантом "Чёрного списка" Голливуда" (Hollywood blacklist).Американский композитор, пианист и дирижёр Леонард Бернстайн попал в списки неугодных.

ФБР следило за Оппенгеймером ещё до войны, когда он, будучи профессором в Беркли, выказывал симпатии к коммунистам, а также был близко знаком с членами Коммунистической партии,По версии обвинения, Розенберг работал на советскую разведку с начала 1940‑х годов. Он завербовал свою жену Этель, ее брата Дэвида Грингласса и его жену Рут. Казнены по решению суда.

Гонение на компартию США происходило вплоть до ее запрета. Ку-клукс-клан был сформирован 24 декабря 1865 года. Популярность его среди населения возростала. Многие представители как аристократов, так и бедняков объединялись в группы, одевали белые балахоны и шли «наводить порядок» В начале 1920-х годов численность организации достигла четырех миллионов человек.Но официально орден был распущен в 1944 год.Тем не менее, попытки возродить клан делались и в 1960-е годы, когда наиболее радикальные члены организации проводили борьбу против секс-меньшинств, а заодно и уничтожали других борцов за гражданские права.

Украина 2014-2018г

Попытка запрета русского языка была в 2014г,ее произвели на свет в 2018г. Запрет на Компартии Украины,запрет Партии регионов в 2014г и возрождение националистических партий и движений типа "Свобода","Правый сектор". Запрет на госслужбу и проверка обернулась"мусорной люстрацией", гонение не угодных власти,возрождение Национальных дружин. УКчастие в блокаде части не послушной Украины,убийства неугодных (Бузина и Калашников и 48 одесситов). Измена Родины - главная статья обвинения для судов и прокуроров. Штепа и Вышинский. Закрытие массовое СМИ своих и иностранных.



Можете сравнить США 60 годов ХХ венка и Украину ХХ1 века.