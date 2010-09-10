Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Шварц писал(а):
А вот это понятно народ един и оргазмирует коллективно ...
Народ и партия едины!!! (с)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Шварц писал(а):контакт писал(а):Шварц писал(а):Так и расскажите, как понимать
Вы же не делитесь впечатлениями о поездке
С этим более-менее понятно, да...
Хотелось бы услышать о Самой Свободной Стране , или хотя бы о той ее части, где легко и свободно дышится
где от президента ничего не зависит, где все решается обычным волеизъявлением трудолюбивого народа
Что именно хотелось бы услышать?)Я там кстати давно не был.Но то что дышится полегче и по свободнее это факт.Недаром же все кому дышится нелегко и несвободно здесь,и мигрируют туда.Оттуда сюда едут сугубо за нефтерублями которые опять же тратят там.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Если со свободами гражданскими все на юкраин понятно,то на повестке экономический вопрос.Страна в ожидании иностранных инвестиций.Очень беспокоит вопрос что законодательная база интенсивно подгоняется под требования инвестиционных фондов иногда в ущерб национальным интересам.Постоянный диспут на всех уровнях СМИ о балансе между экономической составляющей и национализации капитала.Камнем преткновения являются вопросы предстоящей земельной реформы (приватизация земли) и госпром предприятий.Все понимают что вопрос реинтеграции потерянных территорий не имеет быстрого решения,поэтому эта тема уходит на второй план.Скоро выборы,всем интересно что будут обещать избирателям,из этого можно судить о приоритетах личных каждого гражданина.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
контакт писал(а):Что именно хотелось бы услышать?)Я там кстати давно не был.
Так уже и ничего... ну, раз там давно не были
контакт писал(а):Но то что дышится полегче и по свободнее это факт.Недаром же все кому дышится нелегко и несвободно здесь, и мигрируют туда.Оттуда сюда едут сугубо за нефтерублями которые опять же тратят там.
А... Так это был такой юмор? Не сразу понял просто... Смешно тогда , да...
контакт писал(а):... украинское руководство действует под всеобщим одобрением всего населения,т.е. нет решений не одобренных большинством избирателей.
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