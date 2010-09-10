Сообщение Шварц » Сегодня, 13:26

контакт писал(а): Что именно хотелось бы услышать?)Я там кстати давно не был.

контакт писал(а): Но то что дышится полегче и по свободнее это факт.Недаром же все кому дышится нелегко и несвободно здесь , и мигрируют туда.Оттуда сюда едут сугубо за нефтерублями которые опять же тратят там.

контакт писал(а): ... украинское руководство действует под всеобщим одобрением всего населения,т.е. нет решений не одобренных большинством избирателей.

Так уже и ничего... ну, раз там давно не былиА... Так это был такой юмор? Не сразу понял просто... Смешно тогда , да...