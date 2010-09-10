Вместе разбираем враньё об Украине

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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АЛСНщик
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1786
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 20:37

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение АЛСНщик » Вчера, 12:11

Шварц писал(а):
А вот это понятно :mrgreen: народ един и оргазмирует коллективно ...

Народ и партия едины!!! (с)
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контакт
Гость RZN.info
Сообщения: 376
Зарегистрирован: 12 июл 2015, 10:29

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение контакт » Вчера, 12:27

Шварц писал(а):
контакт писал(а):
Шварц писал(а):Так и расскажите, как понимать
Вы же не делитесь впечатлениями о поездке :D



С этим более-менее понятно, да...
Хотелось бы услышать о Самой Свободной Стране , или хотя бы о той ее части, где легко и свободно дышится :mrgreen:
где от президента ничего не зависит, где все решается обычным волеизъявлением трудолюбивого народа :roll:

Что именно хотелось бы услышать?)Я там кстати давно не был.Но то что дышится полегче и по свободнее это факт.Недаром же все кому дышится нелегко и несвободно здесь,и мигрируют туда.Оттуда сюда едут сугубо за нефтерублями которые опять же тратят там.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
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контакт
Гость RZN.info
Сообщения: 376
Зарегистрирован: 12 июл 2015, 10:29

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение контакт » Вчера, 12:55

Если со свободами гражданскими все на юкраин понятно,то на повестке экономический вопрос.Страна в ожидании иностранных инвестиций.Очень беспокоит вопрос что законодательная база интенсивно подгоняется под требования инвестиционных фондов иногда в ущерб национальным интересам.Постоянный диспут на всех уровнях СМИ о балансе между экономической составляющей и национализации капитала.Камнем преткновения являются вопросы предстоящей земельной реформы (приватизация земли) и госпром предприятий.Все понимают что вопрос реинтеграции потерянных территорий не имеет быстрого решения,поэтому эта тема уходит на второй план.Скоро выборы,всем интересно что будут обещать избирателям,из этого можно судить о приоритетах личных каждого гражданина.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3906
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение Шварц » Вчера, 13:26

контакт писал(а):Что именно хотелось бы услышать?)Я там кстати давно не был.


Так уже и ничего... ну, раз там давно не были :mrgreen:

контакт писал(а):Но то что дышится полегче и по свободнее это факт.Недаром же все кому дышится нелегко и несвободно здесь, и мигрируют туда.Оттуда сюда едут сугубо за нефтерублями которые опять же тратят там.


:lol: :lol: :lol: А... Так это был такой юмор? Не сразу понял просто... Смешно тогда , да...

контакт писал(а):... украинское руководство действует под всеобщим одобрением всего населения,т.е. нет решений не одобренных большинством избирателей.
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контакт
Гость RZN.info
Сообщения: 376
Зарегистрирован: 12 июл 2015, 10:29

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение контакт » Вчера, 15:20

Первые впечатления украинцев при переезде в РФ
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... J149hSTQWA
немного позитива :lol:
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6906
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » Вчера, 16:02

Существует несколько способов, доступных российским гражданам, желающим получить вид на жительство в Украине:

-Воссоединение с супругом, которых является гражданином Украины, при условии, что брак был заключен более двух лет назад.
- Воссоединение с детьми или родителями, проживающими в Украине.
-Получение гражданства с соблюдением права на него по происхождению.
-Оформление гражданства для лиц, взявших опеку или попечительство над ребенком, имеющим гражданство страны.
-Иммиграция по приглашению.
Далее процедуры тут https://lgotypro.ru/immigracija-v-ukrainu-iz-rossii/
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контакт
Гость RZN.info
Сообщения: 376
Зарегистрирован: 12 июл 2015, 10:29

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение контакт » Вчера, 19:40

ivanes писал(а):Существует несколько способов, доступных российским гражданам, желающим получить вид на жительство в Украине:

-Воссоединение с супругом, которых является гражданином Украины, при условии, что брак был заключен более двух лет назад.
- Воссоединение с детьми или родителями, проживающими в Украине.
-Получение гражданства с соблюдением права на него по происхождению.
-Оформление гражданства для лиц, взявших опеку или попечительство над ребенком, имеющим гражданство страны.
-Иммиграция по приглашению.
Далее процедуры тут https://lgotypro.ru/immigracija-v-ukrainu-iz-rossii/
Не спешите \,уважаемый,может тут все наладится :lol:
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
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