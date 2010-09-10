Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Шварц писал(а):
А вот это понятно народ един и оргазмирует коллективно ...
Народ и партия едины!!! (с)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Шварц писал(а):контакт писал(а):Шварц писал(а):Так и расскажите, как понимать
Вы же не делитесь впечатлениями о поездке
С этим более-менее понятно, да...
Хотелось бы услышать о Самой Свободной Стране , или хотя бы о той ее части, где легко и свободно дышится
где от президента ничего не зависит, где все решается обычным волеизъявлением трудолюбивого народа
Что именно хотелось бы услышать?)Я там кстати давно не был.Но то что дышится полегче и по свободнее это факт.Недаром же все кому дышится нелегко и несвободно здесь,и мигрируют туда.Оттуда сюда едут сугубо за нефтерублями которые опять же тратят там.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Если со свободами гражданскими все на юкраин понятно,то на повестке экономический вопрос.Страна в ожидании иностранных инвестиций.Очень беспокоит вопрос что законодательная база интенсивно подгоняется под требования инвестиционных фондов иногда в ущерб национальным интересам.Постоянный диспут на всех уровнях СМИ о балансе между экономической составляющей и национализации капитала.Камнем преткновения являются вопросы предстоящей земельной реформы (приватизация земли) и госпром предприятий.Все понимают что вопрос реинтеграции потерянных территорий не имеет быстрого решения,поэтому эта тема уходит на второй план.Скоро выборы,всем интересно что будут обещать избирателям,из этого можно судить о приоритетах личных каждого гражданина.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
контакт писал(а):Что именно хотелось бы услышать?)Я там кстати давно не был.
Так уже и ничего... ну, раз там давно не были
контакт писал(а):Но то что дышится полегче и по свободнее это факт.Недаром же все кому дышится нелегко и несвободно здесь, и мигрируют туда.Оттуда сюда едут сугубо за нефтерублями которые опять же тратят там.
А... Так это был такой юмор? Не сразу понял просто... Смешно тогда , да...
контакт писал(а):... украинское руководство действует под всеобщим одобрением всего населения,т.е. нет решений не одобренных большинством избирателей.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Первые впечатления украинцев при переезде в РФ
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... J149hSTQWA
немного позитива
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... J149hSTQWA
немного позитива
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Существует несколько способов, доступных российским гражданам, желающим получить вид на жительство в Украине:
-Воссоединение с супругом, которых является гражданином Украины, при условии, что брак был заключен более двух лет назад.
- Воссоединение с детьми или родителями, проживающими в Украине.
-Получение гражданства с соблюдением права на него по происхождению.
-Оформление гражданства для лиц, взявших опеку или попечительство над ребенком, имеющим гражданство страны.
-Иммиграция по приглашению.
Далее процедуры тут https://lgotypro.ru/immigracija-v-ukrainu-iz-rossii/
-Воссоединение с супругом, которых является гражданином Украины, при условии, что брак был заключен более двух лет назад.
- Воссоединение с детьми или родителями, проживающими в Украине.
-Получение гражданства с соблюдением права на него по происхождению.
-Оформление гражданства для лиц, взявших опеку или попечительство над ребенком, имеющим гражданство страны.
-Иммиграция по приглашению.
Далее процедуры тут https://lgotypro.ru/immigracija-v-ukrainu-iz-rossii/
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Не спешите \,уважаемый,может тут все наладитсяivanes писал(а):Существует несколько способов, доступных российским гражданам, желающим получить вид на жительство в Украине:
-Воссоединение с супругом, которых является гражданином Украины, при условии, что брак был заключен более двух лет назад.
- Воссоединение с детьми или родителями, проживающими в Украине.
-Получение гражданства с соблюдением права на него по происхождению.
-Оформление гражданства для лиц, взявших опеку или попечительство над ребенком, имеющим гражданство страны.
-Иммиграция по приглашению.
Далее процедуры тут https://lgotypro.ru/immigracija-v-ukrainu-iz-rossii/
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Киев сегодня
https://www.youtube.com/watch?v=XvRTajrgvM4
https://www.youtube.com/watch?v=XvRTajrgvM4
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Я из Житомира. Переехала в Россию еще в конце 2013 года (до начала всех событий).Я проехала все три города Урала. Но мне больше всего понравилась Пермь. Этот город полностью оправдывает мои надежды. Вот вам таймлапс для затравки: http://www.youtube.com/watch?v=21gJzVWn0EA
А теперь неприятные сравнения для украинцев.
Что мне бросилось в глаза сразу — это порядок. У меня не было возможности сравнить Россию и Германию, но сравнивая Украину с Россией — это небо и земля. Мы как-будто в пропасти по сравнению с горой. Тут совершенно другие принципы жизни. Но давайте обо всем по порядку.
1.Россия — это абсолютная свобода во всем. Мне было даже как-то жутко это осознать.
2 — зарплаты.Должность секретарь начальника отдела. Знаете сколько мне предложили на собеседовании??? 35 тыс рублей!
3.Инфраструктура. Тут я даже сравнивать не буду браться. Потому, что это вообще 2 разных мира.
4. Магазины. Тоже огромная разница. Если в Украине я привыкла покупать продукты у частников — то тут огромные супермаркеты в 3-5 этажей.Посмотрите это: http://vk.com/video6445701_159647501 причем это видео только из центрального холла.
5. Молодежная жизнь. Я свободная девушка. И меня часто привлекают клубы и ночная жизнь. У Россиян отдыхать принято с пятницы по субботу. Воскресенье считается днем отдыха для тела.
6.Информационная среда. К удивлению для себя обнаружила, что в России широкополосный интернет — это не роскошь, а суровая реальность. Тут почти 100% домов подключены к широкополосному качественному интернету с пропускной способностью не менее 30 мб/с (на текущий момент это самый дешевый тариф).
7. Достопримечательности. Их тут не мало. Хотя и у нас их тоже хватает. Вообще что очень сильно бросается в глаза — русские не ломали старой архитектуры.
8.Теперь поговорим о самом главном — менталитете людей.
Люди очень открыты и добродушны. Можно сказать даже наивны! Они будут искренне с вами общаться.
9.Подводя итог скажу. Я ни капли не жалею, что переехала. Пермь — современный европейский мегаполис. В котором считается императорская и советская архитектура с современной. Город утопающий в зелени.
Но есть одно НО! ЗИМОЙ ХОЛОДНО ППЦ ))) Это пожалуй самый главный недостаток к которому я до сих пор не могу привыкнуть.
https://ru-open.livejournal.com/246164.html
А теперь неприятные сравнения для украинцев.
Что мне бросилось в глаза сразу — это порядок. У меня не было возможности сравнить Россию и Германию, но сравнивая Украину с Россией — это небо и земля. Мы как-будто в пропасти по сравнению с горой. Тут совершенно другие принципы жизни. Но давайте обо всем по порядку.
1.Россия — это абсолютная свобода во всем. Мне было даже как-то жутко это осознать.
2 — зарплаты.Должность секретарь начальника отдела. Знаете сколько мне предложили на собеседовании??? 35 тыс рублей!
3.Инфраструктура. Тут я даже сравнивать не буду браться. Потому, что это вообще 2 разных мира.
4. Магазины. Тоже огромная разница. Если в Украине я привыкла покупать продукты у частников — то тут огромные супермаркеты в 3-5 этажей.Посмотрите это: http://vk.com/video6445701_159647501 причем это видео только из центрального холла.
5. Молодежная жизнь. Я свободная девушка. И меня часто привлекают клубы и ночная жизнь. У Россиян отдыхать принято с пятницы по субботу. Воскресенье считается днем отдыха для тела.
6.Информационная среда. К удивлению для себя обнаружила, что в России широкополосный интернет — это не роскошь, а суровая реальность. Тут почти 100% домов подключены к широкополосному качественному интернету с пропускной способностью не менее 30 мб/с (на текущий момент это самый дешевый тариф).
7. Достопримечательности. Их тут не мало. Хотя и у нас их тоже хватает. Вообще что очень сильно бросается в глаза — русские не ломали старой архитектуры.
8.Теперь поговорим о самом главном — менталитете людей.
Люди очень открыты и добродушны. Можно сказать даже наивны! Они будут искренне с вами общаться.
9.Подводя итог скажу. Я ни капли не жалею, что переехала. Пермь — современный европейский мегаполис. В котором считается императорская и советская архитектура с современной. Город утопающий в зелени.
Но есть одно НО! ЗИМОЙ ХОЛОДНО ППЦ ))) Это пожалуй самый главный недостаток к которому я до сих пор не могу привыкнуть.
https://ru-open.livejournal.com/246164.html
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