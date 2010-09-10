Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Шварц писал(а):
А вот это понятно народ един и оргазмирует коллективно ...
Народ и партия едины!!! (с)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Шварц писал(а):контакт писал(а):Шварц писал(а):Так и расскажите, как понимать
Вы же не делитесь впечатлениями о поездке
С этим более-менее понятно, да...
Хотелось бы услышать о Самой Свободной Стране , или хотя бы о той ее части, где легко и свободно дышится
где от президента ничего не зависит, где все решается обычным волеизъявлением трудолюбивого народа
Что именно хотелось бы услышать?)Я там кстати давно не был.Но то что дышится полегче и по свободнее это факт.Недаром же все кому дышится нелегко и несвободно здесь,и мигрируют туда.Оттуда сюда едут сугубо за нефтерублями которые опять же тратят там.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Если со свободами гражданскими все на юкраин понятно,то на повестке экономический вопрос.Страна в ожидании иностранных инвестиций.Очень беспокоит вопрос что законодательная база интенсивно подгоняется под требования инвестиционных фондов иногда в ущерб национальным интересам.Постоянный диспут на всех уровнях СМИ о балансе между экономической составляющей и национализации капитала.Камнем преткновения являются вопросы предстоящей земельной реформы (приватизация земли) и госпром предприятий.Все понимают что вопрос реинтеграции потерянных территорий не имеет быстрого решения,поэтому эта тема уходит на второй план.Скоро выборы,всем интересно что будут обещать избирателям,из этого можно судить о приоритетах личных каждого гражданина.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
контакт писал(а):Что именно хотелось бы услышать?)Я там кстати давно не был.
Так уже и ничего... ну, раз там давно не были
контакт писал(а):Но то что дышится полегче и по свободнее это факт.Недаром же все кому дышится нелегко и несвободно здесь, и мигрируют туда.Оттуда сюда едут сугубо за нефтерублями которые опять же тратят там.
А... Так это был такой юмор? Не сразу понял просто... Смешно тогда , да...
контакт писал(а):... украинское руководство действует под всеобщим одобрением всего населения,т.е. нет решений не одобренных большинством избирателей.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Первые впечатления украинцев при переезде в РФ
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... J149hSTQWA
немного позитива
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... J149hSTQWA
немного позитива
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Существует несколько способов, доступных российским гражданам, желающим получить вид на жительство в Украине:
-Воссоединение с супругом, которых является гражданином Украины, при условии, что брак был заключен более двух лет назад.
- Воссоединение с детьми или родителями, проживающими в Украине.
-Получение гражданства с соблюдением права на него по происхождению.
-Оформление гражданства для лиц, взявших опеку или попечительство над ребенком, имеющим гражданство страны.
-Иммиграция по приглашению.
Далее процедуры тут https://lgotypro.ru/immigracija-v-ukrainu-iz-rossii/
-Воссоединение с супругом, которых является гражданином Украины, при условии, что брак был заключен более двух лет назад.
- Воссоединение с детьми или родителями, проживающими в Украине.
-Получение гражданства с соблюдением права на него по происхождению.
-Оформление гражданства для лиц, взявших опеку или попечительство над ребенком, имеющим гражданство страны.
-Иммиграция по приглашению.
Далее процедуры тут https://lgotypro.ru/immigracija-v-ukrainu-iz-rossii/
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Не спешите \,уважаемый,может тут все наладитсяivanes писал(а):Существует несколько способов, доступных российским гражданам, желающим получить вид на жительство в Украине:
-Воссоединение с супругом, которых является гражданином Украины, при условии, что брак был заключен более двух лет назад.
- Воссоединение с детьми или родителями, проживающими в Украине.
-Получение гражданства с соблюдением права на него по происхождению.
-Оформление гражданства для лиц, взявших опеку или попечительство над ребенком, имеющим гражданство страны.
-Иммиграция по приглашению.
Далее процедуры тут https://lgotypro.ru/immigracija-v-ukrainu-iz-rossii/
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Киев сегодня
https://www.youtube.com/watch?v=XvRTajrgvM4
https://www.youtube.com/watch?v=XvRTajrgvM4
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Я из Житомира. Переехала в Россию еще в конце 2013 года (до начала всех событий).Я проехала все три города Урала. Но мне больше всего понравилась Пермь. Этот город полностью оправдывает мои надежды. Вот вам таймлапс для затравки: http://www.youtube.com/watch?v=21gJzVWn0EA
А теперь неприятные сравнения для украинцев.
Что мне бросилось в глаза сразу — это порядок. У меня не было возможности сравнить Россию и Германию, но сравнивая Украину с Россией — это небо и земля. Мы как-будто в пропасти по сравнению с горой. Тут совершенно другие принципы жизни. Но давайте обо всем по порядку.
1.Россия — это абсолютная свобода во всем. Мне было даже как-то жутко это осознать.
2 — зарплаты.Должность секретарь начальника отдела. Знаете сколько мне предложили на собеседовании??? 35 тыс рублей!
3.Инфраструктура. Тут я даже сравнивать не буду браться. Потому, что это вообще 2 разных мира.
4. Магазины. Тоже огромная разница. Если в Украине я привыкла покупать продукты у частников — то тут огромные супермаркеты в 3-5 этажей.Посмотрите это: http://vk.com/video6445701_159647501 причем это видео только из центрального холла.
5. Молодежная жизнь. Я свободная девушка. И меня часто привлекают клубы и ночная жизнь. У Россиян отдыхать принято с пятницы по субботу. Воскресенье считается днем отдыха для тела.
6.Информационная среда. К удивлению для себя обнаружила, что в России широкополосный интернет — это не роскошь, а суровая реальность. Тут почти 100% домов подключены к широкополосному качественному интернету с пропускной способностью не менее 30 мб/с (на текущий момент это самый дешевый тариф).
7. Достопримечательности. Их тут не мало. Хотя и у нас их тоже хватает. Вообще что очень сильно бросается в глаза — русские не ломали старой архитектуры.
8.Теперь поговорим о самом главном — менталитете людей.
Люди очень открыты и добродушны. Можно сказать даже наивны! Они будут искренне с вами общаться.
9.Подводя итог скажу. Я ни капли не жалею, что переехала. Пермь — современный европейский мегаполис. В котором считается императорская и советская архитектура с современной. Город утопающий в зелени.
Но есть одно НО! ЗИМОЙ ХОЛОДНО ППЦ ))) Это пожалуй самый главный недостаток к которому я до сих пор не могу привыкнуть.
https://ru-open.livejournal.com/246164.html
А теперь неприятные сравнения для украинцев.
Что мне бросилось в глаза сразу — это порядок. У меня не было возможности сравнить Россию и Германию, но сравнивая Украину с Россией — это небо и земля. Мы как-будто в пропасти по сравнению с горой. Тут совершенно другие принципы жизни. Но давайте обо всем по порядку.
1.Россия — это абсолютная свобода во всем. Мне было даже как-то жутко это осознать.
2 — зарплаты.Должность секретарь начальника отдела. Знаете сколько мне предложили на собеседовании??? 35 тыс рублей!
3.Инфраструктура. Тут я даже сравнивать не буду браться. Потому, что это вообще 2 разных мира.
4. Магазины. Тоже огромная разница. Если в Украине я привыкла покупать продукты у частников — то тут огромные супермаркеты в 3-5 этажей.Посмотрите это: http://vk.com/video6445701_159647501 причем это видео только из центрального холла.
5. Молодежная жизнь. Я свободная девушка. И меня часто привлекают клубы и ночная жизнь. У Россиян отдыхать принято с пятницы по субботу. Воскресенье считается днем отдыха для тела.
6.Информационная среда. К удивлению для себя обнаружила, что в России широкополосный интернет — это не роскошь, а суровая реальность. Тут почти 100% домов подключены к широкополосному качественному интернету с пропускной способностью не менее 30 мб/с (на текущий момент это самый дешевый тариф).
7. Достопримечательности. Их тут не мало. Хотя и у нас их тоже хватает. Вообще что очень сильно бросается в глаза — русские не ломали старой архитектуры.
8.Теперь поговорим о самом главном — менталитете людей.
Люди очень открыты и добродушны. Можно сказать даже наивны! Они будут искренне с вами общаться.
9.Подводя итог скажу. Я ни капли не жалею, что переехала. Пермь — современный европейский мегаполис. В котором считается императорская и советская архитектура с современной. Город утопающий в зелени.
Но есть одно НО! ЗИМОЙ ХОЛОДНО ППЦ ))) Это пожалуй самый главный недостаток к которому я до сих пор не могу привыкнуть.
https://ru-open.livejournal.com/246164.html
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Текст Указа Президента РФ
«В ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации и в соответствии с Федеральными законами от 4 июня 2018 г. № 127-ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств», от 30 декабря 2006 г. № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах» и от 28 декабря 2010 г. №390-ФЗ «О безопасности» постановляю:
1. Федеральным органам государственной власти, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, иным государственным органам, органам местного самоуправления, организациям и физическим лицам, находящимся под юрисдикцией Российской Федерации, в своей деятельности исходить из того, что со дня вступления в силу настоящего Указа в отношении отдельных физических и юридических лиц применяются специальные экономические меры.
2. Правительству Российской Федерации:
а) определить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры;
б) определить специальные экономические меры, применяемые в отношении физических и юридических лиц в соответствии с перечнями, предусмотренными подпунктом «а» пункта 2 настоящего Указа;
в) обеспечить в соответствии со своей компетенцией осуществление иных мер, необходимых для реализации настоящего Указа.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит отмене по представлению Правительства Российской Федерации в случае отмены ограничительных мер, введенных Украиной в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации».
Вот так будет и впредь!
«В ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации и в соответствии с Федеральными законами от 4 июня 2018 г. № 127-ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств», от 30 декабря 2006 г. № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах» и от 28 декабря 2010 г. №390-ФЗ «О безопасности» постановляю:
1. Федеральным органам государственной власти, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, иным государственным органам, органам местного самоуправления, организациям и физическим лицам, находящимся под юрисдикцией Российской Федерации, в своей деятельности исходить из того, что со дня вступления в силу настоящего Указа в отношении отдельных физических и юридических лиц применяются специальные экономические меры.
2. Правительству Российской Федерации:
а) определить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры;
б) определить специальные экономические меры, применяемые в отношении физических и юридических лиц в соответствии с перечнями, предусмотренными подпунктом «а» пункта 2 настоящего Указа;
в) обеспечить в соответствии со своей компетенцией осуществление иных мер, необходимых для реализации настоящего Указа.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит отмене по представлению Правительства Российской Федерации в случае отмены ограничительных мер, введенных Украиной в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации».
Вот так будет и впредь!
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Жизнь на Украине становится менее привлекательной как для постоянного проживания, так и для туризма.
Было уничтожено все промышленное наследие СССР. О том, как это отразилось на Одессе, российские СМИ рассказывают следующее.
По словам местного населения, уехать стремятся все: рабочие, деятели искусства, врачи, строители и даже бандиты. Остаются лишь полицейские и депутаты. Кроме того, как пишет Сергей Члиянц, в новостройке с видом на море продается лишь семь квартир, а остальная часть дома и вовсе пустует.
https://smo333.com/obshhestvo/begut-so- ... nt=6623228
Было уничтожено все промышленное наследие СССР. О том, как это отразилось на Одессе, российские СМИ рассказывают следующее.
По словам местного населения, уехать стремятся все: рабочие, деятели искусства, врачи, строители и даже бандиты. Остаются лишь полицейские и депутаты. Кроме того, как пишет Сергей Члиянц, в новостройке с видом на море продается лишь семь квартир, а остальная часть дома и вовсе пустует.
https://smo333.com/obshhestvo/begut-so- ... nt=6623228
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Бывший служащий украинской авиабазы, рассказавший российским медиа об уничтожении малайзийского «Боинга» в результате действий пилота штурмовика Су-25 Владислава Волошина, на самом деле был нанятым статистом. Об этом пишет «Коммерсантъ» в статье, посвященной делу в отношении арестованного политтехнолога Сергея Соколова, работавшего на олигарха Бориса Березовского.
Газета, не указывая источник информации, сообщает, что статиста озвучил сам Соколов, «надевший на голову кастрюлю, чтобы зритель поверил, что голос военного изменен для обеспечения его безопасности». По сведениям издания, интервью было продано одному из телеканалов за 10 тысяч долларов.
Судя по краткому описанию ролика, речь идет об интервью, вышедшем в декабре 2014 года на радио «Комсомольская правда». Гостем студии, как утверждается в описании ролика, является бежавший в Россию служащий украинской авиабазы. Его лицо скрыто, голос изменен, сам он сидит спиной к камере. В ходе беседы с главным редактором «Комсомольской правды» Владимиром Сунгоркиным и спецкорами Дмитрием Стешиным и Николаем Варсеговым мужчина рассказал, что малайзийский «Боинг» был сбит ракетами «воздух — воздух» с украинского штурмовика Су-25 под управлением летчика по фамилии Волошин.
Впоследствии собеседник издания стал главным свидетелем по делу о гибели «Боинга», которое вел Следственный комитет России (СКР). Ведомство сообщало, что мужчину зовут Евгений Агапов и что его показания были тщательно проверены, в том числе с использованием полиграфа. Однако с лета 2015 года на сайте СКР не было никаких публикаций ни об этом деле, ни об Агапове, а в сентябре 2016-го от версии о том, что «Боинг» мог быть сбит боевым самолетом, отказалось Минобороны РФ, заявившее, что российский локатор не фиксировал в районе катастрофы никаких сторонних объектов, которые могли бы уничтожить лайнер.
https://lenta.ru/news/2018/10/22/kastrulya/
Испанский диспетчер - фейк, фото у Леонтьева - фейк, интервью с сотрудником авиабазы - фейк. Авторы и промоутеры всех этих фейков - РосСМИ. Это что? Заказ на заметание следа подонков, сбивших Боинг?
Газета, не указывая источник информации, сообщает, что статиста озвучил сам Соколов, «надевший на голову кастрюлю, чтобы зритель поверил, что голос военного изменен для обеспечения его безопасности». По сведениям издания, интервью было продано одному из телеканалов за 10 тысяч долларов.
Судя по краткому описанию ролика, речь идет об интервью, вышедшем в декабре 2014 года на радио «Комсомольская правда». Гостем студии, как утверждается в описании ролика, является бежавший в Россию служащий украинской авиабазы. Его лицо скрыто, голос изменен, сам он сидит спиной к камере. В ходе беседы с главным редактором «Комсомольской правды» Владимиром Сунгоркиным и спецкорами Дмитрием Стешиным и Николаем Варсеговым мужчина рассказал, что малайзийский «Боинг» был сбит ракетами «воздух — воздух» с украинского штурмовика Су-25 под управлением летчика по фамилии Волошин.
Впоследствии собеседник издания стал главным свидетелем по делу о гибели «Боинга», которое вел Следственный комитет России (СКР). Ведомство сообщало, что мужчину зовут Евгений Агапов и что его показания были тщательно проверены, в том числе с использованием полиграфа. Однако с лета 2015 года на сайте СКР не было никаких публикаций ни об этом деле, ни об Агапове, а в сентябре 2016-го от версии о том, что «Боинг» мог быть сбит боевым самолетом, отказалось Минобороны РФ, заявившее, что российский локатор не фиксировал в районе катастрофы никаких сторонних объектов, которые могли бы уничтожить лайнер.
https://lenta.ru/news/2018/10/22/kastrulya/
Испанский диспетчер - фейк, фото у Леонтьева - фейк, интервью с сотрудником авиабазы - фейк. Авторы и промоутеры всех этих фейков - РосСМИ. Это что? Заказ на заметание следа подонков, сбивших Боинг?
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