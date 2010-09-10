Сообщение MrM » 22 окт 2018, 20:58

озвучил сам Соколов, «надевший на голову кастрюлю,

Бывший служащий украинской авиабазы, рассказавший российским медиа об уничтожении малайзийского «Боинга» в результате действий пилота штурмовика Су-25 Владислава Волошина, на самом деле был нанятым статистом. Об этом пишет «Коммерсантъ» в статье, посвященной делу в отношении арестованного политтехнолога Сергея Соколова, работавшего на олигарха Бориса Березовского.Газета, не указывая источник информации, сообщает, что статистачтобы зритель поверил, что голос военного изменен для обеспечения его безопасности». По сведениям издания, интервью было продано одному из телеканалов за 10 тысяч долларов.Судя по краткому описанию ролика, речь идет об интервью, вышедшем в декабре 2014 года на радио «Комсомольская правда». Гостем студии, как утверждается в описании ролика, является бежавший в Россию служащий украинской авиабазы. Его лицо скрыто, голос изменен, сам он сидит спиной к камере. В ходе беседы с главным редактором «Комсомольской правды» Владимиром Сунгоркиным и спецкорами Дмитрием Стешиным и Николаем Варсеговым мужчина рассказал, что малайзийский «Боинг» был сбит ракетами «воздух — воздух» с украинского штурмовика Су-25 под управлением летчика по фамилии Волошин.Впоследствии собеседник издания стал главным свидетелем по делу о гибели «Боинга», которое вел Следственный комитет России (СКР). Ведомство сообщало, что мужчину зовут Евгений Агапов и что его показания были тщательно проверены, в том числе с использованием полиграфа. Однако с лета 2015 года на сайте СКР не было никаких публикаций ни об этом деле, ни об Агапове, а в сентябре 2016-го от версии о том, что «Боинг» мог быть сбит боевым самолетом, отказалось Минобороны РФ, заявившее, что российский локатор не фиксировал в районе катастрофы никаких сторонних объектов, которые могли бы уничтожить лайнер.Испанский диспетчер - фейк, фото у Леонтьева - фейк, интервью с сотрудником авиабазы - фейк. Авторы и промоутеры всех этих фейков - РосСМИ. Это что? Заказ на заметание следа подонков, сбивших Боинг?