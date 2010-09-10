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Насчёт футбола.Лично я работал на стройке стадиона "Донбасс-арена",получил в конце стройки звание "почетный строитель" от директората ген подрядчика турецкой компании Енка.Имею пожизненный бесплатный вход на матчи внутреннего чемпионата на данном стадионе.Являлся активным болельщиком клуба Шахтер с 1995 го года.С конца 90х после реконструкции клубной политики при председательстве Ахметова ни разу не видел родной стадион Шахтера "Олимпийский" хотя бы полупустым.Даже на внутренний чемпионат билет доставался с боем.50ти тысячник забит всегда!На футбол в Донецк можно уехать с любой попихуйловки области.В каждом поселке есть фан клуб с автобусом,ты платишь тока за билет на матч проезд бесплатный.Культуру болеть за Шахтер воспитывали на предприятиях Ахметова,которых в регионе 80процентов,если нет посещаемости матча,то просто бесплатно привозили людей для заполняемости трибун.Мои племянники после школы тренировались в молодёжке Шахтера и Металлурга,попали туда после планового посещения селекционерами клубов футбольных соревнований средних школ.

В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)