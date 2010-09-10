Сообщение контакт » Вчера, 23:23

Говорить,что евро2012 не оставило позитивных следов в Украине нельзя.Я вам передать не могу как изменился Донецк в процессе подготовки к чемпионату.Начиная от фасадов и табличек с нумерацией на зданиях,дорогами и развязками,парками,скверами и ТД. И тп. заканчивая новым стадионом (уникальным в мире) ЖД аэро вокзалами.Я в Рязани до сих пор бешусь когда ни вижу на домах нумерацию на всех четырех стенах ни говоря уже о нумерации подъездов.И я вам скажу что ощущения что государство вкладыет деньги а их тупо крадут, при подготовке к чемпионату,не было.Каждую гривну видно было в делах!

В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)