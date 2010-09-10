Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Насчёт футбола.Лично я работал на стройке стадиона "Донбасс-арена",получил в конце стройки звание "почетный строитель" от директората ген подрядчика турецкой компании Енка.Имею пожизненный бесплатный вход на матчи внутреннего чемпионата на данном стадионе.Являлся активным болельщиком клуба Шахтер с 1995 го года.С конца 90х после реконструкции клубной политики при председательстве Ахметова ни разу не видел родной стадион Шахтера "Олимпийский" хотя бы полупустым.Даже на внутренний чемпионат билет доставался с боем.50ти тысячник забит всегда!На футбол в Донецк можно уехать с любой попихуйловки области.В каждом поселке есть фан клуб с автобусом,ты платишь тока за билет на матч проезд бесплатный.Культуру болеть за Шахтер воспитывали на предприятиях Ахметова,которых в регионе 80процентов,если нет посещаемости матча,то просто бесплатно привозили людей для заполняемости трибун.Мои племянники после школы тренировались в молодёжке Шахтера и Металлурга,попали туда после планового посещения селекционерами клубов футбольных соревнований средних школ.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
При условии полной заполняемости стадиона,футбол это многомиллиардный бизнес во всем мире.А соответственно и огромный сектор развития налогооблажения и культуры спортивного воспитания.Заполняемость стадиона делается воспитанием больной среды,доступностью футбола для любого желающего,миллиардными вложениями бюджетных средств на поддержку футбольных клубов на начальном этапе,лоббирование интересов спорта в законодательных органах.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Говорить,что евро2012 не оставило позитивных следов в Украине нельзя.Я вам передать не могу как изменился Донецк в процессе подготовки к чемпионату.Начиная от фасадов и табличек с нумерацией на зданиях,дорогами и развязками,парками,скверами и ТД. И тп. заканчивая новым стадионом (уникальным в мире) ЖД аэро вокзалами.Я в Рязани до сих пор бешусь когда ни вижу на домах нумерацию на всех четырех стенах ни говоря уже о нумерации подъездов.И я вам скажу что ощущения что государство вкладыет деньги а их тупо крадут, при подготовке к чемпионату,не было.Каждую гривну видно было в делах!
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
И насчёт аэропорта я вам скажу,что выковыривали " киборгов" оттуда не стесняясь в средствах не украинские военные.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Ну конечно... Приезжие специалисты. Как в сериале "Лиллехаммер"
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Лилихамер комедийный сериал.А с нашего сериала смеются единицы.Мне например не до смеха.(
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Первый заместитель председателя Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что миссия не увидела прямых доказательств вмешательства России в конфликт на Донбассе. Об этом Хуг рассказал в интервью Foreign Policy/
https://news247.com.ua/politics/hug-obs ... asse.html/
Просто... Хуг в этом месяце покидает СММ ОБСЕ и ему тоже уже не смешно, наверное
https://www.unian.net/war/10313091-taku ... rainy.html
https://news247.com.ua/politics/hug-obs ... asse.html/
Просто... Хуг в этом месяце покидает СММ ОБСЕ и ему тоже уже не смешно, наверное
https://www.unian.net/war/10313091-taku ... rainy.html
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг заявил, что ранее опубликованные его слова в интервью американскому изданию Foreign Policy об отсутствии российского военного вмешательства на Донбассе не отображают его точку зрения, а факты СММ ОБСЕ говорят сами за себя.
"Опубликованный текст ввел в заблуждение и не отображает мою точку зрения. Уже была обнародована исправленная версия", - сказал Хуг на брифинге в пятницу во время Skype-включения.
////
Редакция журнала Foreign Policy удалила из интервью слова первого замглавы мониторинговой спецмиссии ОБСЕ на Украине Александра Хуга об отсутствии прямых доказательств присутствия российских военных на востоке Украине.
В приложении к материалу говорится, что реплику Хуга удалили из-за того, что она "не передавала точку зрения, которую он хотел донести". Чиновник согласился с правками и заявил, что миссия "не делает выводов и не предоставляет доказательств".
Как пояснили в пресс-службе СММ ОБСЕ, изъятый фрагмент не являлся цитатой АХуга.
http://www.warandpeace.ru/ru/news/view/134724/
Шпионский скандал в ОБСЕ: как Россия получила секретные документы миссии?
https://belaruspartisan.by/politic/432242/
Сотрудник ОБСЕ -"ааааа дорогой"
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... rrqdxxOlr0
"Опубликованный текст ввел в заблуждение и не отображает мою точку зрения. Уже была обнародована исправленная версия", - сказал Хуг на брифинге в пятницу во время Skype-включения.
////
Редакция журнала Foreign Policy удалила из интервью слова первого замглавы мониторинговой спецмиссии ОБСЕ на Украине Александра Хуга об отсутствии прямых доказательств присутствия российских военных на востоке Украине.
В приложении к материалу говорится, что реплику Хуга удалили из-за того, что она "не передавала точку зрения, которую он хотел донести". Чиновник согласился с правками и заявил, что миссия "не делает выводов и не предоставляет доказательств".
Как пояснили в пресс-службе СММ ОБСЕ, изъятый фрагмент не являлся цитатой АХуга.
http://www.warandpeace.ru/ru/news/view/134724/
Шпионский скандал в ОБСЕ: как Россия получила секретные документы миссии?
https://belaruspartisan.by/politic/432242/
Сотрудник ОБСЕ -"ааааа дорогой"
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... rrqdxxOlr0
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Свежая серия нашего сериала
https://www.svoboda.org/a/29563811.html
https://www.svoboda.org/a/29563811.html
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Александр Хуг заявил, что ранее опубликованные его слова в интервью американскому изданию Foreign Policy об отсутствии российского военного вмешательства на Донбассе не отображают его точку зрения
"Опубликованный текст ввел в заблуждение и не отображает мою точку зрения. Уже была обнародована исправленная версия", - сказал Хуг на брифинге в пятницу
Наверное, пьяные были уже все с утра пятницы... заблудились все: и Хуг, и переводчик, и журнвлюги
Редакция журнала Foreign Policy удалила из интервью слова первого замглавы мониторинговой спецмиссии ОБСЕ на Украине Александра Хуга об отсутствии прямых доказательств присутствия российских военных на востоке Украине.
В приложении к материалу говорится, что реплику Хуга удалили из-за того, что она "не передавала точку зрения, которую он хотел донести". Чиновник согласился с правками и заявил, что миссия "не делает выводов и не предоставляет доказательств".
Ну да... их поставили подслушивать и подсматривать, а он озвучил и осмыслил... или наоборот
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
[quote="Ша
Ну да... их поставили подслушивать и подсматривать, а он озвучил и осмыслил... или наоборот [/quote]
Он озвучил в очередной раз русскую примету присутствия "ты видишь суслика.Нет?А он есть!"
Принцип суслика,итию мать
Ну да... их поставили подслушивать и подсматривать, а он озвучил и осмыслил... или наоборот [/quote]
Он озвучил в очередной раз русскую примету присутствия "ты видишь суслика.Нет?А он есть!"
Принцип суслика,итию мать
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
контакт писал(а):
Он озвучил в очередной раз русскую примету присутствия "ты видишь суслика.Нет?А он есть!"
Принцип суслика,итию мать
Рыжие не врут !!!
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Это высказывание носит нетерпимость по морфологическим признакам.Толерантнее надо быть))).
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Недавно Нафтагаз добился права отключать теплосети зимой, если те имеют задолженность за потребленный газ (ранее оставлять людей без отопления в морозы запрещалось). Эта норма начнет действовать уже с 1 декабря этого года.
С01.11.2018г тариф на газ повышается на 23,5%, с 01.12.2018г повышается тариф на отопление.Субсидии в бюджете-2019 мало предусмотрено,чтобы компенсировать долги потребителей.
Украинская добыча газа сократилось от 70 миллиардов кубометров в 70-х годах до 16-17 миллиардов за прошлый год. Это означает, что все эти годы нам не хватало денег на поддержание скважин в рабочем состоянии, на их обслуживание, на новые скважины. Когда мы продаем свой газ дешевле, чем он должен бы стоить на мировом рынке – это убивает экономическую модель его добычи. Соответственно, имеем рост импорта газа, потребность в валюте.
https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119
С01.11.2018г тариф на газ повышается на 23,5%, с 01.12.2018г повышается тариф на отопление.Субсидии в бюджете-2019 мало предусмотрено,чтобы компенсировать долги потребителей.
Украинская добыча газа сократилось от 70 миллиардов кубометров в 70-х годах до 16-17 миллиардов за прошлый год. Это означает, что все эти годы нам не хватало денег на поддержание скважин в рабочем состоянии, на их обслуживание, на новые скважины. Когда мы продаем свой газ дешевле, чем он должен бы стоить на мировом рынке – это убивает экономическую модель его добычи. Соответственно, имеем рост импорта газа, потребность в валюте.
https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Газ для населения на первом этапе вырастет на 23,5% – до 8,5 гривен за кубометр. Произойти это может уже с ноября. Сейчас тариф составляет 6,9 гривен за куб. м. Промпредприятия платят по 14-16 грн за 1 куб.м.
Следующим шагом, по данным издания, станет перерасчет стоимости отопления: поставщики тепла в среднем повысят свои расценки на 16,4%.
Задолженность Нафтогазу местных потребителей газа в июне 2018 г составляет 1,75 млрд долл США.
Следующим шагом, по данным издания, станет перерасчет стоимости отопления: поставщики тепла в среднем повысят свои расценки на 16,4%.
Задолженность Нафтогазу местных потребителей газа в июне 2018 г составляет 1,75 млрд долл США.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Теперь на 1 кв. м площади жилья, которая является расчетной, положено только 4,5 куб. м газа (ранее было 5 куб. м) и 30 кВт*ч (было 51 кВт*ч). Нормы на воду не изменились.
Субсидия насчитывается на соцнорму 48,87 кв. м, если же их двое — 62,52 кв. м. Раньше социальные нормы рассчитывались, исходя из 75 кв. м на нетрудоспособного человека.
Новый порядок исчисления введен 27 апреля 2018 года Кабинет Министров Украины принял постановление № 329 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины и признании утратившим силу постановления Кабинета Министров Украины от 28 декабря 2016 г. № 1022», которым введён обновлённый порядок предоставления жилищных субсидий (вступило в силу с 01.05.2018 года)
Источник: https://kremenchug.ua/news/ukraine/4237 ... sidiy.html
Субсидия насчитывается на соцнорму 48,87 кв. м, если же их двое — 62,52 кв. м. Раньше социальные нормы рассчитывались, исходя из 75 кв. м на нетрудоспособного человека.
Новый порядок исчисления введен 27 апреля 2018 года Кабинет Министров Украины принял постановление № 329 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины и признании утратившим силу постановления Кабинета Министров Украины от 28 декабря 2016 г. № 1022», которым введён обновлённый порядок предоставления жилищных субсидий (вступило в силу с 01.05.2018 года)
Источник: https://kremenchug.ua/news/ukraine/4237 ... sidiy.html
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Проект государственного бюджета Украины на 2019 год предусматривает сокращение расходов на жилищные субсидии, по сравнению с 2018 годом на 15,9 млрд грн, что составляет 22,4%.
Согласно законопроекту о госбюджете-2019, на следующий год предусматривается выделение 55,95 млрд грн на субвенцию местным бюджетам на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на коммунальные услуги.
Для сравнения, в бюджете-2018 субвенция местным бюджетам по этой статье предусматривала 70,99 млрд грн.
По словам В.Гройсмана , в 2018 году количество домохозяйств, которые получают субсидию, составило чуть меньше 7 миллионов. Согласно прогнозом, в 2019 году этот показатель должен остаться в таких же пределах.
Согласно законопроекту о госбюджете-2019, на следующий год предусматривается выделение 55,95 млрд грн на субвенцию местным бюджетам на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на коммунальные услуги.
Для сравнения, в бюджете-2018 субвенция местным бюджетам по этой статье предусматривала 70,99 млрд грн.
По словам В.Гройсмана , в 2018 году количество домохозяйств, которые получают субсидию, составило чуть меньше 7 миллионов. Согласно прогнозом, в 2019 году этот показатель должен остаться в таких же пределах.
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Александр Хуг решил закончить службу в ОБСЕ проукраински. Кто его заменит? ОБСЕ вообще что мониторила? Кол-во выстрелов указывала каждая сторона конфликта.Число убитых ОБСЕ не подсчитывала.Просто наблюдали за происходящим. ОБСЕ не определяла даже откуда прилетел снаряд.Это сам Хуг сказал,что не дело ОБСЕ кто и чем стрелял.
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