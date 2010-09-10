Сообщение контакт » 27 окт 2018, 00:51

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг заявил, что ранее опубликованные его слова в интервью американскому изданию Foreign Policy об отсутствии российского военного вмешательства на Донбассе не отображают его точку зрения, а факты СММ ОБСЕ говорят сами за себя."Опубликованный текст ввел в заблуждение и не отображает мою точку зрения. Уже была обнародована исправленная версия", - сказал Хуг на брифинге в пятницу во время Skype-включения.////Редакция журнала Foreign Policy удалила из интервью слова первого замглавы мониторинговой спецмиссии ОБСЕ на Украине Александра Хуга об отсутствии прямых доказательств присутствия российских военных на востоке Украине.В приложении к материалу говорится, что реплику Хуга удалили из-за того, что она "не передавала точку зрения, которую он хотел донести". Чиновник согласился с правками и заявил, что миссия "не делает выводов и не предоставляет доказательств".Как пояснили в пресс-службе СММ ОБСЕ, изъятый фрагмент не являлся цитатой АХуга.Шпионский скандал в ОБСЕ: как Россия получила секретные документы миссии?Сотрудник ОБСЕ -"ааааа дорогой"