Вместе разбираем враньё об Украине

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6924
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение ivanes » Сегодня, 11:02

Украинские рыбаки выловили в Черном море 46 дельфинов Афалина,которые занесены в Красную книгу РФ и Красный список МСОП-96,приложение 2 СИТЕС. см.Фото

Изображение

За это капитану грозит 5 лет заключения+ штраф от Международной организации по защите диких животных.
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контакт
Гость RZN.info
Сообщения: 395
Зарегистрирован: 12 июл 2015, 10:29

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение контакт » Сегодня, 12:04

ivanes писал(а):За это капитану грозит 5 лет заключения+ штраф от Международной организации по защите диких животных.

Судить какая страна будет?Заключены где будут?Еще очень интересно "Возле мыса Тарханкут, в российской экономической зоне Черного моря...".
Если вы поймали преступника,еще попробуйте доказать что вы при этом не нарушили закон.Какая международная организация признает незаконное задержание браконьеров?
И зная это браконьерство, к сожалению, в черном и азовских морях,будет процветать.
Вангую-браконьеры не те политзаложники,одни проблемы с ними.Будут втюхивать их обратно Украине,Украина повыделывается,примет (всетаки граждане Украины).
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3913
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение Шварц » 54 минуты назад

контакт писал(а):
Шварц писал(а):
Рыжие не врут !!! :oops:


Это высказывание носит нетерпимость по морфологическим признакам.Толерантнее надо быть))).


Да ладно??? Где, в каком месте носит? ̶П̶а̶л̶ь̶ц̶е̶м̶ ̶п̶о̶к̶а̶ж̶и̶т̶е̶ выделите в тексте нетерпимость :mrgreen: можно цветом
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контакт
Гость RZN.info
Сообщения: 395
Зарегистрирован: 12 июл 2015, 10:29

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение контакт » 17 минут назад

Шварц писал(а):
контакт писал(а):
Шварц писал(а):
Рыжие не врут !!! :oops:


Это высказывание носит нетерпимость по морфологическим признакам.Толерантнее надо быть))).


Да ладно??? Где, в каком месте носит? ̶П̶а̶л̶ь̶ц̶е̶м̶ ̶п̶о̶к̶а̶ж̶и̶т̶е̶ выделите в тексте нетерпимость :mrgreen: можно цветом
Рыжие как и не рыжие не врут,или способность не врать выраженна у людей с особыми морфологическими признаками?))Если первое,то смысл высказывания потерян.Есть вероятность,что некоторые рыжие могут обидеться на способность говорить только правду).Могут даже предположить,что есть связь между морфологическими типами и качествами личности.Можно даже представить что некоторые национальности с особенной морфологией чем то ущербны,или наоборот превосходят другие национальности.Насамом деле такое отношение к нетерпимости в современном мире носит массовый масштаб.Все равны,у всех одинаковые способности,нет особых и нет ущербных.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
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контакт
Гость RZN.info
Сообщения: 395
Зарегистрирован: 12 июл 2015, 10:29

Re: Вместе разбираем враньё об Украине

Сообщение контакт » 3 минуты назад

Хотя дядя Хуг навряд ли обидется на вас))
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
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