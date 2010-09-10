Вместе разбираем враньё об Украине
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
ivanes писал(а):За это капитану грозит 5 лет заключения+ штраф от Международной организации по защите диких животных.
Судить какая страна будет?Заключены где будут?Еще очень интересно "Возле мыса Тарханкут, в российской экономической зоне Черного моря...".
Если вы поймали преступника,еще попробуйте доказать что вы при этом не нарушили закон.Какая международная организация признает незаконное задержание браконьеров?
И зная это браконьерство, к сожалению, в черном и азовских морях,будет процветать.
Вангую-браконьеры не те политзаложники,одни проблемы с ними.Будут втюхивать их обратно Украине,Украина повыделывается,примет (всетаки граждане Украины).
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
контакт писал(а):Шварц писал(а):
Рыжие не врут !!!
Это высказывание носит нетерпимость по морфологическим признакам.Толерантнее надо быть))).
Да ладно??? Где, в каком месте носит? ̶П̶а̶л̶ь̶ц̶е̶м̶ ̶п̶о̶к̶а̶ж̶и̶т̶е̶ выделите в тексте нетерпимость можно цветом
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Рыжие как и не рыжие не врут,или способность не врать выраженна у людей с особыми морфологическими признаками?))Если первое,то смысл высказывания потерян.Есть вероятность,что некоторые рыжие могут обидеться на способность говорить только правду).Могут даже предположить,что есть связь между морфологическими типами и качествами личности.Можно даже представить что некоторые национальности с особенной морфологией чем то ущербны,или наоборот превосходят другие национальности.Насамом деле такое отношение к нетерпимости в современном мире носит массовый масштаб.Все равны,у всех одинаковые способности,нет особых и нет ущербных.Шварц писал(а):контакт писал(а):Шварц писал(а):
Рыжие не врут !!!
Это высказывание носит нетерпимость по морфологическим признакам.Толерантнее надо быть))).
Да ладно??? Где, в каком месте носит? ̶П̶а̶л̶ь̶ц̶е̶м̶ ̶п̶о̶к̶а̶ж̶и̶т̶е̶ выделите в тексте нетерпимость можно цветом
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Вместе разбираем враньё об Украине
Хотя дядя Хуг навряд ли обидется на вас))
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
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