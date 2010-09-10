Сообщение контакт » 17 минут назад

Шварц писал(а): контакт писал(а): Шварц писал(а):

Рыжие не врут !!!



Рыжие не врут !!!

Это высказывание носит нетерпимость по морфологическим признакам.Толерантнее надо быть))). Это высказывание носит нетерпимость по морфологическим признакам.Толерантнее надо быть))).



Да ладно??? Где, в каком месте носит? ̶П̶а̶л̶ь̶ц̶е̶м̶ ̶п̶о̶к̶а̶ж̶и̶т̶е̶ выделите в тексте нетерпимость можно цветом Да ладно??? Где, в каком месте носит? ̶П̶а̶л̶ь̶ц̶е̶м̶ ̶п̶о̶к̶а̶ж̶и̶т̶е̶ выделите в тексте нетерпимостьможно цветом

Рыжие как и не рыжие не врут,или способность не врать выраженна у людей с особыми морфологическими признаками?))Если первое,то смысл высказывания потерян.Есть вероятность,что некоторые рыжие могут обидеться на способность говорить только правду).Могут даже предположить,что есть связь между морфологическими типами и качествами личности.Можно даже представить что некоторые национальности с особенной морфологией чем то ущербны,или наоборот превосходят другие национальности.Насамом деле такое отношение к нетерпимости в современном мире носит массовый масштаб.Все равны,у всех одинаковые способности,нет особых и нет ущербных.