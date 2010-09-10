Сообщение контакт » 49 минут назад

Шварц писал(а):

Не врет только Мюнгаузен, тем он и знаменит А предположить и представить можете все, что угодно Пожалуйста, укажите конкретно, где тут было про нетерпимость... Не врет только Мюнгаузен, тем он и знаменитА предположить и представить можете все, что угодноПожалуйста, укажите конкретно, где тут было про нетерпимость...

Шварц писал(а): контакт писал(а): На самом деле такое отношение к нетерпимости в современном мире носит массовый масштаб.Все равны,у всех одинаковые способности,нет особых и нет ущербных.



Глупости какие... Глупости какие...

Шварц писал(а): контакт писал(а): Хотя дядя Хуг навряд ли обидется на вас))



Дядя??? Ну надо же, как вы его Дядя??? Ну надо же, как вы его

Ок.Обьяснить сможете почему именно "рыжие не врут"?Расказать сможете откуда именно такой стереотип к рыжим?Не относитесь ли вы предвзято в вопросе правдорубия к рыжим,в сравнении к брунетам(кам),блондинам(кам)?А так как вы выделили именно отдельно сортированную по морфологическим признакам группу людей,и присвоили им не такие способности как у остальных,то кто нибудь из этих двух групп общества может и почувствовать негативность вашего суждения.Это конечно смешная ситуация.Но ведь преценденты в судубных процессах есть,когда (конечно не за такую мелочь) за нетерпимость навеянную стереотипами людей осуждали.Какие глупости?Для меня все люди на этой планете делятся на дядь и теть